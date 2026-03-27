IA, robótica y biotecnología: los tres ejes de Stanford para enfrentar el reto de una sociedad envejecida

El Stanford Emerging Technology Review propone reconfigurar la educación y la atracción de talento para mantener la competitividad frente al descenso de la natalidad.

El envejecimiento poblacional y el descenso de la natalidad delinean un escenario de transformación tecnológica de gran alcance. Según el Stanford Emerging Technology Review 2026 de Stanford University, la dinámica demográfica modifica políticas públicas, mercados laborales y modelos productivos, al tiempo que crea oportunidades para la innovación tecnológica y la ciencia.

Tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la neurociencia y los desarrollos en energía emergen como elementos centrales para afrontar los retos de la longevidad y el sostenimiento social, destaca la revisión de la universidad californiana.

El incremento de la esperanza de vida, junto con la baja natalidad, está generando desafíos para los sistemas de pensiones, aumentando el gasto sanitario y agravando la escasez de talento.

Según el informe, las sociedades más longevas requieren políticas adaptadas y modelos productivos flexibles; sin embargo, también presentan un escenario propicio para el desarrollo científico. Los países con mayor inversión en educación, instituciones resilientes y apertura a la innovación podrán mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades emergentes.

Según la universidad estadounidense el contexto obliga a repensar la formación de capital humano, el diseño institucional y la atracción global de talento para sostener la competitividad científica. El acceso a la ciencia y la tecnología, la colaboración internacional y la gobernanza eficaz se convierten en ejes centrales para garantizar sociedades más sostenibles y adaptadas a las nuevas necesidades demográficas.

Las tecnologías transformadoras frente al envejecimiento poblacional

El reporte, resultado del trabajo de más de cien expertos de Stanford University en ciencia, ingeniería, economía y relaciones internacionales, identifica diez áreas tecnológicas estratégicas para responder al envejecimiento y la baja natalidad.

La integración de tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para el empleo y la organización del trabajo.

En primer lugar, la inteligencia artificial es considerada la base sobre la que se construyen avances científicos transversales, ya que permite automatizar tareas, optimizar la atención sanitaria y anticipar riesgos en la prestación de servicios para la población mayor. El documento señala que la IA está superando barreras en procesamiento de datos médicos, diagnóstico, vigilancia remota y desarrollo de fármacos personalizados.

Paralelamente, la biotecnología y la biología sintética amplían las capacidades de tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, permiten regenerar tejidos y extienden la vida activa y saludable. La síntesis de nuevas moléculas y la producción biológica a medida posibilitarán tratamientos más eficaces y potenciarán la economía centrada en la longevidad. “La convergencia de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y la robótica multiplicará su impacto sobre los desafíos demográficos”, sostiene el informe.

En el campo de la robótica, el Technology Review subraya que los robots sociales y médicos, junto con los sistemas autónomos en ámbitos domésticos y laborales, serán claves para suplir la falta de mano de obra joven y para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

El informe de Stanford pone el foco en cómo la innovación tecnológica puede responder a cambios estructurales en la población.

Por otro lado, los avances en neurociencias fomentan una mayor comprensión de los procesos de envejecimiento cerebral y la rehabilitación cognitiva, al tiempo que las tecnologías energéticas proveen sostenibilidad a modelos productivos orientados a una sociedad más longeva y menos numerosa.

El informe expone que la interacción entre estos campos tecnológicos permitirá el diseño de políticas públicas mejor informadas, modelos de salud preventiva y soluciones en movilidad y vivienda para el público mayor. Sin embargo, el consejo académico multidisciplinar de Stanford advierte sobre riesgos de fronteras tecnológicas cerradas y brechas de acceso que podrían profundizar las desigualdades en esta transición demográfica.

Educación y capital humano para una sociedad longeva

La escasez de talento, intensificada por la baja natalidad y la “fuga de talentos”, es señalada como un riesgo crítico ante el envejecimiento demográfico. El Stanford Emerging Technology Review 2026 subraya que liderar la innovación requiere reconfigurar la educación, fortalecer ecosistemas de conocimiento y flexibilizar la atracción de personal calificado internacional. También destaca el papel insustituible de las universidades y la investigación interdisciplinaria para mantener la competitividad científica.

El documento advierte que, tras años de inversiones decrecientes en capital humano, Estados Unidos y sus aliados necesitan renovar su compromiso con la investigación básica, así como con políticas de atracción y retención de personal calificado. “La capacidad de liderar la innovación global depende cada vez más del capital humano y de la apertura a colaborar internacionalmente”, enfatiza el consejo académico.

La crisis de talento puede aumentar la brecha entre la innovación tecnológica y el envejecimiento, dificultando respuestas sociales y productivas a nuevas necesidades. Las tendencias recientes muestran una mayor competencia de países emergentes —particularmente China— para captar investigadores y desarrollar estrategias propias en la economía de la longevidad, sobre todo en biotecnología, inteligencia artificial y robótica.

Gobernanza y cooperación internacional en el desafío demográfico

En su capítulo dedicado a gobernanza, el informe de Stanford University destaca que la reorientación de las políticas públicas y la colaboración internacional serán determinantes para aprovechar la transformación tecnológica. El documento advierte que, sin marcos regulatorios y fiscales ajustados a la transición demográfica, los sistemas de salud, pensiones y protección social serán cada vez menos sostenibles. El reporte insiste en la necesidad de fortalecer la gobernanza intersectorial y los modelos de colaboración entre los sectores público, privado y la sociedad civil.

El contexto geopolítico incrementa la complejidad de la respuesta global. Para los autores, la competencia por el talento científico y la generación y retención de innovación no es una carrera aislada de países avanzados, sino parte de un fenómeno global que exige cooperación y reglas claras. Se señala el peligro de fragmentación en los “ecosistemas de innovación” y se alerta contra la competencia desleal o el proteccionismo extremo que dificulten la circulación del conocimiento.

Más de cien expertos de Stanford University en ciencia, ingeniería y economía colaboraron en el Stanford Emerging Technology Review 2026 para trazar la hoja de ruta tecnológica frente al cambio demográfico global. REUTERS/Noah Berger/File Photo

El informe concluye que una gobernanza efectiva requiere mecanismos multilaterales y estándares internacionales que garanticen seguridad, equidad y sostenibilidad en la aplicación de nuevas tecnologías para afrontar el envejecimiento y la transformación demográfica.

El análisis del cuerpo académico de Stanford University sostiene que la tecnología solo cumplirá su promesa ante estos retos si los responsables de la toma de decisiones se atreven a impulsar ideas audaces y emprender acciones sólidas para reimaginar la política pública, la educación y la innovación a mediano y largo plazo.