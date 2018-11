Consultada por el tema, la jurado del Bailando y novia del actor habló de la situación: "No es que me molestó, no sé sí es lo que más me gusta a mí o me divierte ver, por algo preferí evitar eso en mis redes , pero está todo bien no tengo ningún problema y menos con Flor", dijo en diálogo con Los ángeles de la mañana.