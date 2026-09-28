Vivir más sin depender de nadie: el médico premiado en Europa que vincula el cuidado personal con el bienestar de toda la familia

El mantenimiento de la salud individual evita la dependencia funcional y reduce el impacto sobre el entorno familiar y social.

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El médico Vicente Mera sostiene que la prevención debe comenzar mucho antes de que aparezcan enfermedades para conservar la autonomía y bienestar durante los últimos años de vida. El especialista planteó que la edad, por sí sola, no alcanza para medir el estado de salud ni la calidad del tiempo que queda por vivir.

Con 30 años de experiencia como internista, Mera dirige desde 2009 la Unidad de Longevidad de SHA España, centro médico especializado en longevidad con sede en España. Su trayectoria combina nutrición, ejercicio, medicina regenerativa, terapia hormonal y pruebas genómicas orientadas a la salud integral.

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La distancia entre vivir más tiempo y vivir mejor puede ampliarse a partir de los 60 años. “A esa edad, la cremallera empieza a atascarse”, explicó Mera durante la jornada “El futuro de la longevidad. Porque vivir más ya no es suficiente, la clave es vivir mejor”, según AS.

El doctor Vicente Mera sostiene que la prevención sanitaria debe comenzar de manera temprana para conservar la autonomía y el bienestar en la vejez.

La comparación alude a un proceso en el que la expectativa de vida puede continuar aumentando mientras se deterioran el bienestar o la capacidad de realizar actividades sin ayuda. Para el médico, el objetivo no consiste únicamente en sumar años, sino en llegar al final de la vida en buenas condiciones.

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La prevención antes de la pérdida de bienestar

La intervención sanitaria no debería esperar a la aparición de un diagnóstico. Mera afirmó que “el verdadero cambio de paradigma es cómo llegamos al final de nuestra vida y para llegar en buenas condiciones, la intervención no debería comenzar cuando aparecen las enfermedades, sino mucho antes. Cuanto antes, mejor”.

El especialista volcó sus conocimientos e investigaciones científicas sobre longevidad en el libro Joven a cualquier edad, publicado en 2023.

El médico internista y especialista en longevidad propone incorporar hábitos saludables desde edades tempranas. Su punto de partida es aprender a cuidarse mediante una modificación sostenida de la rutina cotidiana, sin entenderla como una obligación limitada en el tiempo.

La filosofía que plantea integra ejercicio, descanso, alimentación y otros comportamientos saludables. El propósito es que esas prácticas formen parte de la vida diaria y no sean una reacción tardía frente a la enfermedad.

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La jornada fue organizada por The Beauty Concept y reunió a especialistas que analizaron el envejecimiento desde perspectivas complementarias. Allí, Mera también vinculó el cuidado personal con el impacto que la pérdida de autonomía puede tener en el entorno familiar y social, de acuerdo con ABC.

“El cuidado es un gesto de amor hacia los seres queridos porque te permite mantener una buena salud y autonomía durante más años sin depender de nadie; es decir, sin consecuencias para las familias y para el conjunto de la sociedad”, señaló.

Formación y recorrido de Mera en medicina de la longevidad

Mera es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y completó su formación en los hospitales Puerta de Hierro, en Madrid, y Reina Sofía, en Córdoba. Es jefe de Medicina Interna en SHA España y se especializó también en medicina regenerativa, sueño, deshabituación tabáquica y reemplazo hormonal.

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La longevidad materna y la muerte prematura de su padre impulsaron el estudio de la genética y los estilos de vida en la carrera de Mera.

La muerte prematura de su padre y la longevidad de su madre despertaron su interés por la genética, el envejecimiento y los hábitos de vida saludables. Después amplió su formación en Londres, Dallas, Melbourne y Dubái, donde investigó estilos de vida de civilizaciones antiguas y modernas para comprender los factores asociados a una vida prolongada.

Sus investigaciones fueron publicadas en revistas como The Lancet, revista médica británica. Recibió certificaciones y reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Europeo de Medicina 2021.

También es autor de Joven a cualquier edad, publicado por HarperCollins en 2023, un libro que combina información científica con experiencias personales sobre longevidad y salud.

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