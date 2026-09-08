Economía

“No nos vamos a cansar”: el Gobierno aseguró que el plan de Sturzenegger ya superó las 17.000 desregulaciones

Un informe oficial detalló los cambios normativos acumulados desde diciembre de 2023 y las medidas incorporadas durante agosto en áreas como agroindustria, comercio exterior y transporte

Federico Sturzenegger IDEA
Sturzenegger ratificó el rumbo de su plan desregulador.
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El gobierno de Javier Milei informó que en agosto superó las 17.000 desregulaciones acumuladas desde diciembre de 2023. El relevamiento oficial también registró 770 normas de desregulación y 2.841 disposiciones modificadas o eliminadas.

Así se desprende del informe elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, quien instrumenta las medidas desreguladoras.

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El documento distingue tres indicadores: las normas dictadas con fines desregulatorios, las disposiciones modificadas o eliminadas y los artículos alcanzados por esos cambios. En este último rubro se concentra la cifra que supera los 17.000 artículos.

La serie mensual del Ministerio muestra que el acumulado pasó de 16.178 artículos modificados o eliminados en junio a 16.848 en julio y 17.115 en agosto. El registro sumó 670 artículos en julio y otros 267 durante agosto.

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Hombre calvo, vestido con traje oscuro, camisa azul claro y corbata rosa, habla frente a un micrófono, gesticulando con ambas manos
"Estas cosas no se cambian, estos principios no se cambian", dijo Sturzenegger sobre la agenda desreguladora.

El gráfico de evolución acumulada también consigna una variación de 671 artículos en el período anterior. Así, el reporte señaló que las modificaciones normativas se mantuvieron durante los últimos tres meses relevados.

Durante su disertación en el evento Vientos de cambio, organización por la Fundación Libertad y Progreso, Sturzenegger ratificó el rumbo de la política desreguladora que impulsa con el visto bueno del Poder Ejecutivo.

No nos vamos a cansar. Y en gran medida no nos vamos a cansar porque tenemos un presidente que cree en esto, que defiende esto, que apoya esto, que cree en la libertad, que cree que todas estas cosas hay que eliminarlas”, aseveró el funcionario nacional.

“Nosotros acá los llamamos los ‘quiosquitos’. Esta construcción de estas reglas de juego, estas son incólumes. Estas cosas no se cambian, estos principios no se cambian. Y eso es lo que quiero para Argentina para los próximos doce meses y lo que quiero para Argentina los próximos cuarenta años”, remarcó.

Las últimas desregulaciones

La agroindustria lideró la distribución sectorial de las normas de desregulación, con 125 medidas. Le siguieron Finanzas y Mercado de Capitales, con 120; Finanzas, con 113; Comercio Exterior, con 101; y Transporte, con 100.

Ministerio de Justicia de la Nación
El Ministerio de Justicia avanzó con la reorganización de la red de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.

Las restantes disposiciones se distribuyeron entre Producción Nacional, con 65 normas; Bienestar Ciudadano, con 42; Salud, con 32; Energía, con 31; Cultura, Turismo y Deporte, con 25; y Empleo y Regulación Laboral y Sector Inmobiliario, con 16 cada uno.

Entre las medidas incorporadas en agosto, el Ministerio destacó la Resolución 480/2026 de la Secretaría de Educación. La norma eliminó la obligación de aprobar materias de Formación Nacional para convalidar estudios secundarios cursados en el exterior y concentró el trámite en una única plataforma.

También incluyó la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, que reorganizó la red de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. Según el informe, la decisión dispuso unificaciones y cierres operativos: suprimió 14 oficinas y concentró sus competencias en las sedes que continuarán en funcionamiento.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aprobó, a través de la Resolución General 5886/2026, un mecanismo de declaración simplificada para exportaciones comerciales por vía postal. El reporte sostuvo que la medida redujo las cargas administrativas para esos envíos.

En el área alimentaria, el Decreto 697/2026 reconoció certificaciones extranjeras y estándares internacionales. La norma exceptuó a alimentos, aditivos, ingredientes y envases de la incorporación previa al Código Alimentario Argentino y de los procedimientos de registro exigidos hasta entonces.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió el régimen de autorización automática de oferta pública para fideicomisos financieros.(Reuters)
La Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió el régimen de autorización automática de oferta pública para fideicomisos financieros.(Reuters)

El Decreto 689/2026 actualizó los pesos y dimensiones máximas para el transporte de cargas y pasajeros. La medida habilitó nuevas configuraciones y amplió las longitudes permitidas para unidades impulsadas por gas natural comprimido (GNC), electricidad o sistemas híbridos.

Por su parte, la Disposición 1053/2026 de la Prefectura Naval Argentina derogó una ordenanza registral anterior. De acuerdo con el Ministerio, eliminó la prohibición automática de navegar por falta de pago y permitió presentar declaraciones juradas en reemplazo de documentos antes obligatorios.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió, mediante la Resolución General 1159/2026, el régimen de autorización automática de oferta pública para fideicomisos financieros. El informe del Ministerio de Desregulación indicó que la decisión quitó la aprobación previa del organismo para esas operaciones.

La lista se completó con la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, que simplificó el régimen de importación de líneas de producción usadas. La disposición habilitó consultas sin intervención de profesionales y amplió los casos alcanzados.

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