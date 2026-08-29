Tres libros clave para entender la revolución silver: longevidad, empleo y consumo después de los 50

Tres libros analizan la generación silver desde la longevidad, el talento sénior y la economía plateada.

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La generación silver después de los 50 ya no se define solo por la edad. El aumento de la expectativa de vida, los cambios en el mercado laboral y las nuevas formas de consumo reordenan la adultez y las oportunidades que aparecen después de esa etapa.

Tres libros ayudan a entender ese fenómeno desde perspectivas distintas: La nueva longevidad, de Eduardo M. Favier Dubois, aborda qué cambia cuando la vida se extiende 20 o 30 años después de la jubilación; El talento no tiene edad, de Gustavo dos Santos, se centra en el talento sénior y las carreras laborales más largas; y Silver Economy. Oportunidad de oro para las marcas, de Agustín Medina, Francisco José González, Fernando Herrero y Juan Ramón Plana, examina la economía plateada y el peso de los consumidores mayores para las marcas.

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La selección se organiza como un ranking de tres claves del fenómeno. Primero, cómo cambia la adultez cuando la longevidad altera los tiempos de vida; después, qué ocurre con el empleo cuando se prolonga la actividad profesional; y, por último, cómo aumenta el valor económico de los consumidores sénior.

Un libro sobre longevidad y transformación social

La primera recomendación es La nueva longevidad, de Eduardo M. Favier Dubois. El libro explica qué cambia cuando la vida se prolonga 20 o 30 años después de la edad jubilatoria.

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Esa extensión del tiempo de vida abre desafíos personales, patrimoniales y sociales. El foco no está solo en vivir más, sino en las consecuencias de ese cambio para la organización de la vida adulta.

Eduardo M. Favier Dubois, abogado, profesor de la UBA y fundador del Instituto Argentino de la Longevidad Activa (Iadela), autor de La nueva longevidad.

“Es como un minimanual o guía que presenta como un mapa detallado de los distintos desafíos de la nueva longevidad, sociales y personales”, dijo el autor a Infobae, a modo de síntesis descriptiva del contenido y sentido del libro.

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Abogado, ex juez nacional en lo Comercial, escritor y profesor en al Facultad de Derecho de la UBA, Eduardo Favier Dubois fundó un instituto para investigar todo lo relacionado a la nueva longevidad y sus “tres revoluciones: demográfica, científica y social”: el Instituto Argentino de la Longevidad Activa (Iadela).

Trabajo, reinvención y carreras laborales más largas

La segunda es El talento no tiene edad, de Gustavo dos Santos. La obra aborda trabajo, reinvención y talento sénior como parte de una etapa en la que las trayectorias profesionales dejan de responder a esquemas más breves.

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El libro incluye capítulos sobre talento sénior, diversidad generacional, carreras laborales más largas, aprendizaje y extensión de la vida. Por eso resulta útil para observar cómo cambia el empleo cuando la experiencia y la edad pasan a ocupar un lugar central en la discusión laboral.

Gustavo dos Santos, especialista en gestión del talento y diversidad generacional, autor de El talento no tiene edad.

El autor afirma que su libro busca instalar preguntas que hoy atraviesan a trabajadores y empresas: cómo proyectarse en un mercado cambiante, cómo reconstruir una carrera con un trayecto no lineal, cómo gestionar transiciones y qué lugar ocupa la edad en las oportunidades laborales. También pone el foco en el edadismo, un sesgo que, según explica, sigue presente a nivel global tanto contra jóvenes como contra profesionales con más experiencia.

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La economía plateada como oportunidad para las marcas

Por último Silver Economy. Oportunidad de oro para las marcas, de Agustín Medina, Francisco José González, Fernando Herrero y Juan Ramón Plana. El libro se concentra en el consumo de los mayores, la era digital, las redes sociales y la relación entre marcas y consumidores sénior.

La obra plantea que la economía plateada es el presente y el futuro de la mayoría de las marcas en casi todos los sectores. También sostiene que muchas empresas siguen demasiado pendientes del público joven y dejan de mirar a quienes les compran y les aportan beneficios.

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Silver Economy. Oportunidad de oro para las marcas analiza el consumo de los mayores, la era digital y la relación entre marcas y consumidores sénior.

Los mayores de 60 años son un público esencial para casi todas las marcas. El texto añade que, para llegar a ellos con eficacia, conviene pensar menos en redes sociales, influentes e metaverso, y más en medios convencionales como televisión, radio, revistas y diarios, que son los que siguen usando y en los que confían.

Los tres libros ordenan una misma transformación desde planos distintos. Uno examina el alargamiento de la vida, otro la extensión de las carreras profesionales y el tercero el nuevo peso de un consumo que obliga a revisar cómo se piensa a los mayores.

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