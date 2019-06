"No le creo a Darthés. No salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que tampoco puedo ahora decir. En su momento le pedí, en esa famosa conversación que tuvimos en el camarín, que se fuera del programa (en referencia a Simona y en medio de la polémica por la denuncia de Calu). El pedido fue extensivo a la producción", explicó Gaetani.