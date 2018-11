Finalmente, por problemas burocráticos, el negocio no prosperó. La torre

Lincoln West no se hizo y los Macri le vendieron a Trump su parte en 115

millones de dólares. Sin embargo, la corriente de afecto entre Donald y

Mauricio -hoy los presidentes Trump y Macri- no se detuvo por eso. Y en la

actualidad, como políticos, son grandes aliados.