Felices los nietos: consejos para potenciar el aporte de los abuelos al desarrollo pleno de los niños

Robert de Niro en el film En guerra con mi abuelo (2020)

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El Día del Niño es la fecha paropiada para hablar del rol esencial que pueden desempeñar los abuelos en el desarrollo de los niños. Tenerlos, disfrutar de su compañía, afecto incondicional y sabiduría, es un regalo invalorable en la infancia.

Pero hay algunas reglas que conviene tener en cuenta ya que pueden contribuir a un mejor desempeño de esa función que, aunque con menos obligaciones y más libertad, conlleva sin embargo responsabilidades.

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Obviamente ese rol se potencia cuando los abuelos son ayudantes directos en la crianza, como cuando asisten de modo regular a los padres en el cuidado. En muchos casos toman la posta del cuidado a la salida de los chicos del jardín maternal o de la escuela, durante las vacaciones o en momentos de excepción o crisis —viajes, mudanzas, divorcios—.

Amy Kincaid Todey, psicóloga infantil consultada por Parade, sostiene que el rol de los abuelos es único. “Ofrecen algo que ninguna otra persona puede ofrecer: un amor incondicional sin la presión diaria de la crianza —explica—. Los abuelos son la historia viva de la familia. Son portadores de relatos, valores y un sentimiento de identidad que ancla a los nietos en algo mucho más grande que ellos mismos. Son, literalmente, irremplazables”.

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Ahora bien, el desempeño del rol de abuelos no debe darse sin cierta armonía con el de los padres. Es por ello que los especialistas los invitan a interactuar con respeto y empatía con sus hijos, ya adultos y padres.

Billy Crystal en Abuelos al poder (Parental Guidance, 2012)

Al respecto, la psicóloga Brittney Pearson, explica al mismo sitio: “Los abuelos juegan un rol esencial en la reducción del estrés de sus hijos adultos, lo que tiene un impacto positivo sobre la forma en la que esos padres interactúan con sus propios hijos”.

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Consejos para respetar el rol de los padres

El abuelo o la abuela ideal es el que respalda a los padres a través de una presencia sostenida y razonable, y que crea un ambiente en el que el niño puede sentirse seguro. Los especialistas también sugieren ponerse en el lugar de los hijos, recordar cómo fueron ellos como padres, para de ese modo discernir cuál es la mejor forma de ayudarlos.

Hay que tener en cuenta también que los niños necesitan entornos previsibles para desarrollarse mejor; esto es, rutinas que generen confianza y ciertas reglas a tener en cuenta.

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Respetar a cada nieto

Una muy importante es respetar la individualidad de cada niño. “Deje a su nieto ser quien es”, traduce Joseph Galasso, psicólogo clínico.

Relacionado con esto, un punto extremadamente importante a tener en cuenta es evitar las comparaciones entre los nietos. Es una tentación de los abuelos que tienen varios y tal vez alguno preferido. O que van de una casa a otra porque tienen nietos de diferentes hijos y piensan que unos están mejor educados que otros. Ese pensamiento deben guardárselo para sí. Tomar a uno como ejemplo de todo lo que está bien o hacer favoritismo con uno de ellos son actitudes que seguramente herirán a los niños.

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Bette Midler en "AbBuelos al poder"

Transmitir la historia familiar

Contar con frecuencia episodios de la historia familiar es fundamental. “Los abuelos son los guardianes vivientes de esa historia”, dice Kincaid Todey. Esta es otra misión esencial de los abuelos: además de ser pilares de seguridad, transmiten un legado a través del relato de cómo eran las cosas antes, cuando ellos mismos eran niños o jóvenes.

No insistir demasiado con el “en mis tiempos...”

Serge Guérin, investigador y ensayista, especialista de los desafíos intergeneracionales, citado por Ouest France, sugiere evitar los comentarios que empiezan con “en mi época….”

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Es una expresión muy frecuente en boca de los seniors. Muchos abuelos de hoy tratan de no utilizarla porque saben que los hace “verse viejos”. Y, dice Guérin, los abuelos de hoy “no quieren parecer viejos”.

Hay que encontrar un equilibrio, por lo tanto, entre contar a los niños cosas del pasado que seguramente los fascinarán, y la tendencia a decir que antes todo fue mejor.

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No todo debe estar permitido

La imagen más difundida es la de abuelos que miman y consienten, y que no se frenan ante los límites puestos por los padres. Pero, aunque el amor de los abuelos sea incondicional, algunas reglas deben ser respetadas.

En primer lugar, las que han fijado los padres. Los límites puestos por los progenitores, por ejemplo, en referencia al consumo de golosinas, al tiempo de pantalla o a la hora de acostarse, deben ser respetados en lo esencial. Obviamente uno de los atractivos de ir a casa de los abuelos es justamente lo contrario: en concreto, se pueden flexibilizar ciertas reglas. Pero flexibilizar no es desconocerlas por completo, ni muchos menos descalificarlas. Debe quedar claro que, pequeñas transgresiones son eso: transgresiones de normas que no son arbitrarias sino destinadas a su bienestar.

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Otra escena de "En guerra con mi abuelo", película de 2020

Tampoco se debe ceder a todos los caprichos del niño en la obsesión de ser un abuelo cool. En el mismo sentido que lo anterior: los abuelos miman y consienten, sí, es su rol, pero hay un criterio de razonabilidad, posibilidad, etc que los niños deben aprender a conocer y aceptar. Aunque se pueda ser menos severo que los padres, no significa que los niños deban reinar.

No desautorizar a los padres

Es elemental también no criticar a los padres delante de los niños. Ya sabemos que las relaciones con los suegros no son siempre las mejores. Aunque al abuelo o abuela le caiga mal la nuera o el yerno, son cosas que no deben manifestarse delante de los niños, que también en este caso podrían sentirse heridos, tironeados por un conflicto de lealtad entre esos abuelos y sus padres y verse en la desagradable disyuntiva de no saber si deben contar o no las cosas que escuchan en casa de sus abuelos.

Tampoco se debe caer en la tentación de usurpar el rol de los padres. Muchos abuelos sienten que, como ya criaron hijos, saben lo que es mejor para sus nietos. Pero no necesariamente es así. Pueden aconsejar a sus hijos por supuesto, pero no saltearse su autoridad y pretender fijar las reglas de crianza.

Los abuelos pueden cumplir una función importante de relevo en el cuidado de los nietos pero no deben caer en la tentación de usurpar el rol de los padres

Tiempo compartido y enseñanza

Fortalecidos por la experiencia, los abuelos tienen también la ventaja de estar en una etapa en la que se han liberado del estrés del trabajo diario. Además, el hecho de no tener a los nietos todos los días —en caso de que así sea— y no estar apurado, los vuelve más disponibles, más pacientes para enseñarles cosas de todos los días: desde abotonarse el abrigo y atarse los zapatos, hasta manualidades, pasando por juegos de mesa, iniciarlos en la cocina, en las tareas domésticas, jardinería, carpintería, etc. Con frecuencia son los abuelos los que enseñan a los niños cosas que los padres no tienen tiempo de transmitir.

Menos exigidos y más relajados, también suelen disponer de más tiempo para jugar, algo de lo que los padres muchas veces carecen.

Confidencias y seguridad afectiva

Finalmente, con frecuencia los abuelos son más pasibles de recibir confidencias, escuchar esas confesiones que a los padres los enojarían, y actuar luego como mediadores de conflictos.

Los abuelos como confidentes. Escena de la película The Farewell (2019)

La psicoanalista Catherine Bergeret-Amselek dijo a Parents: “Los abuelos aportan seguridad afectiva a los niños, dan la impresión de protegerlos como una muralla en la cual apoyarse. Por su experiencia y por lo que nos transmiten son como exploradores de la vida”.

Los niños se sienten en seguridad al constatar que en su entorno y desde su nacimiento, además de sus padres, hay otras personas bondadosas y confiables, que los quieren y cuidan.