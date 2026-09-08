No paran los cambios entre los modelos más baratos de la categoría de autos más cool: hasta apareció uno 100% eléctrico

Los aumentos de precio y de la cotización del dólar cambió las posiciones del ranking de los 10 SUV más accesibles del mercado

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Con algunos ajustes de precios y el ingreso de modelos que en los últimos meses cambiaron el mapa del segmento, el ranking de los SUV más económicos del mercado argentino volvió a reordenarse en septiembre. La lista mantiene como líder a un modelo importado de origen asiático, mientras que varias marcas generalistas quedaron concentradas en una diferencia de menos de $7 millones entre el primero y el décimo puesto.

En este escenario, el SUV más accesible se ofrece a USD 22.000, o $33.660.000, mientras que el décimo de la tabla se ubica en $40.070.000.

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El cambio de la oferta es de tal magnitud, que en el ranking hay incluso un auto 100% eléctrico, algo impensado apenas unos meses atrás, y que muestra como, más allá de autos de nuevos orígenes, el mercado sigue mutando hacia nuevas alternativas de vehículos respecto a lo que se podría encontrar con precios accesibles hace tan solo un año.

Así como en el ranking de los 10 autos más accesibles del mercado en general ya no quedan modelos de fabricación nacional, en la lista de los 10 SUV más económicos ya no son los autos brasileños los que dominan.

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De hecho, para mantener participación en esta franja de precios, automotrices como Volkswagen, lanzaron nuevas versiones llamadas Sense, que tienen un equipamiento algo más básico que les permite bajar el precio de la entrada a la gama de algunos modelos.

Los 10 SUV más baratos de septiembre

Elo Kaiyi X3 es un SUV del segmento B propulsado por un motor 1.5 litros atmosférico y es el modelo más accesible de la categoría (GEP)

Kaiyi X3 — USD 22.000 o $33.660.000

El modelo importado desde China por el Grupo Empresario Prieto (GEP) volvió a quedar al frente del listado de los SUV más baratos.

Se trata de un vehículo con motor naftero de 1.5 litros y 114 CV, tracción delantera y caja automática CVT. Al estar publicado en dólares, una eventual modificación del tipo de cambio oficial puede alterar su equivalencia en pesos.

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Volkswagen Nivus Sense — $34.800.950

La marca de origen alemán sostiene con esta versión de acceso una estrategia orientada a ganar presencia en el segmento con precios más bajos que los habituales en su gama.

El Nivus Sense se ubica como el segundo SUV más accesible del mercado y representa una alternativa de entrada con equipamiento más acotado que otras configuraciones del modelo.

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La línea Sense de varios modelos de Volkswagen, permitieron a la marca volver a un ranking en el que no estaban hace más de un año (Volkswagen Argentina)

Chery Tiggo 2 — USD 23.000 o $35.190.000

Este B-SUV de origen chino, comercializado en Argentina por el Grupo Corven, está entre las versiones de menor precio.

Este vehículo está impulsado por un motor naftero aspirado de 1.5 litros con 116 CV y, en su modelo de acceso, se ofrece con caja manual. También cuenta con una variante de mayor precio con transmisión automática CVT.

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Nissan Kait — $36.700.000

COmo parte de la estrategia para competir en precios, Nissan lanzó el Kait al mercado y consiguió su objetivo, ya que es el cuarto auto en el listado y apenas por delante de uno de sus rivales directos.

Es el SUV de acceso de la marca de origen japonés en el mercado local y conserva un motor 1.6 aspirado de 120 CV con caja automática CVT. La versión más accesible de la gama sigue siendo la que le permite ingresar en este ranking.

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El cambio del mercado se refleja en el Citroën Basalt. Hace un año era el SUV más accesible y hoy está en la mitad de la tabla (Stellantis)

Citroën Basalt — $36.780.000

Después de haber liderado durante meses el ranking de los SUV más accesibles, e incluso estar en el ranking de los autos más baratos del mercado a pesar de ser de una categoría superior, el Basalt volvió a quedar en la mitad de la tabla.

El modelo forma parte del proyecto regional C-Cubo de Citroën y se posiciona entre el C3 y el Aircross. La versión de entrada a gama tiene motor 1.6 aspirado y caja manual de 5 velocidades.

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Chevrolet Spark EUV — $37.892.900

Esta es probablemente la propuesta que más resalta del ranking, ya que el Chevrolet Spark EUV es el único SUV 100% eléctrico de la lista y, consecuentemente, el modelo de menor precio de esta tecnología en el mercado argentino.

Se vende con una sola versión y representa una de las alternativas a batería más accesibles dentro de una oferta todavía reducida frente a los modelos con motor de combustión.

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Volkswagen Tera — $38.433.250

Desde su lanzamiento, el Tera fue posicionado por la marca como uno de los productos de entrada en el segmento SUV, pero también como uno de los autos más representativos de su ofensiva el segmeto, donde tienen 5 modelos.

Viene importado desde Brasil, se ofrece con cuatro versiones, pero la más económica le permite ingresar entre los diez modelos de menor precio del mercado.

El Chevrolet Sonic es el último lanzamiento de la marca y viene a reforzar la presencia en la gama de los B-SUV (General Motors Argentina)

Chevrolet Sonic — $39.475.900

El Sonic es el modelo más reciente de General Motors, se ubica por debajo del Tracker dentro de la oferta de vehículos de Chevrolet en este competitivo segmento, y quedó octavo en el ranking.

A diferencia del Tracker, este auto se fabrica en Brasil y forma parte de la ampliación de la gama de la marca en los segmentos compactos.

Volkswagen T-Cross Sense — $39.646.250

La política de versiones de entrada de Volkswagen también se replicó en el T-Cross, que conserva un precio sensiblemente más bajo que otras configuraciones de la gama.

La variante Sense tiene equipamiento más básico y caja manual de 5 velocidades, pero posicionó al modelo, el primer SUV de la marca en la región, como una oferta mucho más accesible.

Renault Kardian — $40.070.000

El décimo puesto del ranking quedó para el Kardian, el SUV compacto con el que Renault amplió su oferta regional en los últimos años.

La versión de entrada a gama mantiene el motor atmosférico de 1.6 litros y caja manual, y con ese valor quedó como el último modelo por debajo de los $41 millones dentro de este grupo, y justo por delante del híbrido más accesible, que es MG ZS.