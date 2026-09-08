Proyectan que habrá suficientes dólares en 2026, pero cada vez preocupa más 2027

En el mercado aún dudan del programa financiero que presentó para el próximo año, el ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Reuters/Cristina Sille)

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A pesar de las alertas que se generaron por la mayor compra de divisas por parte de ahorristas en julio, las proyecciones marcan que en lo que resta del 2026 habrá suficientes dólares; tanto la cuenta corriente como la financiera tendrán saldos positivos. Sin embargo, a medida que pasan los meses, cada vez son mayores las dudas respecto al 2027, dado que la necesidad de financiamiento y las demandas por cobertura suelen aumentar en un año electoral.

El punto de partida para esa proyección fue el resultado del balance cambiario de julio. La cuenta corriente mostró un superávit por cuarto mes consecutivo, con un saldo de USD 413 millones. El resultado quedó por debajo de los USD 1.374 millones de julio de 2025, aunque sostuvo una dinámica positiva por el aporte del comercio de bienes. El saldo de ese rubro llegó a USD 4.077 millones, impulsado por exportaciones de USD 10.074 millones, el máximo del año.

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El ingreso de divisas por ventas al exterior sostuvo el resultado de la cuenta corriente frente a otros componentes con saldo negativo. El déficit de servicios fue de USD 900 millones, una cifra prácticamente igual a la de julio de 2025. El ingreso primario, por su parte, marcó un rojo de USD 2.772 millones, explicado en gran medida por pagos de intereses del Tesoro.

Según el informe de Invecq, el resultado de bienes seguirá como principal fuente de dólares durante los meses que restan de 2026. La consultora espera términos de intercambio récord, un buen desempeño de las cantidades exportadas y un nivel de importaciones que todavía no despega. Bajo esas condiciones, la cuenta corriente puede continuar con saldo favorable aun con el déficit de servicios y los pagos vinculados con el ingreso primario.

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La cuenta corriente mostró un superávit de USD 413 millones, pero en 2025 fue de USD 1.374 millones. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

La proyección para este año también contempla un resultado positivo de la cuenta financiera. En julio, ese componente mostró un superávit de USD 2.191 millones, frente a un déficit de USD 2.434 millones durante el mismo mes de 2025. La mejora respondió a tres fuentes de oferta de divisas: préstamos garantizados por organismos internacionales por USD 3.200 millones, operaciones del sector financiero por USD 1.230 millones y una oferta neta de USD 1.014 millones del Gobierno General, sin contar al Tesoro, por la venta de fondos depositados localmente.

La expectativa para los próximos meses se apoya en que el comercio exterior mantenga el aporte que mostró en julio y en que los organismos internacionales continúen como una fuente de financiamiento. El informe de Invecq prevé que la cuenta financiera seguirá positiva por ese respaldo y por la participación del sector privado. De esa forma, la oferta de dólares se mantendría por encima de la demanda, incluso con un aumento de las compras de moneda extranjera por parte de las personas humanas.

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Las nuevas alertas

Ese aumento fue una de las alertas que dejó julio. La compraventa de billetes y divisas sin fines específicos de personas humanas registró un saldo de USD 3.461 millones negativos. Cuando durante el primer semestre, ese concepto promedió USD 2.553 millones mensuales negativos. El registro de julio fue el mayor desde octubre de 2025, en un período atravesado por tensión cambiaria y elecciones legislativas.

Aunque la categoría no refleja solo la compra de divisas para ahorro sino también incorpora operaciones para pagos de importaciones y gastos de turismo. Al descontar esos destinos, Invecq estimó que las personas humanas destinaron USD 2.000 millones al ahorro durante julio. El monto fue 85% superior al promedio mensual del primer semestre y mostró una mayor demanda de cobertura en moneda extranjera.

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Otro factor a seguir durante lo que resta del año será el ritmo de liquidación de préstamos, títulos de deuda y líneas de crédito. Ese rubro aportó USD 15.419 millones durante 2025 y USD 11.710 millones en lo que va de 2026, aunque perdió velocidad desde junio. En julio, el saldo neto fue de USD 966 millones. En los últimos dos meses, las liquidaciones promediaron USD 963 millones, frente a los USD 1.969 millones mensuales de enero a mayo.

La reducción del ritmo no alteró la proyección de saldos positivos para 2026, pero incorporó una nuevas variable de seguimiento. La liquidación por obligaciones negociables y préstamos privados resultó una fuente relevante de divisas desde fines de 2024. Su continuidad, junto con los desembolsos de organismos internacionales y el excedente comercial, definirá la disponibilidad de dólares durante el cierre del año.

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En las próximas semanas se esperan que más provincias salgan a emitir al mercado internacional, entre ellas, la provincia de San Juan por USD 600 millones. “Con esta operación, San Juan se convertiría en la séptima provincia en emitir deuda internacional desde las elecciones del año pasado, buscando beneficiarse del renovado apetito inversor por Argentina y de la caída del riesgo país. Incluyendo las emisiones de Córdoba, CABA, Chubut, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe, las emisiones internacionales de las provincias desde las elecciones alcanzan los USD 4.200 millones”, señalaron desde Max Capital.

Las dudas para 2027

Pero el escenario cambia al mirar 2027. Invecq prevé que la cuenta corriente volverá a mostrar un saldo positivo bajo base caja, aunque con un monto menor. La incógnita estará en la cuenta financiera, donde influirán el cumplimiento de los supuestos del programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, como también de la liquidación privada de deuda y préstamos, y la demanda de moneda extranjera de los ahorristas.

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Es que si bien el equipo económico presentó las fuentes de financiamiento con las que pretende cubrir los vencimientos por hasta USD 24.900 millones el próximo año, algunas de ellas son puestas en duda por los analistas. Entre las metas bajo observación figuran los USD 5.000 millones que el ministro Caputo, pretende captar en el mercado local y los USD 4.900 millones que el Tesoro planea comprar al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es que la capacidad de reunir esos fondos dependerá, en parte, del ánimo de los inversores en un año de elecciones presidenciales.

El analista de Invertir en Bolsa (IEB), Nicolás Cappella, consideró que esas metas son las más ambiciosas del programa. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, advirtió.

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Desde Analytica también calificaron como desafiante una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local durante 2027. “Una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local el año próximo puede ser desafiante. La demanda de dólar ahorro va a crecer y sin un escenario electoral claro, los inversores pueden desestimar dirigir esos dólares a deuda pública”, alertaron en la consultora.

Sin salida al mercado internacional

Pero las dudas aumentan ante la negativa del Gobierno de salir al mercado internacional. La semana pasada, durante el evento Vientos de cambio, Caputo volvió a reafirmar la postura. “Es importante algo que se valora poco, que es que el Gobierno no esté saliendo a los mercados internacionales, contrariamente a lo que se dice, mientras tengamos la oportunidad de refinanciar la deuda a costos más bajos”, afirmó.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que no van a salir al mercado internacional si cuentan con otras fuentes más baratas. (Foto: Fundación Libertad y Progreso).

El ministro sostuvo que esa estrategia deja mayor margen para el financiamiento de empresas y provincias. “Porque lo que logramos con este es darle más espacio tanto al sector privado como a las provincias para que puedan financiarse”, dijo. Caputo agregó que el crédito externo disponible para la Argentina tiene límites por los antecedentes de incumplimientos de deuda. “Porque el cupo que Argentina tiene en los mercados internacionales es limitado; nuestros 100 años de historia defaulteando pesan”, expresó.