Generación Silver

No es solo correr: el deporte que podría estimular la memoria y la atención

Una investigación con 40 adultos comparó a practicantes de orientación con corredores de ruta de condición física similar y halló mejores resultados en pruebas de memoria de trabajo espacial, concentración sostenida y capacidades ejecutivas

Manos con guantes sujetan una brújula transparente sobre un mapa topográfico en un suelo de bosque con hojas secas.
Una investigación con 40 adultos comparó a practicantes de este deporte con corredores de ruta de condición física similar y detectó ventajas en la memoria de trabajo espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Imaginar un bosque desconocido, un mapa en papel y una brújula como únicas herramientas: eso es, en esencia, el deporte de orientación. Los participantes compiten contra el reloj para llegar a una serie de puntos de control ubicados en entornos al aire libre, que van desde parques urbanos hasta zonas montañosas, ríos o campos nevados. Sin tecnología de por medio, la mente trabaja tanto como el cuerpo, según describe Harvard Health Publishing.

No interviene ningún dispositivo tecnológico. Solo la lectura del mapa, el instinto y la capacidad de tomar decisiones rápidas en terreno desconocido. El deporte puede practicarse a pie, en bicicleta de montaña, en esquí de fondo o en canoa, de forma individual o grupal. El nivel de dificultad varía: desde circuitos cortos en parques locales hasta recorridos extensos en la naturaleza, lo que lo convierte en una actividad accesible para distintos perfiles y edades.

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Un estudio vinculó la orientación con mejoras en memoria, atención y funciones ejecutivas

Infografía con ilustraciones de un hombre con mapa y brújula, un corredor en una ruta, un cerebro con un reloj y cuadros explicativos con texto.

Una investigación publicada en la revista científica Perceptual and Motor Skills evaluó el perfil cognitivo de practicantes de orientación frente a corredores de ruta con igual nivel de entrenamiento físico. El estudio midió memoria, atención sostenida y funciones ejecutivas mediante una batería de siete pruebas neuropsicológicas en 40 participantes —20 practicantes de orientación y 20 corredores— y comparó los resultados con muestras normativas de referencia.

Los resultados mostraron que los practicantes de orientación superaron a los corredores en fluidez visual y memoria de trabajo espacial, dos capacidades vinculadas al procesamiento del entorno y la planificación de rutas. Además, sus puntuaciones en cuatro pruebas de funciones ejecutivas y en atención sostenida se ubicaron por encima de los valores normativos para su grupo de edad. Los investigadores concluyeron que la orientación desarrolla redes cerebrales específicas con potencial aplicación en entrenamiento cognitivo y rehabilitación neurológica.

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La combinación de esfuerzo físico y navegación activa podría ser clave. Durante una salida de orientación, el cerebro debe procesar información espacial, anticipar rutas, recordar referencias visuales y tomar decisiones en tiempo real. Esa carga cognitiva constante, sumada al movimiento aeróbico, es lo que los investigadores consideran un factor diferencial frente a otras actividades físicas convencionales.

La orientación suma adeptos en todos los continentes y abarca todas las edades

La disciplina cuenta con alrededor de 70 clubes en Estados Unidos y una presencia extendida en el resto del mundo. En Europa, donde la práctica tiene raíces históricas que se remontan a principios del siglo XX, la orientación forma parte del calendario deportivo oficial de numerosos países escandinavos, centroeuropeos y del Báltico. La Federación Internacional de Orientación (IOF) agrupa a más de 70 federaciones nacionales en los cinco continentes.

Una mujer sostiene un mapa en un bosque con hojas secas mientras corre hacia un marcador blanco y naranja.
Un trabajo publicado en Perceptual and Motor Skills evaluó a 20 practicantes y a 20 atletas de ruta con siete test neuropsicológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad admite distintos formatos y perfiles de participante. Puede practicarse de forma individual o grupal, en modalidades a pie, en bicicleta de montaña, en esquí de fondo o en canoa. Los circuitos van desde recorridos cortos en parques urbanos, pensados para quienes se inician, hasta trazados de alta exigencia en terrenos montañosos o boscosos destinados a competidores avanzados. Esa versatilidad hace posible que niños, adultos mayores y deportistas de élite compartan el mismo marco de competencia.

La dificultad puede aumentarse de forma progresiva para mejorar el rendimiento

A medida que se gana experiencia, es posible aumentar la velocidad, intentar superar tiempos propios o inscribirse en recorridos más exigentes con mayor extensión y desnivel. Cada salida representa una oportunidad de mejora tanto física como mental. La variedad de terrenos y condiciones climáticas agrega un componente de adaptación que mantiene el desafío vigente incluso para participantes con años de práctica.

El deporte está abierto a personas de cualquier edad y nivel atlético, lo que lo convierte en una opción que combina movimiento con estimulación cognitiva. Frente al avance del sedentarismo y la preocupación creciente por el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, la orientación se posiciona como una disciplina que atiende ambos frentes en una sola salida al aire libre.

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