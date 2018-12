"No es verdad lo que dice Thelma. Voy a ir a la Justicia porque no pasó como dijo ella. Yo la saqué de la habitación y le dije `vos tenés la edad de mis hijos´. No pasó nada, ella se me insinuó en la habitación, me quiso dar un beso y yo le dije `qué te pasa?´. Ella tenía novio, era Juan Guilera", dijo el actor en diálogo con Mauro Viale.