EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

La jornada se desarrolla luego de la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusado por violencia familiar. Fue ingresado al penal de Atlacholoaya en el estado de Morelos y se espera que su audiencia se realice en las próximas horas.

Además, Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de Agronitrogenados. Su situación de libertad o prisión preventiva quedó pendiente para audiencia el próximo jueves.