Mientras que su hermana se catapultó a la fama mundial con la icónica banda noventosa Spice Girls, Louise también tuvo su momento de estrellato. "Aparecí en comerciales y fui parte del programa de televisión para niños Dramarama. Pero me cansé de las audiciones y de modelar para revistas y decidí renunciar. Victoria continuó y fue a la escuela de teatro", explicó Louise hace un tiempo, y se defendió de los que la acusan de colgarse a la fama de su hermana: "Si la gente piensa que estoy sacando provecho del éxito de mi hermana no me importa porque sé que fui yo quien lo hizo primero".