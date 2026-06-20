Cómo funciona el mercado negro de figuritas del Mundial 2026

Álbumes brasileños incautados por la PFA

No hay objeto de deseo en la Argentina de 2026 como las figuritas del Mundial. La quimera de llenar el álbum creado por Panini y su licenciataria, la empresa sanisidrense New Rita SA -algo que, según diversos cálculos matemáticos, puede costar más de un millón y medio de pesos- atraviesa a grandes y chicos. Y el miedo a la escasez, no encontrar la cantidad de paquetes deseada, o no encontrar esa figurita creó un mercado que va más allá de los kioscos y se multiplica en ferias de fin de semana, supermercados chinos y posteos en redes sociales como Facebook Marketplace.

Los adultos hacen fila en comercios que marcan un tope para los sobres a comprar, o llevan a sus chicos a los centros de canje a cielo abierto en parques como el Rivadavia o el Centenario, para cambiar sus repetidas por Enzo Fernández, Lamine Yamal o el insólito santo grial del nuevo álbum, el neozelandés Tim Payne.

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Y el que tiene stock, en una nueva era que endiosa la ilusión del libre mercado, especula. Será difícil para el coleccionista encontrar el mismo paquete oficial al mismo valor en dos comercios distintos. Promedia los $2.200, en teoría. Puede encontrarse hasta $5.600 en una popular plataforma de comercio digital. El cromo suelto de Lionel Messi suelto se vende por más de $50 mil, más que el álbum oficial mismo. Si ese Messi suelto es original, es otra historia. Determinar esta originalidad depende del comprador, o de un fiscal y un juez.

El pirata "Barba Negra": álbum trucho del Mundial 2026

Lugo, está el ingenio para calmar caprichos de los nenes, la viveza criolla, o el delito liso y llano. Diseñadores gráficos e imprentas venden planchas de figuritas de impresión casera de alta o pobre calidad a padres inquietos en tiempos de crisis. Luego, está el álbum Barba Negra, una operación pirata con un nombre de escasa imaginación.

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El pack Barba Negra completo -álbum, más todas las figuritas- se vende a 300 mil pesos. El desvarío del libre mercado también es parte de esta truchada. El pack de 20 sobres varía de 20 mil a 35 mil pesos. Y es burdo como pocas cosas en esta vida: a simple vista, no se parece en nada al oficial de Panini. Barba Negra formó comunidad, en cierta forma, algo invaluable para el mercado actual. Un grupo de trueque en Facebook de sus figuritas truchas tiene la módica suma de 1070 miembros.

Otros álbumes paralelos, literales álbumes blue, sí se parecen al original de Panini/New Rita, y bastante. Son los importados de países limítrofes como Brasil y Chile, tal vez imitaciones, o productos oficiales, algo que deberá determinar un perito en el marco de una causa judicial. Hay, al menos, dos causas al respecto, pero no por el delito de violación de marcas: violación a la Ley 22415, sospecha de contrabando.

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Un conductor borracho a 2400 metros sobre el nivel del mar es la primera pista en esta historia.

La camioneta volcada en Punta de Vacas, Mendoza

Labubus, capibaras y Lioneles

El martes 19 de mayo pasado a las 3:15 AM, un Ford Focus se convirtió en el blanco del Escuadrón N°27 de Gendarmería, que realizaba un control en la zona mendocina de Punta de Vacas, con un paso hacia Chile vía la Ruta Nacional 7. Los gendarmes le enfocaron sus luces al Focus. El conductor del Focus, lejos de frenar, aceleró.

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Así, Gendarmería le siguió el paso. Varios transeúntes indicaron que el Focus había volcado a dos kilómetros de distancia, sobre el kilómetro 1200 de la Ruta 7. Descubrieron que el auto había escupido su carga: una gran cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026, por lo visto, producido de forma oficial en Chile, un lote estimado en casi 18 millones de pesos, según fuentes oficiales.

Otra vez, la plata es relativa. El álbum chileno se ofrece en las plataformas digitales desde 15 a 20 mil pesos, la mitad de lo que cuesta el oficial argentino. El conductor -un joven peruano de 25 años, con DNI argentino y domicilio en Mendoza capital- atravesó un test de aliento, que dio positivo por vino tinto y quedó involucrado en la causa por posible contrabando.

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Video: los operativos de Gendarmería y PFA

Hablar de mercado negro parece un poco escabroso para un hobby de chicos que choca de lleno con los bolsillos de sus padres. Sin embargo, las mismas reglas aplican. Entonces, ¿quiénes regentean estos álbumes y figuritas paralelas?

“Fácil. Son los mismos que importan -o contrabandean- y revende las cosas que están de moda y se comercializan en masa”, afirma una fuente de alto rango en los organismos de seguridad: “Antes eran capibaras y labubus, ahora, figuritas del Mundial. Esto se redistribuye en el comercio online, en cuentapropistas, en ferias, kioscos, lo que sea".

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El álbum chileno es una minoría en comparación al brasileño, que se ofrece por diez mil pesos en plataformas, un cuarto de lo que cuesta el argentino oficial. El álbum brasileño oficial de Panini fue el blanco de un operativo de la División Delitos Fiscales de la Policía Federal, a cargo del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, donde se encontraron 2220 unidades.

Ese hallazgo, precisamente, reveló la ruta de la reventa.

Los 2200 álbumes encontrados por la Federal

Ocurrió el 27 de mayo, en un control de camionetas de mercadería en la esquina de Suárez y Herrera, zona de Barracas, en busca de posibles artículos de contrabando. Allí, frenaron a dos camionetas Peugeot Partner que cargaban varios bultos, una de ellas conducida por un joven remisero de Luis Guillón. Las cajas, que habían llegado por encomienda desde Brasil, fueron abiertas. Los conductores no tenían documentación para respaldarla.

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Uno de ellos aportó un dato: el destino de las cajas, que resultó ser un depósito de productos importados sobre la avenida Quindimil en Lanús. El juez Meirovich autorizó que se allanara el lugar. Allí, se encontró, básicamente, de todo: desde auriculares y aspiradoras robot hasta perfumes y proyectores.

El juez Meirovich continúa la investigación sin detenidos hasta el momento. Podrá peritar, por ejemplo, los álbumes secuestrados, para determinar si son copias u originales. Infobae, por su parte, consultó a Panini/New Rita sobre la situación del mercado paralelo. La empresa declinó realizar comentarios para esta nota.

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