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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este miércoles

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La jornada se desarrolla luego de la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusado por violencia familiar. Fue ingresado al penal de Atlacholoaya en el estado de Morelos y se espera que su audiencia se realice en las próximas horas.

Además, Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de Agronitrogenados. Su situación de libertad o prisión preventiva quedó pendiente para audiencia el próximo jueves.

14:38 hsHoy

Aseguran camionetas con un arsenal en Quintana Roo

Aseguramiento en Quintana Roo de camionetas con arsenal
Foto: Fiscalía de Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron tres camionetas abandonadas que tenían en su interior armas de fuego, granadas, equipo táctico y presuntos narcóticos en el municipio de Bacalar.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en una brecha ubicada entre las comunidades de Río Escondido y Huatusco, donde ubicaron los vehículos abandonados.

Elementos especializados de la Policía de Investigación y Servicios Periciales inspeccionaron las tres unidades. En su interior se aseguraron diversas armas de fuego, cargadores abastecidos y proyectiles de distintos calibres, además de una granada de fragmentación, equipo táctico y sustancias con características similares a narcóticos.

Aseguramiento en Quintana Roo de camionetas con arsenal
Foto: Fiscalía de Quintana Roo

Tras el aseguramiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la totalidad de los indicios y los tres vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

14:28 hsHoy

¿Por qué se ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez, vinculado al asesinato de Luis Donaldo Colosio?

El exagente del CISEN fue detenido en noviembre de 2025 por el delito de homicidio calificado

Jorge Antonio "N" fue acusado por su presunta participación en el caso del asesinato del excandidato priista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Jorge Antonio "N" fue acusado por su presunta participación en el caso del asesinato del excandidato priista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un Tribunal Federal revocó el auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.

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13:20 hsHoy

Roban esculturas y placas de bronce de parroquia en CDMX

El padre José de Jesús Aguilar denunció el robo de esculturas y placas de bronce de la Parroquia de San Cosme y San Damián, localizada en la calle Serapio Rendón de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los datos, los responsables de hurtar los objetos ingresaron en dos ocasiones al inmueble. Cámaras de videovigilancia captaron a los sujetos cuando ingresaron luego de romper las cadenas de la puerta principal, ingresaron al jardín principal y robaron las esculturas.

Robo parroquia de San Cosme
Foto: Captura de pantalla / X-@PadreJosedeJes

Entre las esculturas robadas se encuentran una de Leonora Carrington, otra inspirada en la obra de Remedios Varo y dos ángeles. Además, un aplaca en la que se explica que ambas artistas plásticas fueron vecinas de la colonia donde se localiza la parroquia y que intentaba “conservar la memoria de su paso por este sitio”, así como una más en solidaridad con las personas desaparecidas.

En caso de que tengan información sobre la venta de los objetos, el padre puso como medio para denunciar el siguiente correo: santoscosmeydamian@yahoo.com.mx

13:06 hsHoy

Caso Agronitrogenados: vinculan a proceso a hermana de Emilio Lozoya

El jueves se define si Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta el proceso en prisión

(Cortesía)
(Cortesía)

Una jueza federal determinó este miércoles que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N” en el caso Agronitrogenados. La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quedó vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque su situación —libertad o prisión preventiva— quedó pendiente para una audiencia el próximo jueves.

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13:07 hsHoy

EEUU acusa de narcoterrorismo a Carlitos Rugrats, presunto líder criminal vinculado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

La Fiscalía del Distrito Sur de California presentó este martes siete cargos federales por diversos delitos contra la presunta cabeza de “Los Rugrats”

Carlos Alberto Paéz, presunto líder de "Los Rugrats"
Carlos Alberto Paéz, presunto líder de "Los Rugrats"

Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, fue acusado formalmente este martes 7 de julio por la Fiscalía del Distrito Sur de California de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico a gran escala, en una acusación que lo señala como presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

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