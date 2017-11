Desde que se viralizó el audio de la cirujana de Nordelta, a quien automáticamente se la apodó irónicamente como la "cheta", las redes sociales se llenaron de memes en su contra. "Quiero descansar visualmente, me molesta que estas bestias, porque son bestias, no tienen educación, toman mate, tiran la yerba, estaban reunidos con el perro que gritaba cerca de la pileta. Una cosa de cuarta categoría, de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy Máxima Zorraquieta, soy una mina normal", dice la mujer en una parte del audio que se convirtió en un hazme reír automático.