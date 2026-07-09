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Mercado de pases del fútbol colombiano: Juan José Córdoba llega a un equipo de Medellín y Pablo Ortiz a uno de Barranquilla

América de Cali, Águilas Doradas, Deportivo Pasto, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, presentaron movimientos en el mercado de pases del fútbol colombiano

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Esto fue lo primero que expuso Pablo Ortíz, defensor central, como nuevo jugador del Junior de Barranquilla: "Conmigo encontrarán un jugador rápido defensivamente, técnico, con buenas salida de balón, agresivo”, dijo - crédito Habla Deportes

El mercado de pases sigue moviéndose en su edición de junio-julio del 2026, más ahora con la eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo 2026. A las confirmaciones oficiales de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín y Teofilo Gutiérrez, que renovó su vínculo con Junior de Barranquilla, se le sumarían dos jugadores para esos respectivos equipos: un extremo por derecha y un defensor central respectivamente.

Este periodo de transferencias para el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano cerrará el 10 de agosto, día en el que se cierran las inscripciones de jugadores para la Liga BetPlay 2026-II, que iniciará el viernes 24 de julio.

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Pablo Ortiz nuevo jugador del Junior de Barranquilla

El defensor central Pablo Ortiz llegó a Junior de Barranquilla procedente del Baník Ostrava, con el objetivo de reforzar la zaga para el segundo semestre de 2026. El zaguero zurdo, de 26 años y nacido en Tumaco, disputó 117 minutos en la liga checa durante 2026, una cifra que marcó su más reciente campaña antes de regresar al fútbol colombiano. En su trayectoria también pasó por América de Cali, Midtjylland, Mafra, FK Pardubice, DAC 1904 Dunajská Streda y Houston Dynamo.

En su llegada a Barranquilla dejó una frase que llamó la atención de los hinchas: “Que Junior haya sido campeón dos veces no es suerte”, le dijo al medio de comunicación Habla Deportes. Ortiz se suma al Junior de Barranquilla, tras la salida de Lucas Monzón, quien actúa en la misma posición y salió hacia Botafogo.

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Juan José Córdoba nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín

En la imagen aparecen Juan José Córdoba, nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín, y Pablo Ortíz, nuevo jugador del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa
En la imagen aparecen Juan José Córdoba, nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín, y Pablo Ortíz, nuevo jugador del Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

El extremo Juan José Córdoba fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Independiente Medellín para el segundo semestre de 2026. El club confirmó su incorporación con el mensaje: “La Familia Roja le da la bienvenida a Juan José Córdoba como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín”.

El atacante antioqueño, de 22 años, llega procedente del Dinamo Zagreb en condición de préstamo por un año, con opción de compra y contrato vigente con el club europeo hasta 2028.

En su paso por Croacia disputó 19 partidos, marcó 3 goles y entregó 3 asistencias. Antes, con Deportivo Cali, acumuló 45 encuentros, 7 goles y 3 asistencias.

En su presentación expresó: “Nacer en Medellín es entender que el fútbol aquí se vive diferente, que hay una hinchada que vive con pasión. Hoy tengo la oportunidad de regresar a la tierra donde nací y representar su fútbol con responsabilidad. Vengo a aportar velocidad, intensidad y trabajo. Además, a dejarlo todo para cumplir los objetivos que este escudo merece”.

Las novedades en América de Cali, Deportivo Pasto y Águilas Doradas

En Águilas Doradas, el experimentado defensor Andrés Mosquera Guardia ya se despidió de sus compañeros en América de Cali y tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del conjunto antioqueño, de acuerdo a lo que reveló el periodista colombiano especializado en mercado de pases, Felipe Sierra.

A propósito de América de Cali, sigue registrando movimientos. El club anunció oficialmente las salidas de Cristian Barrios y Luis Ramos, mientras que el defensor Andrés Mosquera Guardia ya se despidió de sus compañeros y tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Águilas Doradas.

Además, la institución continúa negociando el futuro de Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés, quienes podrían abandonar el equipo en los próximos días.

Por su parte, Águilas Doradas continúa con la renovación de su plantilla y espera concretar la llegada de Mosquera Guardia como una de sus incorporaciones para el segundo semestre.

El anuncio de la posible salida de Johan Caicedo del Deportivo Pasto - crédito @pipesierra/X
El anuncio de la posible salida de Johan Caicedo del Deportivo Pasto - crédito @pipesierra/X

Mientras tanto, Deportivo Pasto estudia el futuro del defensor Johan Caicedo. El zaguero es considerado una de las principales promesas del club y una eventual transferencia podría convertirse en la venta más alta de la historia de la institución bajo la nueva dirigencia. Las próximas horas serán determinantes para definir su futuro.

Este fue el video con el que fue presentado Juan José Córdoba, como nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

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