–¿Te veías venir lo de Barbie y Lucas Rodríguez, el hijo del ex marido de tu mamá?

–Y, sí… ¡Me da alegría verla tan feliz! Lo percibí porque, miradita va, miradita viene, los tortolitos se entretienen. Pero Barbie no es una persona que enamorás fácil… Hay que llevarla a pasear como cuarenta veces; recién ahí se enamora. Se lo dije a Lucas, porque me cae muy bien.