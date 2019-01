"Por supuesto que lo va a negar él. La pelea habría sido en Punta del Este. Me pasaron el dato de que fue el 21 de enero, después del festejo de cumpleaños de ella. Ellos vivían juntos y ella le habría visto un mensaje de Instagram a él de parte de una chica rubia muy linda, una artista plástica de 26 años. No se sabe si es rosarina o paraguaya, y esta chica tiene casa al lado de la de Marcelo Tinelli en La Boyita, si bien no es conocida, es conocida en el jet set de allá", contó Marcela Tauro.