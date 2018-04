En otro momento del programa, Kusnetzof le preguntó a la modelo qué instante de su vida le gustaría volver a vivir. Y, entre lágrimas, Pampita contó que tiene muchos momentos así muy intensos, muy felices. "Voy a encontrar alguno más simple para no exponerme tanto. Hay cosas que me guardo", señaló con la voz entrecortada. "Me acuerdo de ir manejando en un auto con Beltrán, mi tercer hijo de dos semanas. Iba a que lo vea el doctor porque a los 15 días hay que llevarlo para que le hagan controles de rutina. Iba manejando, escuchando música, los dos más grandes en el cole (en referencia a Blanca y Bautista), estaba el tercero y me acuerdo que se me empezaron a salir las lágrimas y dije 'no puedo pedir más'", rememoró, llorando.