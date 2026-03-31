Generación Silver

¿Por qué los superancianos tienen memoria de jóvenes? La ciencia halla la respuesta en la plasticidad cerebral

Mantener una memoria excepcional en la vejez no es solo cuestión de hábitos; la ciencia ha detectado hasta 2,5 veces más neuronas inmaduras en estos cerebros privilegiados

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Cómo son los cerebros de los superancianos y cuán posible es que lleguemos a tener uno como el de ellos
El estudio publicado en Nature revela que los cerebros de los "superancianos" generan hasta 2,5 veces más neuronas jóvenes en el hipocampo que el promedio de su edad.

El descubrimiento de que los “superancianos” mantienen una activa neurogénesis en el hipocampo durante la vejez desafía las percepciones tradicionales sobre el deterioro cognitivo asociado a la edad.

El estudio, publicado en la revista Nature, identifica en estas personas adultas mayores con memoria excepcional la presencia de casi el doble de neuronas inmaduras en el hipocampo respecto de otros adultos mayores, lo que redefine la vejez como una etapa de notable plasticidad cerebral.

Los “superancianos” son individuos de más de 80 años cuya memoria episódica iguala o supera la de adultos de entre 50 y 59 años.

El estudio, publicado en la revista Nature, fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, que analizó muestras cerebrales humanas mediante técnicas avanzadas de secuenciación para identificar los mecanismos biológicos asociados a la preservación de la memoria en la vejez.

Según la investigación, la clave de sus capacidades radica en la producción incrementada de neuronas jóvenes en el hipocampo. Investigadores, liderados por Ahmed Disouky y Orly Lazarov, detectaron que este grupo genera entre dos y hasta 2,5 veces más neuronas inmaduras que el resto de su cohorte etaria. Este hallazgo sugiere que el envejecimiento saludable está vinculado a mecanismos biológicos de resiliencia y a una marcada plasticidad cerebral.

El equipo científico responsable del trabajo analizó muestras post-mortem obtenidas de bancos cerebrales de Estados Unidos. Como detalló la investigación, los cerebros de los superancianos presentan una notable abundancia de nuevas neuronas en el hipocampo, la región cerebral esencial para la memoria y el aprendizaje. Los expertos analizaron un total de 355.997 núcleos celulares empleando tecnologías multiómicas avanzadas de secuenciación, lo que permitió caracterizar en profundidad los tipos celulares implicados en la neurogénesis adulta.

Cómo son los cerebros de los superancianos y cuán posible es que lleguemos a tener uno como el de ellos
La clave de una memoria excepcional a los 80 años reside en una "firma epigenética" que mantiene la plasticidad cerebral similar a la de personas décadas más jóvenes.

Firma epigenética y resiliencia en los superancianos

Más allá de la cantidad de neuronas nuevas, el estudio identifica una “firma molecular y epigenética” propia de los superancianos. Según Nature, estos individuos muestran diferencias notables en la accesibilidad a la cromatina de las células neurogénicas, lo que señala una regulación genética característica asociada a la resiliencia cognitiva.

Este patrón epigenético, considerado una “firma de resiliencia”, se aprecia en la regulación de genes y rutas moleculares exclusivas de superancianos y jóvenes adultos.

En contraste, estas características aparecen atenuadas o ausentes en quienes experimentan deterioro cognitivo. Los autores destacaron que “una firma epigenética particular distingue a quienes mantienen memoria excepcional en edades avanzadas”, fundamentando esta observación en la mayor apertura de regiones del ADN vinculadas con la maduración y funcionalidad neuronal.

Diferencias en la plasticidad cerebral entre envejecimiento exitoso y patológico

Al comparar envejecimiento saludable, típico y patológico, el grupo de Disouky detectó una alta variabilidad interindividual. Según Nature, en personas con enfermedad de Alzheimer, la cantidad de neuronas inmaduras en el hipocampo disminuye notablemente, incluso frente a adultos mayores sin patología. Además, los perfiles moleculares muestran una reducción significativa de la accesibilidad a la cromatina y de las interacciones genéticas.

El cerebro de un ‘superanciano’ genera más neuronas que el de personas unos 40 años más jóvenes (Montaje Infobae)
Mientras que en el Alzheimer la producción de neuronas disminuye drásticamente, los superancianos conservan la integridad de su transmisión sináptica y la capacidad de aprendizaje. (Montaje Infobae)

Por el contrario, los superancianos mantienen tanto una mayor abundancia de neuronas jóvenes como la “integridad de la transmisión sináptica y la plasticidad neuronal”, factores asociados por los autores a un envejecimiento cognitivo saludable. El reporte de Nature subraya que, en estas personas, los mecanismos moleculares de mantenimiento neuronal permanecen activos, a diferencia de su marcada disminución en sujetos con trastornos neurodegenerativos.

Los análisis también demostraron que los cambios en la accesibilidad a la cromatina y en la regulación genética aparecen tempranamente durante el deterioro cognitivo, incluso en etapas preclínicas. Esto sugiere que las alteraciones epigenéticas preceden a la pérdida significativa de neuronas en procesos como el Alzheimer.

Nuevos horizontes para el envejecimiento saludable

El hallazgo modifica la perspectiva científica sobre el envejecimiento cerebral: lejos de representar un periodo de inevitable declive, la vejez puede ser una etapa de plasticidad cerebral activa. Profundizar en las rutas epigenéticas detectadas abre oportunidades para el desarrollo de terapias dirigidas a preservar la función cerebral, en particular en la prevención o el retraso del Alzheimer.

Los investigadores subrayan la elevada variabilidad individual observada, lo que indica que tanto factores genéticos como ambientales influyen en la resiliencia cognitiva y en la capacidad de generar nuevas neuronas en la vejez.

Finalmente, las diferencias epigenéticas identificadas en este estudio permiten describir de manera más precisa las trayectorias del envejecimiento cognitivo y su potencial para preservar la memoria. Según el trabajo en Nature, el análisis de la accesibilidad a la cromatina será clave para distinguir entre envejecimiento sano y patológico, orientando nuevas estrategias en la neurociencia del envejecimiento.

Los superancianos mantienen una memoria excepcional porque sus cerebros conservan una neurogénesis activa en el hipocampo, produciendo hasta 2,5 veces más neuronas jóvenes que otros adultos mayores. Según Nature, la plasticidad cerebral y una firma epigenética diferenciada son las claves de su resiliencia cognitiva.

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