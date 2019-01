Leo siempre estuvo convencido de que iba a ser ingeniero. Por eso decidió hacer la secundaria en el Otto Krause, en San Telmo. Pero cuando terminaron los seis años me dijo "no quiero ser ingeniero"… ¡Casi me muero, porque no quería hacer nada! No había nada que lo sedujera. Yo me había pasado toda su infancia y pubertad poniéndole instrumentos musicales a sus pies. Además, en nuestra casa de Palermo estaba el piano. ¡Leo ni los miraba! Un amigo me avisó que había venido a Buenos Aires un gran especialista en orientación vocacional de una universidad de Estados Unidos; me consiguió una cita con él. Me dijo que lo atendería siempre que el que lo llamara por teléfono fuera Leo. Yo pensé: "Bueno, estamos fritos".Me acuerdo que una tarde íbamos caminando para casa y le comenté a Leo "hay un señor…". Cuando terminé de contarle me preguntó: "¿Tenés el número de teléfono?". Ahí me di cuenta de que él estaba tan desesperado como yo por definir su futuro.