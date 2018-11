La coprotagonista de Mi hermano es un clon (eltrece), fiel a su estilo, sólo dirá: "Me lo pidieron de muy mal modo y así lo hice, para no generar conflictos. Mi contrato también incluye la promoción del programa, y sólo publiqué una imagen, super teen como el perfil de mi Instagram, que me acercó el Departamento de Prensa. Estuve dos años en Bailando y esquivé todas las balas habidas y por haber sobre esa pista. Hoy no voy a subirme a éste ni a ningún otro escándalo. El tema, para mí, muere hoy mismo. No hay más tela que cortar".