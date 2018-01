"Salimos hace tres meses. Tuvimos una cita, la invité a salir y aceptó. Estuvo muy bien. Duró todo un mes. Fue un movimiento interno para mí, hacía 20 años que no gustaba de una chica. Me movió muchas estructuras, muchos auto prejuicios. Fue un bombazo interno porque tuve que pensar cómo manejar lo que podía pasar. Yo estaba extasiado, estaba como levitando, no porque ella fuera famosa. Fue un momento donde yo me di cuenta que podía superar mis propias limitaciones. Esa noche, yo me casaba", contó.