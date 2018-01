"Mujeres. Ellas están tan presentes y son tan vitales en mi vida. Mi mamá crió a 5 mujeres (una falleció) y 3 nietos. Amo esta foto porque muestra nuestra cercanía. Esto es lo que me mantiene humilde. Ellas no tiene miedo de decirle lo que sea, al fin de cuentas soy la más chica de las 5. Soy tan feliz de que Olympia tenga a mi madre como abuela (por supuesto ella tiene a la "madrastra" de Alexis también) y estoy feliz de que tenga tías como mis hermanas Venus, Isha, Lyn y las hermanas de Alexis, Amy y Hayley. ¡Todas mujeres! ¿Coincidencia? Creo que no. Olympia encajará muy bien entre nosotras", escribió la tenista.