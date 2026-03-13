Generación Silver

Susan Sarandon, casi 80: “Voy a todas partes caminando” (y no es la única)

Varias actrices veteranas declaran que la caminata es su mejor recurso para mantenerse en movimiento, aunque no el único. Los expertos señalan que lo principal es la regularidad y la constancia

Esa constancia al caminar es el secreto para mantenerse en forma a partir de los 65 años en particular, señala un artículo de la revista femenina española Clara.

La caminata es un hábito saludable que cuenta con la aprobación unánime de todos los especialistas. Pero sus beneficios dependen de la regularidad.

Puede practicarse a cualquier edad, aunque gana importancia con los años y se vuelve crucial a partir de los 60. Además, como señala la nota, tiene la ventaja de no requerir equipamiento y poder practicarse en cualquier entorno. El único requisito es la constancia.

Después de los 60 o 65, ya no se trata de batir récords, ni someterse a grandes exigencias, dice la nota, sino de que la caminata pase a ser parte de la rutina diaria.

Clara recoge testimonios de actrices que, pasados los 60, caminan a diario.

Susan Sarandon, que en octubre cumplirá 80 años, dijo a la revista People: “Voy a todas partes caminando”.

Photo © 2023 Splash News/The
Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group EXCLUSIVE Susan Sarandon spotted a day after dropped by Talent Agency following Pro-Palestinian rally appearance in New York City*** Susan Sarandon fue vista un día después de ser abandonada por Talent Agency luego de su aparición en un mitin pro palestino en la ciudad de Nueva York.

En los Estados Unidos esto es posible en ciudades como Nueva York (donde vive la actriz), Washington y otras de la costa este. En el resto del país las ciudades están diseñadas para los autos, no para los peatones, y esa es una de las causas de la epidemia de obesidad en EEUU.

En ciudades como Dallas o Los Angeles, el transporte público es deficiente y casi todo el desplazamiento se hace en automóvil. Los barrios residenciales no tienen negocios y para hacer la más mínima compra hay que ir al centro comercial… en auto.

El que vive en Nueva York, puede desplazarse a pie en varias ocasiones o al menos caminar hasta el transporte público. Sarandon lo hace, aunque también usa la bicicleta y algo de cinta para ejercitarse. Pero todos los días da un paseo a pie.

Jane Fonda, pionera del fitness en los años 80, nunca dejó de hacer gimnasia, pero con el tiempo ha disminuido la intensidad. “Solía ser corredora, pero ahora me encanta caminar al aire libre”, dijo, también a la revista People. Y aclaraba que, a los 88 años, sigue haciendo “básicamente todo lo que hacía, solo que más lento”.

Jane Fonda en la Fashion
Jane Fonda en la Fashion Week de París, en septiembre 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

“Me obligo a salir a caminar”, dijo la estrella italiana Sophia Loren, que cumplió los 91 años, en una entrevista a Haute Living San Francisco. “Siempre hay una excusa para no hacer nada”, reconocía, y por eso señalaba lo de la obligación. Hay que hacerlo, llueva o truene.

La actriz italiana Sophia Loren:
La actriz italiana Sophia Loren: "Me obligo a salir a caminar" EFE/EPA/NINA PROMMER

Helen Mirren, de 80 años, le decía a The Times: “No hace falta apuntarse a un gimnasio si no te apetece. Un paseo corto o practicar yoga puede ser suficiente para mantenerse en forma”.

Julianne Moore, que con 65 años es bastante más joven que las anteriores, declaraba a Parade que ya ha incorporado como rutina el ejercicio matinal: una clase de yoga o salir a caminar con sus perros. También compartió un consejo original de un entrenador, algo que los chicos suelen hacer jugando: caminar hacia atrás de vez en cuando, porque “es muy bueno para el cuerpo y para el cerebro”.

Julianne Moore: yoga o caminata
Julianne Moore: yoga o caminata matinal son sus rutinas (REUTERS/Angelina Katsanis)

Entre las españolas, Clara menciona a la actriz y cantante Ana Belén, que tiene 74 años: “Me levanto a las 5:15 y no sigo dietas. Ahora peso 49 kilos, como de todo y creo que bastante sano”. Una privilegiada por la naturaleza.

La revista cita al doctor Rodrigo Arteaga que explica: “Un error común es caminar solo una vez a la semana. Lo importante es la frecuencia. Es mejor caminar poco, pero hacerlo todos los días”.

La actriz y cantante española
La actriz y cantante española Ana Belén (74 años)

Caminar a un ritmo sostenido mejora la movilidad y favorece al sistema cardiovascular. Todo ello contribuye a preservar la autonomía de la persona, algo que se vuelve preciado a partir de cierta edad. Poder seguir subiendo escaleras, llevar las bolsas de la compra y recorrer distancias relativamente largas sin agotarse.

