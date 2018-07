Todo empieza en 1999, cuando el Potro cordobés anunció un show en su ciudad, Río Cuarto. "Mi vieja, como tantas otras fans, estaba perdidamente enamorada de él. 'Viene tu padre a tocar', me gastaba, y a mí me jodía porque era hijo único. Pero fuimos a hacer la cola para sacar la entrada, que salía 8 pesos la anticipada. Me acuerdo que salió a cantar con una remera negra, pantalones apretados y botas. Me partió la cabeza. Ese día me volví fanático 'del Ro', me subí a ese furor que fue el Rodrigazo. Al poco tiempo murió y yo entré a la secundaria. El tipo ya era un mito y todos me hablaban del parecido que tenía con él", recuerda Ramírez, que empezó a hacer lo suyo.