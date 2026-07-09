Julio Comesaña le dio la razón a Falcao por la falta de formación en el fútbol colombiano: “Todavía no se ha mejorado”

Julio Comesaña y Falcao García criticaron la falta de una tercera división en el fútbol colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Selección Colombia fue blanco de muchas críticas por la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues se dio en los octavos de final, por penales y frente a Suiza, un equipo que, en el papel, no mostraba mucha exigencia a los cafeteros, pero falló en la definición al arco.

Uno de esos comentarios fue la falta de una tercera división en el fútbol colombiano porque, según exfutbolistas como Falcao García y Julio Comesaña, sería primordial para la formación de los jóvenes que sueñan con llegar a la rama profesional y ser parte del combinado nacional.

Sobre eso, desde hace un tiempo que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor dieron el visto bueno para que esa Primera C reviva en el país porque, en la actualidad, es una rama aficionada que se desconectó de la “B” en 2001 y cuenta con cientos de equipos de distintas regiones.

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“Queda un espacio entre esos jóvenes”

Durante su intervención en ESPN, Falcao García lanzó una dura crítica a los dirigentes del fútbol colombiano: “Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, el cuidado, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C”.

“Es una vergüenza, que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia; vagos, equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tienen presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución y en los mismos futbolistas, porque saben que no va a pasar nada si son últimos. Nuestro fútbol merece algo más”, añadió.

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Falcao, que no juega con la Selección Colombia desde 2023, apoyó al equipo como comentarista deportivo - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Sobre eso, Julio Comesaña, en charla con Caracol Radio, también mencionó que la falta de una tercera categoría en el fútbol colombiano es un golpe para la juventud, ya que los jugadores que desean llegar a la rama profesional no encuentran el camino para salir de la división aficionada.

“Totalmente de acuerdo con Falcao. Creo, vuelvo y repito, no es para enjuiciar a nadie, es tratando de buscar soluciones a algunos problemas que son de mucho tiempo atrás y que, si bien se ha mejorado algo, todavía no se ha mejorado como corresponde, porque queda un espacio entre esos jóvenes que no están todavía para primera división o para una selección y donde están compitiendo, hay un espacio y si no hay competencia, es muy difícil salir, crecer en el juego”, dijo.

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Julio Comesaña es recordado por ser asistente técnico de la Selección Colombia en 2011 - crédito Colprensa

Apoyo a Néstor Lorenzo

Hay opiniones divididas por la continuidad de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, debido a la eliminación en el Mundial 2026 y el balance de su proceso en cuatro años, pues en eliminatorias vivió una racha de seis juegos sin ganar y abrió polémica por el llamado de Sebastián Villa a la prelista.

Néstor Lorenzo termina contrato con la Selección Colombia el 30 de julio y debe negociar su renovación en los próximos días - crédito BOB FRID/EFE

El entrenador Luis Fernando Suárez apoyó al argentino, dijo que tuvo buenos números en su gestión y conoce bien la plantilla: “Me parece que va bien, es un recorrido que dentro de todo me parece que lo tomó como para ir haciendo una evaluación de sus jugadores y me parece que hasta ahora ha respondido en términos generales bien”.

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El técnico también habló sobre la nómina de Lorenzo: “Yo veía que ofensivamente mostraban mucha velocidad y tenía en determinado momento cosas que individualmente uno como que se notaba tranquilo o se le veía tranquilo, pero por ejemplo en la fase defensiva yo no veía como un equipo estable, un equipo que diera seguridad y a mí la situación, sobre todo en el caso de Puerta me parece que fue la mejor elección, me parece que fue el mejor descubrimiento al final de ese torneo, porque el equipo no se veía desequilibrado, se veía defensivamente muy bien”.