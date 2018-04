Tini Stoessel presentó su nuevo single Princesa en el que deja en claro lo que le dijo a GENTE hace unos días: "En este nuevo disco experimenté componer desde cero, abriendo el corazón para contar lo que quise, me descubrí más latina algo que traía en la sangre desde hace tiempo y debía salir. El ritmo urbano (rap, reggaetón) me resultó un desafío y mucho más por ser un género mayoritariamente masculino…¡Pero me animé!"