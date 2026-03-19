Lo que ocurre en el cerebro de los mayores cuando el sueño pierde profundidad y continuidad

Los adultos mayores experimentan un sueño más ligero y fragmentado debido a cambios biológicos y cerebrales vinculados al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las personas envejecen, el sueño experimenta cambios profundos que afectan la salud y el bienestar. Dormir en la vejez se vuelve más liviano, fragmentado y menos reparador debido a alteraciones biológicas y cerebrales, aunque la necesidad de descanso no disminuye.

La Sociedad Española de Sueño y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos advierten que esta fragmentación del sueño en la tercera edad repercute en la memoria, la atención y el riesgo de deterioro cognitivo. El cerebro pierde capacidad para generar fases profundas y continuas de sueño, lo que genera más despertares nocturnos y dificulta la detección temprana de enfermedades neurológicas.

Aunque la cantidad de sueño necesaria se mantiene, la calidad se resiente por el envejecimiento de las áreas cerebrales que regulan el ciclo sueño-vigilia, afectando así a las funciones cognitivas y complicando el diagnóstico precoz de trastornos neurodegenerativos.

Cambios biológicos y cerebrales en la vejez

El envejecimiento cerebral es determinante para la transformación del sueño. El sistema que regula el ciclo sueño-vigilia pierde estabilidad, permitiendo alternancias más frecuentes entre vigilia y sueño y provocando un descanso fragmentado. Urrestarazu Bolumburu sostiene que la principal dificultad radica en generar un sueño profundo y continuo, perspectiva avalada por la revista médica Nature and Science of Sleep.

El envejecimiento de regiones cerebrales responsables del ciclo sueño-vigilia reduce la calidad del descanso nocturno en los mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reloj biológico, situado en el núcleo supraquiasmático, también se deteriora. Las personas mayores suelen dormirse y despertarse antes, con periodos de descanso más breves y menos consolidados. Investigaciones en Sleep Medicine Reviews indican que la reducción del ritmo circadiano es una causa importante de las alteraciones del sueño en la tercera edad.

Durante la vejez, la presión de sueño —generada por la acumulación de adenosina— pierde eficacia para inducir fases profundas. Conseguir un descanso restaurador se vuelve más difícil, lo que deriva en insatisfacción nocturna. Este fenómeno ha sido registrado por la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos.

El envejecimiento afecta especialmente a las regiones frontales del cerebro, responsables de las ondas lentas necesarias para el sueño profundo. Estas ondas disminuyen en fuerza y frecuencia, dificultando la recuperación cerebral. Estos cambios son parte del envejecimiento fisiológico y no necesariamente de un deterioro patológico, según la Sociedad Española de Sueño.

Factores externos y trastornos frecuentes

El entorno y los hábitos diarios también influyen en el sueño de los adultos mayores. La pérdida de rutinas, la menor actividad física y la escasa exposición a la luz natural debilitan las señales externas que sincronizan el reloj biológico. Mantener rutinas y hacer ejercicio regular ayuda a preservar la calidad del sueño, según la Fundación Nacional del Sueño y la Sociedad Española de Sueño.

Factores como la pérdida de rutinas, poca actividad física y escasa luz natural afectan la calidad del sueño en la tercera edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la vejez son más frecuentes trastornos como el insomnio y la apnea obstructiva, que generan despertares y dificultan un descanso continuo. La coexistencia de enfermedades crónicas y alteraciones del ánimo perjudica la arquitectura del sueño. La Clínica Mayo estima que más del 50% de los adultos mayores presenta algún trastorno del sueño.

El uso habitual de medicamentos —como hipnóticos, ansiolíticos o antidepresivos— puede modificar la facilidad para dormir o la estabilidad de las fases profundas. Estos factores externos no explican por sí solos el sueño en la vejez, pero su impacto aumenta si coinciden con una mayor vulnerabilidad cerebral.

Señales de alerta y evaluación médica

La investigación científica ha avanzado en el vínculo entre sueño deficiente, deterioro cognitivo y riesgo de enfermedades neurodegenerativas. El desafío es distinguir los cambios propios de la edad de los que requieren atención médica.

La fragmentación progresiva del sueño, con despertares frecuentes y sensación de descanso no reparador, representa una señal preocupante. También es relevante la aparición de somnolencia diurna excesiva, que interfiere en las actividades diarias pese a haber dormido lo necesario. La Sociedad Española de Sueño y la Fundación Nacional del Sueño advierten que estos síntomas pueden ser indicios tempranos de trastornos neurodegenerativos.

La aparición de despertares nocturnos frecuentes y somnolencia diurna excesiva en adultos mayores justifica una evaluación médica especializada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alteraciones del sueño junto con dificultades recientes de memoria o atención pueden sugerir el inicio de procesos neurodegenerativos. Es especialmente relevante la desaparición del sueño profundo o la reducción del sueño REM. El aumento en la dosis de hipnóticos o la pérdida de eficacia de tratamientos previamente efectivos puede revelar trastornos subyacentes en los mecanismos cerebrales del sueño, según The Conversation.

Ninguno de estos síntomas permite, por sí solo, diagnosticar una enfermedad neurodegenerativa. Su persistencia o progresión justifica una evaluación médica para identificar alteraciones cognitivas incipientes, sobre todo si aparecen junto con síntomas neurológicos sutiles.