Entre tanto LaFlia lo hizo parte del staff de S.T.O. (América), donde ha encontrado su sitio con comodidad entre Sofía Morandi y Julián Serrano. El año pasado rodó su primera película, Los adoptantes (de Daniel Gimelberg, coproducida por Duermevela Cine, Oh my Gómez y Non Stop TV) que se estrenará en noviembre. Y ahora recibió la primera propuesta teatral, el rubro que faltaba en su lanzamiento artístico.