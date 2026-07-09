Casas del Bienestar en Veracruz sufren daños por lluvias a seis meses de ser inauguradas por Sheinbaum

A seis meses de su inauguración, lluvias intensas provocaron daños en la infraestructura urbana de las Casas del Bienestar en Veracruz. (Redes Sociales)

Las intensas lluvias registradas entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de julio provocaron afectaciones en el desarrollo habitacional Bosques de Río Medio, en el puerto de Veracruz, uno de los proyectos del programa Vivienda para el Bienestar que fue inaugurado en enero de este año por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El fenómeno ocasionó un deslave que dañó banquetas, parte de la carpeta asfáltica y la infraestructura urbana del conjunto habitacional, construido por el Infonavit dentro de la estrategia federal coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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Las imágenes difundidas desde la zona muestran hundimientos en banquetas, guarniciones colapsadas y parte del cableado e infraestructura subterránea expuesta, principalmente en el cruce de las calles Río Guadalquivir y Río Amazonas.

(Redes sociales)

Protección Civil mantiene evaluación por deslaves y hundimientos

Tras los hechos, la Dirección de Protección Civil Municipal informó que ingenieros de la dependencia permanecen en el sitio para realizar el levantamiento de daños y determinar las causas del hundimiento.

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La directora de Protección Civil, Guadalupe Tapia, explicó que las afectaciones corresponden a un deslave que provocó el colapso de banquetas y guarniciones.

Asimismo, confirmó que no se reportaron personas lesionadas, ya que la zona donde ocurrió el incidente continúa en proceso de construcción y aún no está habitada en su totalidad.

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Las autoridades también señalaron que, además de este incidente, las lluvias ocasionaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad de Veracruz, aunque las vialidades comenzaron a desahogarse de manera natural.

Gobierno de México refuerza acciones preventivas ante las fuertes lluvias registradas en territorio nacional. Foto: x.com/@CNPC_MX

Daños reportados tras las lluvias

Hundimiento y colapso de banquetas.

Afectaciones en un tramo de la carpeta asfáltica.

Exposición de ductos para instalaciones eléctricas.

Deslave de más de 50 metros de longitud.

Escurrimientos de agua y lodo hacia el fraccionamiento vecino.

Medidores e infraestructura urbana afectados .

Evaluaciones técnicas por parte de Protección Civil.

Vecinos reportan afectaciones recurrentes por escurrimientos

El deslave también impactó a habitantes del fraccionamiento contiguo Bosques de Río Medio, quienes señalaron que el agua y el lodo provenientes del desarrollo habitacional han ocasionado afectaciones en varias ocasiones.

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De acuerdo con testimonios de residentes, esta sería la tercera ocasión en que los escurrimientos alcanzan sus viviendas durante episodios de lluvias intensas.

Vecinos de Bosques de Río Medio denuncian afectaciones recurrentes por escurrimientos de agua y lodo durante las lluvias.. (Claudia Sheinbaum)

Una de las vecinas afectadas indicó que el agua mezclada con lodo llegó a alcanzar aproximadamente medio metro de altura dentro de su propiedad, por lo que solicitaron la construcción de un muro de contención para disminuir el riesgo durante futuras temporadas de lluvias.

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Mientras tanto, trabajadores de la empresa constructora iniciaron labores de remediación con maquinaria pesada para retirar el material desprendido, estabilizar el terreno y reparar las zonas afectadas.

El proyecto fue entregado por Sheinbaum como parte del programa Vivienda para el Bienestar

El desarrollo Bosques de Río Medio fue inaugurado el pasado 23 de enero por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó la entrega de las primeras 200 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Veracruz.

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Durante ese evento, el Gobierno federal informó que el complejo contempla la construcción de mil 40 viviendas destinadas principalmente a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

El desarrollo habitacional fue inaugurado en enero por Claudia Sheinbaum como parte del programa Vivienda para el Bienestar. (Claudia Sheinbaum)

Las viviendas cuentan con una superficie aproximada de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y área de servicio.

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En aquella ocasión, la presidenta destacó que el programa busca ampliar el acceso a una vivienda digna para familias de menores ingresos como parte de la política nacional de vivienda.

La Sedatu informó además que la meta sexenal en Veracruz es construir más de 102 mil viviendas, mientras que el Infonavit prevé desarrollar 60 mil casas en la entidad.

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A seis meses de aquella inauguración, las autoridades municipales mantienen la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias, mientras continúan los trabajos de reparación en la zona afectada y el avance del proyecto habitacional.