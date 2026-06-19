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Cuatro minutos diarios de ejercicio de fuerza mejoran la movilidad en adultos mayores

Un estudio de la Universidad de Pensilvania mostró que una breve rutina diaria incrementa la resistencia y reduce el riesgo de caídas a partir de los 65 años

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Hombre de cabello canoso en posición de flexión sobre una colchoneta gris en un gimnasio; viste ropa deportiva gris y azul petróleo, con un reloj verde oliva. Al fondo, pesas.
Un estudio de Penn State revela que cuatro minutos diarios de ejercicios de resistencia mejoran la condición física en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, miles de adultos mayores ven reducida su independencia por la pérdida de fuerza y movilidad. Un nuevo estudio liderado por la Facultad de Medicina de Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, aporta un nuevo recurso: realizar solo 4 minutos diarios de ejercicios de resistencia puede cuadruplicar la condición física en personas mayores de 65 años.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, demuestra que una rutina breve y adaptada permite mejorar la fuerza, la estabilidad y la capacidad de realizar tareas cotidianas, incluso en quienes apenas hacían actividad física. Estos resultados reescriben las recomendaciones tradicionales sobre ejercicio en la vejez y muestran que el tiempo ya no es un obstáculo para mantener la autonomía.

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El estudio evaluó a 97 adultos mayores, con una edad promedio de 74 años, que antes de comenzar apenas sumaban 18 minutos semanales de actividad física. El protocolo fue directo: bastaron cuatro ejercicios —flexiones, levantarse de una silla, remo con bandas elásticas y subida de escalón—, realizados durante 30 segundos cada uno y con 30 segundos de descanso entre ellos.

Mujer mayor de 65 años con cabello gris, sentada en un patio gris, sonriendo y realizando un ejercicio de remo con una banda elástica roja anclada a un poste.
Según un nuevo estudio dirigido por investigadores de Penn State, un breve entrenamiento de cuatro minutos es suficiente para mejorar varios indicadores clave de movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ofrecieron variantes para quienes tenían limitaciones físicas, como hacer flexiones en la pared o usar las manos en las rodillas al levantarse.

Christopher Sciamanna, profesor de medicina y salud pública de Universidad de Pensilvania, explicó el objetivo: “El cuerpo humano está diseñado para mejorar muy rápido. Solo unas pocas repeticiones realizadas con constancia provocan enormes progresos. El ejercicio tiene que ver con pensar a futuro: hay que imaginar lo que uno quiere poder hacer y entrenar para eso”.

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Mejoras en fuerza y movilidad en solo 12 semanas

Al cabo de tres meses, los participantes del programa aumentaron en promedio 4,2 repeticiones en el test de levantarse de una silla en 30 segundos, lograron sostener el equilibrio sobre una pierna 3,6 segundos más y redujeron en 2,3 segundos el tiempo para sentarse y volver a pararse. Estos datos reflejan mejoras en funciones diarias esenciales, como levantarse, mantener el equilibrio y caminar. Según los autores, estos indicadores anticipan el riesgo de caídas, la necesidad futura de cuidados y la capacidad de conservar la independencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación demuestra que rutinas breves incrementan fuerza, estabilidad y autonomía en personas de más de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sciamanna enfatizó: “Estos indicadores predicen la probabilidad futura de ingresar a un hogar de ancianos, el riesgo de caídas y la posibilidad de desarrollar dificultades para caminar. Dan una idea de si una persona podrá seguir activa en el futuro”. Es decir, la capacidad de realizar movimientos cotidianos simples puede anticipar la necesidad de apoyo asistencial.

Uno de los hallazgos clave del estudio es la alta adherencia al programa: el 81% de los días, los participantes completaron la rutina. “El ejercicio es complejo porque implica decidir cuántas repeticiones, cuántos sets, cuánto descanso y cuántas veces por semana. No es sencillo y por eso muchos lo abandonan”, señaló Smita Dandekar, coautora y profesora asociada de pediatría en la Universidad de Pensilvania. “Si logramos que sea breve, ya es un primer paso ganado”.

La brevedad y la adaptabilidad del método facilitan su integración en la vida diaria y derriban la creencia de que solo los entrenamientos extensos son efectivos. Estudios previos del mismo equipo, como el FAST-1, ya evidenciaban beneficios con apenas 30 segundos diarios de flexiones y sentadillas.

El estudio evaluó a 97 adultos mayores con un bajo nivel previo de actividad física (Freepik)
El estudio evaluó a 97 adultos mayores con un bajo nivel previo de actividad física (Freepik)

Impacto en la vida diaria y prevención de riesgos

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés), las caídas y lesiones no intencionales son una de las principales causas de muerte en adultos mayores de 65 años en Estados Unidos. La movilidad, entendida como la capacidad de moverse y realizar tareas cotidianas, es fundamental para evitar estos riesgos.

La evidencia de la Universidad de Pensilvania sugiere que el entrenamiento de fuerza breve pero constante puede fortalecer músculos y reducir la vulnerabilidad. La clave está en la constancia y en progresar gradualmente en la dificultad de los ejercicios. Así, aun con pocos minutos por día, el cuerpo se adapta y gana funcionalidad.

Para Sciamanna, el ejercicio es una herramienta para proyectar autonomía: “El ejercicio es la llave de la libertad. Libertad es la capacidad de hacer lo que uno quiere y si no puede hacerlo, no es libre. Yo elijo los ejercicios pensando en lo que quiero poder hacer dentro de 20 años y entreno para eso”, declaró.

El trabajo, en el que también participaron especialistas de la Universidad Purdue Northwest, la Universidad de Michigan, la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, refuerza la idea de que los programas de fuerza simples pueden transformar la vida cotidiana de los adultos mayores.

El desafío, según los autores, es difundir estos hallazgos y adaptar las rutinas para que más personas puedan beneficiarse.

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