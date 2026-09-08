Economía

Demoras en sueldos, bancos e impuestos: casi la mitad de las empresas industriales tienen problemas para afrontar sus pagos habituales

El reporte de la UIA muestra que los problemas por escasez de clientes y mayores costos provocan consecuencias inéditas en relaciones con proveedores y operaciones de producción

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 40,4 puntos. Todos los sectores quedaron por debajo de 50, en zona de contracción
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 40,4 puntos. Todos los sectores quedaron por debajo de 50, en zona de contracción
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La liquidez de las empresas industriales volvió a deteriorarse en julio: el 47,6% tuvo dificultades para cubrir por al menos uno de sus pagos habituales –salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos– y el 9,2% acumuló atrasos en todos al mismo tiempo, el valor más alto de la serie y muy por encima del promedio histórico de 4%, según la última Encuesta del Centro de Estudio de la UIA.

La Encuesta de septiembre del Centro de Estudio de la UIA de julio señaló que la debilidad de la demanda empezó a reflejarse con mayor intensidad en la situación financiera de las firmas.

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El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 40,4 puntos. Todos los sectores quedaron por debajo de 50, en zona de contracción.

Los mayores problemas se concentraron en impuestos y proveedores. La Encuesta de septiembre del Centro de Estudio de la UIA indicó que el 34,6% de las empresas no pagó en su totalidad impuestos y el 33,3% quedó en falta con proveedores.

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Después aparecieron los compromisos financieros, con 25,6%, los servicios públicos, con 16,3%, y los salarios, con 12,7%. Los datos sugieren que la restricción de liquidez se trasladó al frente impositivo y comercial.

Cómo impactan los atrasos en el funcionamiento de las empresas

Entre las empresas afectadas, el 56,2% recurrió a financiamiento de corto plazo o aumentó su endeudamiento. A su vez, el 53,2% enfrentó mayores intereses y costos financieros.

La encuesta también registró otras consecuencias sobre la operatoria. Un 31,8% informó deterioro en la relación con proveedores o empleados y un 22,7% sufrió retrasos en la producción o en la prestación de servicios.

A eso se sumaron interrupciones o encarecimiento del abastecimiento de insumos, mencionados por el 21,1%, y cortes de servicios, con 2,7%. Solo el 12,7% dijo que no tuvo impactos significativos.

El atraso en pagos se da en un contexto de menor actividad y demanda

El problema financiero apareció en un escenario de menor actividad y fue más marcado en el mercado interno. “La mitad de las empresas registró una caída en sus ventas internas, mientras que solo el 16,2% informó aumentos. En producción, el 42,9% redujo sus niveles y apenas el 20,9% los incrementó. Las exportaciones tuvieron un desempeño comparativamente menos desfavorable y mejoraron respecto de los relevamientos recientes. Esto es consistente con el principal problema señalado por las empresas: la caída de la demanda interna, mencionada por el 48,6% de las firmas”, destacó el informe.

Las micro y pequeñas empresas enfrentaron un cuadro más exigente que el promedio. En ese segmento, el 47,8% redujo producción y el 54,8% sufrió una baja de ventas, por encima de lo observado entre las medianas y grandes.

Las perspectivas también se debilitaron. El 64,4% operó por debajo de su nivel de utilización de capacidad considerado óptimo y, entre esas compañías, 8 de cada 10 no espera alcanzarlo en los próximos 12 meses.

La encuesta del CEU también mostró una caída en la proporción de empresas que considera que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo, que bajó a 43 por ciento. Con menos demanda, menor actividad y financiamiento más caro, creció la proporción de firmas con atrasos en sus pagos habituales.

Como adelantó ayer Infobae, un tema centra del relevamiento fue la competencia desleal y el contrabando, donde 6 de cada 10 empresas consideraron que la competencia desleal tiene un impacto alto o muy alto sobre su actividad, principalmente por su efecto sobre las ventas y la rentabilidad.

“A su vez, la mitad señaló que los productos de origen externo se comercializan a precios artificialmente bajos, presionando los precios locales por debajo de niveles suficientes para cubrir los costos mínimos de producción”, dijo el trabajo de la UIA.

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