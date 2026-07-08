EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio

La jornada se desarrolla luego de la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusado por violencia familiar. Fue ingresado al penal de Atlacholoaya en el estado de Morelos y se espera que su audiencia se realice en las próximas horas.
Además, Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de Agronitrogenados. Su situación de libertad o prisión preventiva quedó pendiente para audiencia el próximo jueves.
Aseguran camionetas con un arsenal en Quintana Roo
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron tres camionetas abandonadas que tenían en su interior armas de fuego, granadas, equipo táctico y presuntos narcóticos en el municipio de Bacalar.
Los hechos ocurrieron cuando los elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en una brecha ubicada entre las comunidades de Río Escondido y Huatusco, donde ubicaron los vehículos abandonados.
Elementos especializados de la Policía de Investigación y Servicios Periciales inspeccionaron las tres unidades. En su interior se aseguraron diversas armas de fuego, cargadores abastecidos y proyectiles de distintos calibres, además de una granada de fragmentación, equipo táctico y sustancias con características similares a narcóticos.
Tras el aseguramiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la totalidad de los indicios y los tres vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Un Tribunal Federal revocó el auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado como presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
Roban esculturas y placas de bronce de parroquia en CDMX
El padre José de Jesús Aguilar denunció el robo de esculturas y placas de bronce de la Parroquia de San Cosme y San Damián, localizada en la calle Serapio Rendón de la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los datos, los responsables de hurtar los objetos ingresaron en dos ocasiones al inmueble. Cámaras de videovigilancia captaron a los sujetos cuando ingresaron luego de romper las cadenas de la puerta principal, ingresaron al jardín principal y robaron las esculturas.
Entre las esculturas robadas se encuentran una de Leonora Carrington, otra inspirada en la obra de Remedios Varo y dos ángeles. Además, un aplaca en la que se explica que ambas artistas plásticas fueron vecinas de la colonia donde se localiza la parroquia y que intentaba “conservar la memoria de su paso por este sitio”, así como una más en solidaridad con las personas desaparecidas.
En caso de que tengan información sobre la venta de los objetos, el padre puso como medio para denunciar el siguiente correo: santoscosmeydamian@yahoo.com.mx
Una jueza federal determinó este miércoles que hay pruebas suficientes para llevar a juicio a Gilda Susana “N” en el caso Agronitrogenados. La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quedó vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque su situación —libertad o prisión preventiva— quedó pendiente para una audiencia el próximo jueves.
Carlos Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, fue acusado formalmente este martes 7 de julio por la Fiscalía del Distrito Sur de California de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico a gran escala, en una acusación que lo señala como presunto líder de “Los Rugrats”, un brazo armado de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.