Envejecer y crecer: las claves del BID para transformar la transición demográfica en una oportunidad económica

América Latina y el Caribe entró en una transición demográfica acelerada y en 2026 empezará a caer la población en edad de trabajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La región de América Latina y el Caribe ha iniciado un cambio demográfico sin precedentes. A partir de 2026, la proporción de población en edad de trabajar comenzó a caer en términos relativos, un hito que, de no ir acompañado por un repunte sustancial de la productividad, frenará aún más el ya bajo crecimiento regional e incrementará fuertemente la presión sobre los sistemas de salud y pensiones.

Esta fue la principal advertencia del seminario internacional “Aging and Growing: Transforming Demographic Changes into Opportunities” (Envejecer y crecer: transformando los cambios demográficos en oportunidades), organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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El encuentro —que analizó el desarrollo de la economía plateada, la inclusión laboral femenina y la reforma de los sistemas de cuidados— reunió a un destacado grupo de líderes y especialistas globales.

La jornada abrió con una exposición magistral a cargo de Santiago Levy, exfuncionario del BID e investigador sénior (Nonresident Senior Fellow) en Brookings Institution, y contó con la moderación de Ferdinando Regalia, gerente del Sector Social del BID. El panel posterior sumó las perspectivas de la exministra de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres de Francia, Marisol Touraine; la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados y exministra de Salud Pública de Uruguay, Susana Muñiz; la directora de Marketing de la fintech Silverguard y científica de datos, Laila Ballias; y el director de Palau Macaya y del Observatorio Fundación “la Caixa”, Josep Ollé.

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La región envejece más rápido que las economías avanzadas

Al abrir su presentación, Levy comparó la velocidad del proceso en distintas regiones. Dijo que a Estados Unidos le tomó 62 años pasar de un 10% a un 20% de población mayor de 65 años y que Europa recorrió una senda de magnitud similar en 65 años, mientras que América Latina y el Caribe hará ese tránsito en la mitad de tiempo.

“El mensaje es: si bien ahora somos más jóvenes que Europa y Estados Unidos, vamos a envejecer mucho más rápidamente que ellos, y se trata de un proceso más rápido que Europa y Estados Unidos”, afirmó. En ese mapa regional, distinguió a Uruguay como uno de los países más envejecidos y a Paraguay como el más joven de América Latina.

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La consecuencia económica, explicó, es directa. “Ingresamos en una nueva era, una era en la que menos gente tendrá que mantener a una proporción más elevada de la población”, planteó al describir la caída relativa de la población económicamente activa frente a los menores de 18 años y los mayores de 65.

El envejecimiento en América Latina y el Caribe avanzará más rápido que en Europa y Estados Unidos, según la comparación planteada por Santiago Levy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de sostener el statu quo presionará salud y pensiones

Levy ordenó los efectos del envejecimiento en tres frentes: crecimiento, salud y pensiones. Sobre el primero, señaló que una parte del crecimiento regional en el pasado se apoyó en el aumento de la fuerza laboral, un impulso que ahora empezará a desaparecer.

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“Ese gris se va a achicar. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el punto de inflexión. Si no incrementamos la productividad, el crecimiento ya mediocre de nuestra región se ralentizará aún más”, dijo al explicar que la contribución de la mano de obra perderá peso.

En salud, sostuvo que el encarecimiento no surge de un mayor gasto per cápita, sino de una población con más personas en edades donde la atención médica es más costosa. “Gastar lo mismo exigirá 2 puntos más del PIB. Eso no va a incrementar la calidad, solamente para mantener las cosas como están”, señaló.

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Santiago Levy advirtió que, si no aumenta la productividad, el crecimiento regional será menor por la caída de la fuerza laboral. (Getty Images)

La exministra francesa Marisol Touraine, también participante del panel, ubicó un desafío similar en Europa. Dijo que en Francia proyectan que las necesidades y los gastos de salud crecerán un 4% anual en las próximas décadas y remarcó que la prevención es uno de los instrumentos con más capacidad de aliviar presión sobre el sistema.

Levy propuso una reforma tributaria y laboral para financiar el cambio

Cuando el moderador Ferdinando Regalia le preguntó cómo financiar esta transición en una región que envejece antes de alcanzar ingresos altos, Levy descartó que pueda hacerse con la estructura actual. “No podemos si seguimos como hasta ahora”, respondió.

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Su argumento central fue fiscal. Sostuvo que, salvo Brasil y Argentina, la carga tributaria de América Latina está entre 5 y 7 puntos del PIB por debajo del promedio de la OCDE, lo que deja margen para aumentar la recaudación. Pero ató esa posibilidad a una condición política y estructural: combatir la informalidad, eliminar regímenes especiales ineficientes y ampliar la tributación efectiva.

“No lo vamos a lograr si seguimos con sistemas de protección social segmentados. No lo vamos a lograr si seguimos pensando que la informalidad es como la naturaleza”, afirmó. En la misma intervención añadió que solo el 30% de los trabajadores paga impuesto a la renta y solo el 20% de las empresas tributa por esa vía.

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Para Levy, la dificultad no es solo técnica. “No ha habido el diálogo social que motive una reforma tributaria que sea simultáneamente equitativa y pro-productividad”, sostuvo. Y cuestionó además las respuestas graduales de corto alcance: “Los gobiernos hacen cositas así chiquitas, se gastan todo su capital político en el primer año de gobierno, logran medio punto del PIB y luego cinco años después, el siguiente gobierno”.

Los cuidados aparecieron como la llave para sumar empleo femenino

El otro gran eje del seminario fue el sistema de cuidados. Levy lo presentó como una palanca doble: aliviar la presión social del envejecimiento y elevar la participación laboral femenina, sobre todo en los hogares de menores ingresos.

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Su planteo fue que una red de cuidados para niños y adultos mayores permitiría incorporar más mujeres al mercado de trabajo, retrasar el deterioro de la relación entre activos e inactivos y ampliar la base de contribuyentes. También sostuvo que ese cambio tendría efectos distributivos, porque las tasas de participación más bajas se concentran entre las mujeres de hogares pobres.

El envejecimiento poblacional impacta directamente en el mercado laboral.

Touraine describió una lógica parecida en la experiencia francesa. Recordó que una de las decisiones más difíciles fue reformar las pensiones para que la gente se jubilara más tarde, pero destacó que otro pilar fue construir una política de cuidados vinculada al empleo femenino.

“Nuestro mantra fue la inclusión laboral de las mujeres”, dijo. Según explicó, la idea fue combinar servicios para las familias con una estrategia que permitiera a las mujeres trabajar y, al mismo tiempo, profesionalizar el cuidado.

La directora de la Secretaría Nacional de Cuidados de Uruguay Susana Muñiz llevó esa discusión al terreno presupuestario. Dijo que el país tiene claro que quiere avanzar hacia un sistema universal de cuidados, pero identificó el financiamiento como “el principal problema de financiamiento”. En ese marco, señaló que el diálogo social abierto en Uruguay discute incluso la creación de un Fondo Nacional de Cuidados.

Muñiz agregó un dato sobre el costo actual que absorben los hogares: “Hoy los gastos de bolsillo en las familias promedio son un salario entero”, afirmó al referirse al cuidado de 2 niños o de una persona mayor.

La economía plateada ganó peso en la región, con personas mayores de 50 años que en Brasil concentraron el 45% del consumo y abrieron nuevos mercados.

La economía plateada dejó de ser solo una agenda de gasto

El panel también desplazó el foco desde el costo del envejecimiento hacia su dimensión de mercado. La directora de marketing de Silverguard Laila Ballias sostuvo que la región no vive solo una revolución demográfica, sino también un cambio de comportamiento y de consumo entre las personas mayores de 50 años.

Como ejemplo, citó el caso de Brasil. Dijo que, en 2025, esa población consumía “casi más de USD 300.000 millones”, equivalentes al 45% del consumo nacional. “No es solo hablar de carencia, pero sí de potencia económica”, planteó.

Ballias enmarcó esa oportunidad en tres áreas: cuidados, trabajo y empleo, y finanzas plateadas. Desde su experiencia en una firma dedicada a fraudes digitales, afirmó que el envejecimiento también está abriendo mercados vinculados a la seguridad financiera y a la inclusión digital. Según detalló, Silverguard ya asistió gratuitamente a más de 300 mil brasileños y contribuyó a recuperar más de 30 millones de reales, que en el panel fueron equiparados a unos USD 6 millones.

En esa discusión apareció otra tensión: el acceso digital. Ballias sostuvo que la mayoría de las personas mayores ya usa teléfonos inteligentes y redes sociales, pero advirtió que eso no resuelve por sí solo la seguridad en transacciones financieras ni la capacidad de usar servicios digitales más complejos.

Europa puso el foco en extender la vida laboral y personalizar las salidas

Touraine sostuvo que el envejecimiento obliga a revisar la forma en que las sociedades miran a las personas mayores y a abandonar la idea de que todos deben seguir la misma trayectoria. Dijo que en Francia la reforma más difícil fue retrasar la jubilación, porque una parte de la sociedad asocia el retiro con una conquista social.

Su defensa de esa reforma se apoyó en la personalización. “No vamos a decir que todo el mundo tiene que seguir la misma regla”, explicó, al señalar que no es equivalente haber trabajado toda la vida en la construcción o en una oficina.

La exministra enumeró varios incentivos ya utilizados en Europa: aumentos en la jubilación para quienes se retiran más tarde, compatibilidad entre pensión y nuevo empleo, y esquemas de jubilación progresiva que permiten trabajar menos horas durante más tiempo. “La sociedad no puede vivir solamente del trabajo de las personas entre los 25 y los 55 años”, afirmó.

El cambio demográfico exigirá cerca de 2 puntos del PIB adicionales para sostener la salud y alrededor de 2,5 puntos del PIB más para financiar las pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También rechazó que la inteligencia artificial pueda sustituir la dimensión humana del cuidado. Dijo que la tecnología “va a revolucionar” los modos de atención, la salud y los hospitales, pero subrayó que la respuesta de fondo sigue siendo la profesionalización de cuidadores. “No se responde a los temas de soledad ni a la diversificación de las necesidades solo con robots”, señaló.

El cierre del panel volvió al tema que había atravesado toda la discusión: el financiamiento depende de incorporar al sistema a quienes hoy están fuera de él. Ante una pregunta del público sobre las reformas más urgentes para aumentar la formalidad, Levy llevó el argumento al plano del contrato social.

“Debemos de ya no tolerar una situación en donde la mitad de la población está excluida de las instituciones del Estado”, dijo. Extendió esa crítica al tejido productivo al señalar que el problema también alcanza al 80% de las empresas.

Su conclusión fue que la región normalizó una estructura que debilita cualquier intento de construir pensiones, salud y cuidados para una población que envejece más rápido. “Cuando dejemos de pensar que eso es normal y empecemos a exigir políticamente, es cuando vamos a empezar a arreglar el problema”, afirmó.