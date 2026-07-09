Con sillazos y gritos, profesor acusado de abuso buscaba evitar su detención dentro de escuela en Ixtapaluca

La policía municipal de Ixtapaluca llevó a cabo un operativo para detener a dos profesores acusados de presuntos tocamientos a un alumno. Crédito: X/ @ROALDIN

Alfonso Parra, profesor del Centro Escolar Celestino Freinet, ubicado en Ixtapaluca, Estado de México, evitó a toda costa ser detenido, tras ser acusado de presuntamente haber abusado sexualmente de un alumno.

En un video que se viralizó en redes sociales, se muestra cómo el educando no está de acuerdo con la detención a cargo de elementos de la policía municipal de Ixtapaluca.

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Para sorpresa de todos, los uniformados llevaron a cabo un operativo al interior del plantel educativo.

Fue dentro de un aula, donde Alfonso Parra, vestido con camisa a cuadros y pantalón claro, no dejó que los uniformados se acercaran a él, incluso tomó una silla e intentó arrojarla a un policía.

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Sin embargo, eso no evitó que varios elementos policíacos lo sometieran para, posteriormente, sacarlo del centro escolar en medio de empujones y gritos de rechazo tanto de otros profesores como de padres de familia.

Padres de familia y profesores intentaron detener la detención de dos directivos. Crédito: X/ @ROALDIN

Caen dos profesores y policía resulta herido

El operativo en cuestión –ocurrido el martes 7 de julio– derivó en un policía lesionado, dos patrullas dañadas, detonaciones de arma de fuego, así como dos docentes detenidos.

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Medios como Quadratín reportaron que una madre de familia solicitó la intervención de las autoridades municipales al denunciar que su hijo fue víctima de presuntos tocamientos por parte de un directivo del plantel.

No obstante, la intervención de la policía municipal dio paso a un enfrentamiento con padres de familia y vecinos, quienes buscaron evitar el arresto de un par de profesores al asegurar que no eran las personas señaladas en la denuncia.

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Uniformados derriban puerta y realizan balazos

Todo se salió de control durante el operativo, pues los policías ingresaron a la oficina de la dirección del plantel tras derribar la puerta. Durante el forcejeo, uno de los oficiales realizó disparos en la vía pública, lo que elevó la tensión entre los inconformes.

Bloquean autopista México-Puebla

Tras el accidentado operativo, padres de familia y docentes bloquearon por varias horas ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 29, para denunciar presuntos abusos de autoridad cometidos durante la intervención de la policía municipal.

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Las y los inconformes exigieron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) investigue el actuar de las autoridades, misma exigencia le hicieron a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

Maestros, padres de familia y alumnos decidieron tomar la caseta de San Marcos, ubicada en dicha autopista, y dieron paso libre a los automovilistas.

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Padres de familia y profesores bloquearon la autopsita México-Puebla tras detención de dos profesores. Crédito: X/ @ROALDIN

Reabren circulación en autopista

Tras varias horas, los padres de familia y maestros levantaron el bloqueo en la caseta de San Marcos, luego acordar una mesa de trabajo con las autoridades.

No obstante, su principal exigencia continúa siendo la liberación de los dos profesores detenidos por el presunto caso de abuso sexual.

Impulsan ley contra abuso sexual infantil en escuelas mexiquenses

Hace una semana, el Congreso del Estado de México recibió del activista Asiel Alberto de la Rosa Cano la iniciativa “Ley Asiel”, una propuesta para fortalecer la prevención, detección y atención de la violencia sexual contra las infancias desde el sistema educativo.

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La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, aceptó el planteamiento, que incluye reformas para obligar a docentes, directivos, orientadores y personal escolar a capacitarse en perspectiva de infancia y para facultarlos a denunciar directamente ante el Ministerio Público cuando detecten posibles casos de abuso.

(Foto: Congreso del Estado de México)

De la Rosa Cano, integrante del colectivo “Construyendo Vidas”, señala que es sobreviviente de una violación equiparada ocurrida en 2023 dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 35 en Apaxco.

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Además, aseguró que no ha recibido justicia ni reparación integral del daño y atribuye esa falta a una omisión institucional.

Ahora, le toca a las autoridades mexiquenses investigar qué ocurrió durante la detención de un profesor acusado de abuso sexual en una escuela de Ixtapaluca.