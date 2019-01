Hoy, sonriente y sin una gota de maquillaje, la santafesina cuenta: "Me siento mucho mejor y estoy muy bien, pero no es como si nada hubiese pasado. No estoy al 100%. Me gustaría tener más autonomía y resistencia para poder caminar por un shopping o ir a pasear a la orilla del mar. No sé si mejoraré o si quedaré así, pero hoy, si no entreno, siento que me entumezco. Y por suerte Alex (su pareja desde hace cuatro años, el economista Alejandro Pérez Escoda, 58) me hace de personal trainer y es parte fundamental de mi rehabilitación".