Generación Silver

Tres libros clave para entender la revolución silver: longevidad, empleo y consumo después de los 50

Especialistas en derecho, gestión del talento y marketing analizan las transformaciones personales, laborales y de mercado que trae el aumento de la expectativa de vida. Una guía de lecturas esenciales para entender cómo la extensión del ciclo vital obliga a reescribir las reglas, los sesgos y la comunicación

Tres portadas de libros titulados Silver Economy, La Nueva Longevidad y El talento no tiene edad sobre un fondo de estantería desenfocado
Tres libros analizan la generación silver desde la longevidad, el talento sénior y la economía plateada.
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La generación silver después de los 50 ya no se define solo por la edad. El aumento de la expectativa de vida, los cambios en el mercado laboral y las nuevas formas de consumo reordenan la adultez y las oportunidades que aparecen después de esa etapa.

Tres libros ayudan a entender ese fenómeno desde perspectivas distintas: La nueva longevidad, de Eduardo M. Favier Dubois, aborda qué cambia cuando la vida se extiende 20 o 30 años después de la jubilación; El talento no tiene edad, de Gustavo dos Santos, se centra en el talento sénior y las carreras laborales más largas; y Silver Economy. Oportunidad de oro para las marcas, de Agustín Medina, Francisco José González, Fernando Herrero y Juan Ramón Plana, examina la economía plateada y el peso de los consumidores mayores para las marcas.

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La selección se organiza como un ranking de tres claves del fenómeno. Primero, cómo cambia la adultez cuando la longevidad altera los tiempos de vida; después, qué ocurre con el empleo cuando se prolonga la actividad profesional; y, por último, cómo aumenta el valor económico de los consumidores sénior.

Un libro sobre longevidad y transformación social

La primera recomendación es La nueva longevidad, de Eduardo M. Favier Dubois. El libro explica qué cambia cuando la vida se prolonga 20 o 30 años después de la edad jubilatoria.

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Esa extensión del tiempo de vida abre desafíos personales, patrimoniales y sociales. El foco no está solo en vivir más, sino en las consecuencias de ese cambio para la organización de la vida adulta.

Sección Generación Silver - Eduardo Favier Dubois
Eduardo M. Favier Dubois, abogado, profesor de la UBA y fundador del Instituto Argentino de la Longevidad Activa (Iadela), autor de La nueva longevidad.

“Es como un minimanual o guía que presenta como un mapa detallado de los distintos desafíos de la nueva longevidad, sociales y personales”, dijo el autor a Infobae, a modo de síntesis descriptiva del contenido y sentido del libro.

Abogado, ex juez nacional en lo Comercial, escritor y profesor en al Facultad de Derecho de la UBA, Eduardo Favier Dubois fundó un instituto para investigar todo lo relacionado a la nueva longevidad y sus “tres revoluciones: demográfica, científica y social”: el Instituto Argentino de la Longevidad Activa (Iadela).

Trabajo, reinvención y carreras laborales más largas

La segunda es El talento no tiene edad, de Gustavo dos Santos. La obra aborda trabajo, reinvención y talento sénior como parte de una etapa en la que las trayectorias profesionales dejan de responder a esquemas más breves.

El libro incluye capítulos sobre talento sénior, diversidad generacional, carreras laborales más largas, aprendizaje y extensión de la vida. Por eso resulta útil para observar cómo cambia el empleo cuando la experiencia y la edad pasan a ocupar un lugar central en la discusión laboral.

El talento no tiene edad en la Generación Silver Gustavo Dos Santos
Gustavo dos Santos, especialista en gestión del talento y diversidad generacional, autor de El talento no tiene edad.

El autor afirma que su libro busca instalar preguntas que hoy atraviesan a trabajadores y empresas: cómo proyectarse en un mercado cambiante, cómo reconstruir una carrera con un trayecto no lineal, cómo gestionar transiciones y qué lugar ocupa la edad en las oportunidades laborales. También pone el foco en el edadismo, un sesgo que, según explica, sigue presente a nivel global tanto contra jóvenes como contra profesionales con más experiencia.

La economía plateada como oportunidad para las marcas

Por último Silver Economy. Oportunidad de oro para las marcas, de Agustín Medina, Francisco José González, Fernando Herrero y Juan Ramón Plana. El libro se concentra en el consumo de los mayores, la era digital, las redes sociales y la relación entre marcas y consumidores sénior.

La obra plantea que la economía plateada es el presente y el futuro de la mayoría de las marcas en casi todos los sectores. También sostiene que muchas empresas siguen demasiado pendientes del público joven y dejan de mirar a quienes les compran y les aportan beneficios.

Generación Silver
Silver Economy. Oportunidad de oro para las marcas analiza el consumo de los mayores, la era digital y la relación entre marcas y consumidores sénior.

Los mayores de 60 años son un público esencial para casi todas las marcas. El texto añade que, para llegar a ellos con eficacia, conviene pensar menos en redes sociales, influentes e metaverso, y más en medios convencionales como televisión, radio, revistas y diarios, que son los que siguen usando y en los que confían.

Los tres libros ordenan una misma transformación desde planos distintos. Uno examina el alargamiento de la vida, otro la extensión de las carreras profesionales y el tercero el nuevo peso de un consumo que obliga a revisar cómo se piensa a los mayores.

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