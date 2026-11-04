Generación Silver

Hábitos diarios que pueden agravar el dolor de rodillas, caderas y hombros tras los 50

Especialistas advierten que el sedentarismo prolongado, las tareas repetitivas y el calzado sin amortiguación contribuyen al deterioro articular, especialmente en mujeres, donde la menopausia reduce una hormona con propiedades antiinflamatorias

Una persona sentada que se sostiene la rodilla descubierta con ambas manos
El dolor y la rigidez afectan con frecuencia las rodillas, las caderas y los hombros a partir de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El dolor y la rigidez en rodillas, caderas u hombros son frecuentes a partir de los 50 años. Una encuesta de la Universidad de Míchigan de 2022 indicó que el 70 % de los adultos mayores de 50 años tenía dolor articular, con una mayor incidencia y una percepción más intensa de las molestias entre las mujeres. Especialistas consultados por Prevention advierten que ciertas rutinas diarias pueden agravar ese malestar.

El desgaste del cartílago, el tejido que amortigua la unión entre los huesos, es una de las causas de la artrosis, la enfermedad articular más común. Sin embargo, el problema no depende únicamente de la carga física sobre las articulaciones. La inflamación sistémica crónica también puede afectar la membrana sinovial, que protege las articulaciones, y acelerar el deterioro.

PUBLICIDAD

En las mujeres, la menopausia puede añadir un factor adicional. La reducción de estrógeno, una hormona con propiedades antiinflamatorias, se asocia con dolor y rigidez debido a que huesos, músculos, cartílagos y tendones cuentan con receptores hormonales.

Usar el teléfono antes de dormir afecta el descanso y el dolor

Una persona acostada en la cama en una habitación oscura, mirando atentamente la pantalla iluminada de su teléfono celular.
La exposición a pantallas de luz azul antes de dormir eleva un 59% el riesgo de insomnio, lo que aumenta la inflamación vinculada a la artrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar noticias, correos electrónicos o redes sociales en la cama puede perjudicar más que el sueño. Mantener el cuello inclinado y los hombros tensos durante largos períodos favorece las molestias en la parte superior del cuerpo. A eso se suma la exposición a la luz azul de las pantallas, que puede alterar el ciclo de descanso si ocurre poco antes de acostarse.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry señaló que una hora de pantalla se asoció con un aumento del 59% en el riesgo de insomnio. Dormir poco puede elevar la inflamación vinculada a la artrosis y aumentar la sensibilidad al dolor, incluso cuando el daño articular no haya cambiado.

La fisioterapeuta Robyn Culbertson, de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia, recomendó establecer un límite para el uso de dispositivos entre 30 y 60 minutos antes de dormir. En ese intervalo se pueden incorporar estiramientos suaves de cuello, hombros y espalda.

La especialista Heidi Prather, directora del programa de medicina del estilo de vida de Hospital for Special Surgery, sugirió además exponerse a la luz solar entre las 13 y las 15 durante al menos cinco minutos para ayudar a regular el ritmo circadiano.

Permanecer sentado durante horas puede aumentar la rigidez

Mujer con anteojos escribe en un teclado frente a una computadora, con una agenda, un teléfono y carpetas sobre el escritorio.
Permanecer sentado durante horas provoca rigidez articular, por lo que los especialistas aconsejan hacer pausas activas cada media hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar una jornada completa frente a una computadora, mirar varios episodios de una serie o leer sin pausas puede provocar que levantarse resulte más difícil. El cuerpo necesita alternar posturas y movimientos para conservar la movilidad y la circulación. La vida sedentaria también se ha relacionado con procesos inflamatorios de alcance general.

Culbertson aconsejó colocar una alarma cada media hora y aprovechar esos intervalos para hacer “bocadillos de ejercicio”: breves períodos de actividad física. Caminar por el pasillo, realizar sentadillas sin peso o mover las piernas durante un minuto puede ayudar a cortar el tiempo de inmovilidad.

Repetir una misma tarea también sobrecarga las articulaciones

Una mujer sostiene un frasco limpiador azul mientras pasa un papel de periódico arrugado sobre el espejo de un baño.
Las tareas del hogar repetitivas exigen descansos periódicos y una postura neutra de la columna para evitar sobrecargas en manos, espalda y caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de actividad repetitiva puede generar el efecto contrario. Jardinería, costura, tareas de limpieza, lavado de platos o manualidades pueden exigir demasiado a manos, hombros, espalda y caderas si se realizan sin pausas. El riesgo aumenta cuando la persona mantiene una postura inclinada o apoya más peso sobre un solo lado.

La recomendación es conservar la columna en posición neutra y cambiar de actividad o descansar aproximadamente cada 30 minutos. En tareas que requieren estar de pie, distribuir el peso de manera pareja entre ambos pies puede reducir la carga sobre rodillas y caderas.

Caminar ayuda, pero el entrenamiento de fuerza completa la rutina

Pareja de adultos mayores sonrientes caminando por un sendero en un parque arbolado con árboles verdes a ambos lados y luz solar cálida.
Caminar y correr favorecen la nutrición del cartílago articular mediante procesos de compresión y liberación durante el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar y correr aportan beneficios cardiovasculares y pueden ser compatibles con el cuidado de las articulaciones. Una investigación publicada en Arthritis & Rheumatology encontró que caminar puede disminuir el dolor de rodilla en personas con artrosis. A la vez, una revisión de Cureus concluyó que correr no provoca ni necesariamente empeora esa enfermedad.

La compresión y liberación que ocurre al caminar o correr contribuye a nutrir el cartílago. Sin embargo, quienes ya tienen artrosis pueden sentir más molestias con actividades de alto impacto y deben ajustar la intensidad según sus síntomas.

El punto que suele faltar es el fortalecimiento muscular. Las recomendaciones generales contemplan 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado y, además, dos sesiones de fuerza por semana. Con el paso de los años se pierde masa muscular, lo que reduce el soporte de las articulaciones. Ejercicios con el propio peso corporal, Pilates o rutinas adaptadas por un fisioterapeuta pueden aportar esa protección.

El calzado inadecuado transmite el impacto hacia rodillas y caderas

Piernas de una persona con bermudas azules y ojotas sobre una acera de concreto con peatones al fondo.
Las ojotas y sandalias flexibles se adaptan a trayectos cortos pero no brindan soporte para caminatas largas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ojotas o sandalias muy flexibles pueden resultar prácticas para trayectos cortos, pero no ofrecen el sostén necesario para caminatas largas, ejercicio o tareas que exigen estar de pie. La falta de amortiguación y estabilidad puede trasladar parte del impacto desde los pies hacia tobillos, rodillas y caderas.

Una investigación de la Universidad de Melbourne observó que los zapatos estables y con buen soporte redujeron el dolor de rodilla por artrosis en un 63% luego de seis meses, en comparación con calzado plano y flexible.

Para la artrosis de cadera, en cambio, ambas opciones mostraron resultados similares. La elección final debe considerar qué articulación duele, el tipo de actividad y la comodidad; ante síntomas persistentes, conviene consultar a un médico o fisioterapeuta.

Temas Relacionados

RodillasDeterioro articularPreventionNewsroom BUEMagazinesgeneracion silverinflamación sistémica crónica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Morir, una historia complicada: la mirada hacia la muerte y el trato dado a los cuerpos a lo largo de los siglos

¿Abandonar el cuerpo de un muerto? ¡Ni pensarlo! Salvo excepciones, los difuntos han sido objeto de cuidados por parte de su comunidad en duelo desde hace al menos 200.000 años

Morir, una historia complicada: la mirada hacia la muerte y el trato dado a los cuerpos a lo largo de los siglos

5 alimentos antiinflamatorios recomendados para mujeres mayores de 50 años

La elección cotidiana de productos frescos y fuentes de proteína puede acompañar el bienestar físico en la transición hacia la menopausia

5 alimentos antiinflamatorios recomendados para mujeres mayores de 50 años

La inactividad acelera la pérdida de fuerza muscular y limita la movilidad

El trabajo de resistencia, las rutinas graduales y una alimentación suficiente ayudan a conservar la función física ante períodos sedentarios

La inactividad acelera la pérdida de fuerza muscular y limita la movilidad

Roberto Rosas, el herrero mágico con más de 1.000 obras en el mundo y un legado vivo en las personas mayores de ‘Guías por un día’

En el marco de la Semana del Arte, mediadores mayores tienden un puente generacional entre la comunidad y el patrimonio público: la reapertura del oratorio del Hospital de Emergencias de Rosario para visitar la obra “El sol en el maizal” recupera una monumental pieza oculta y reivindica el valor del arte como espacio de encuentro y memoria colectiva

Roberto Rosas, el herrero mágico con más de 1.000 obras en el mundo y un legado vivo en las personas mayores de ‘Guías por un día’

Eslovenia en clave silver, el destino europeo que permite combinar montañas, ciudades históricas y costa adriática sin cambiar de hotel

Un periodista especializado en viajes reveló cómo sacarle el máximo provecho a este país entre Italia, Austria y Croacia, usando una sola base para explorar lagos alpinos, cuevas milenarias y pueblos mediterráneos

Eslovenia en clave silver, el destino europeo que permite combinar montañas, ciudades históricas y costa adriática sin cambiar de hotel

DEPORTES

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

La verdad sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 más allá de 2027: por qué es un piloto atractivo para las grandes escuderías

La camiseta de Lionel Messi lidera las ventas de la MLS por cuarta temporada consecutiva desde su debut en Miami

La llamativa reflexión de Óscar Córdoba sobre el paso de Cavani por Boca Juniors: “Malinterpretó lo que es jugar en el club”

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

TELESHOW

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

Nació Chapeaux: quiénes son las cinco elegidas de Popstars que conquistaron la final y su primera presentación

El segundo look que eligió Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat: vestido de encaje y un tocado de pedrería

Moria Casán mostró el mensaje que Lali Espósito le envió tras su boda con Pedro Rosemblat: “Te quiero”

El fuerte repudio de Flor de la V al ataque transfóbico a trabajadoras sexuales en Palermo: “Los discursos de odio matan”

La madre de Lourdes Fernández quiso asistir al juicio a la pareja de su hija pero no pudo entrar a la sala: "Estar en zona me tranquiliza"

INFOBAE AMÉRICA

Muere una enfermera en Cuba tras presuntamente ser golpeada por reclamar la vacunación de un niño

Muere una enfermera en Cuba tras presuntamente ser golpeada por reclamar la vacunación de un niño

La Corte Interamericana ordena a Nicaragua liberar de inmediato a nueve hombres recluidos en La Modelo

Honduras recupera la confianza del FMI tras cumplir 12 compromisos estructurales, destaca el presidente del Banco Central

Refuerzan vigilancia sanitaria tras detectar un caso de malaria en el Parque Nacional Camino de Cruces en Panamá

Hombre habría planeado un atentado contra el presidente Luis Abinader y fue arrestado en República Dominicana