Con Nacho Viale mantuvo un fugaz romance , y en algún momento se sospechó que podrían darse una segunda oportunidad, pero sólo se trató de algunas salidas. Ninguno de los dos brindó demasiadas precisiones, y fue la estrella de los almuerzos la que contó los detalles. "Pampita me llamó para decirme que se había separado de Nacho (…) es mentira que la familia intercedió para terminar con la relación, estoy medio enojada con mi nieto porque me hizo pasar un papelón al confirmar el romance, me da pena que haya procedido así con esta chica, me parece que fue él quién la dejó", dijo Mirtha, dando por concluido el tema.