La cineasta que transforma ‘Sexo a los 70′ en una serie para desafiar tabúes y estereotipos

A partir de personajes mayores, la historia aborda el deseo y el paso del tiempo sin recurrir a estereotipos ni tratamientos paternalistas.

La adaptación del cortometraje Sexo a los 70, dirigido por Vanesa Romero y nominado a los Premios Goya 2026, dará el salto al formato de serie en colaboración con La Canica Films y Trebol4 Content. La obra, que ha cosechado más de 20 premios en certámenes nacionales e internacionales, busca ampliar el debate sobre la sexualidad en la vejez y combatir el edadismo a través de la ficción.

El origen de Sexo a los 70 reside en una inquietud personal de su directora. Romero percibió el deseo en la tercera edad como un tema tabú y escasamente abordado en el audiovisual español. “Vi que era un tema tabú, que costaba hablar de ello y que había que investigar”, explicó la directora a Rubik Audiovisual. Tras una investigación en equipo, Romero decidió tratar la sexualidad en la vejez desde la comedia, apostando por abrir el debate y desafiar los estereotipos sociales que marginan la vida íntima de las personas mayores.

Sexo a los 70 aborda el deseo en la vejez desde la comedia y una mirada cotidiana.

El cortometraje está protagonizado por Mamen García en el papel de Marga y Fernando Colomo como Agapito. La historia gira en torno a una nieta que inscribe a su abuela en una aplicación de citas, lo que permite explorar con honestidad y complicidad intergeneracional los prejuicios, las dudas y la posibilidad de recuperar el deseo tras la viudez.

Esta representación realista ha conectado tanto con el público como con la crítica, reforzando la necesidad de ampliar la conversación social abriendo nuevos espacios desde la ficción.

La decisión de transformar el cortometraje en una serie se debe a la excelente recepción en festivales y al potencial de llegar a más espectadores, según Kinótico.

“El corto suma más de 20 premios y un recorrido internacional muy potente”, destaca Romero a Rubik Audiovisual. La serie permitirá profundizar en narrativas aún poco exploradas y normalizar el deseo y la sexualidad en la tercera edad, con una aproximación honesta, exenta de dramatismo o caricatura. El formato largo, señala la directora, otorga margen para visibilizar la realidad en positivo y luchar activamente contra el edadismo.

El proyecto expande el cortometraje nominado al Goya en una adaptación al formato de serie.

La comedia ha sido elegida conscientemente como recurso central para tratar un asunto que suele abordarse con solemnidad o permanece silenciado. “La comedia me parecía el mejor vehículo; permite cuestionar prejuicios y abrir una conversación”, sostiene Romero.

Mantener el equilibrio entre humor y verdad constituyó un reto central en el proceso creativo, en estrecha colaboración con el guionista Raúl Ruano. Cada versión del guion fue cuidadosamente ajustada para lograr ese tono, mientras el reparto, encabezado por García, aportó autenticidad y matices decisivos en pantalla.

En lo que respecta a los personajes, Sexo a los 70 destaca por la diversidad generacional y el protagonismo femenino, elementos subrayados por Elle España. La complicidad entre abuela y nieta actúa como catalizador para romper tabúes y experimentar formas de relación distintas, simbolizando tanto el relevo generacional como la fortaleza afectiva. Según explicó la directora, era fundamental retratar a las personas mayores como sujetos plenos, capaces de desear, decidir y disfrutar, y no desde la carencia o el estigma.

El éxito del cortometraje ha reforzado la convicción de su equipo en el potencial del audiovisual para promover reflexión y cambio social.

Dirigida por Vanesa Romero, la historia propone una observación sin caricaturas ni solemnidad.

La futura serie aspira a llevar al primer plano el deseo y la vida en la vejez, impulsando la lucha contra el edadismo y favoreciendo narrativas inclusivas. Desde la producción, se remarca la relevancia de mantener una mirada honesta y un compromiso creativo firme para avanzar hacia una representación más justa y realista de la tercera edad.

Desde la ficción, Sexo a los 70 insiste en que la plenitud y el deseo no conocen límites de edad. El proyecto invita a repensar los estereotipos sobre la vejez, recordando que la capacidad de disfrutar la vida y el deseo acompañan a las personas mientras siguen viviendo.