Pierce Brosnan, la mirada de un silver sobre la juventud del siglo XXI: “No protesta lo suficiente”

Pierce Brosnan, el actor que encarnó a James Bond a fines del siglo XX, tiene 72 años (AP)

Actualmente, Pierce Brosnan protagoniza una serie en Netflix sobre un grupo de jubilados que se reúne para resolver crímenes. Comparte cartel con Helen Mirren, Ben Kingsley y Celia Imrie. El Club del Crimen de los Jueves es una adaptación de un libro de Richard Osman.

“Es la vida creativa lo que me mantiene vivo. Tengo 72 años, el tiempo avanza y lo noto. Llevo mucho tiempo en este camino. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer sino vivir la vida y el tiempo que me queda?”, dice el reconocido protagonista de múltiples éxitos, en una entrevista con The Independent.

Después de una carrera interpretando a apuestos caballeros, el actor irlandés se ha transformado también para dar vida al fallecido entrenador de boxeo Brendan Ingle en Giant, una biografía sobre la leyenda del boxeo “Prince” Naseem Hamad.

“Es un verdadero placer sacudirse esa imagen que uno puede haber creado”, explica el actor ya casi veterano en una entrevista con Adam White, en referencia al agente 007. “Fue divertido crear esa imagen, pero también es divertido desmontarla”.

(Shutterstock)

¿De dónde saca su confianza?, le preguntan. “De la familia, seguro”, responde. “Tengo una gran esposa, que me ha dado alas para volar. Soy católico y mi fe es muy fuerte. Y hay que ser tan duro como unas botas viejas para estar tanto tiempo en este negocio”.

Cuando le preguntan acerca de volver a protagonizar al ya legendario 007, responde: “¿Un Bond con más de setenta años? Saben dónde encontrarme”.

Sin embargo, el célebre actor ha cambiado los gadgets de espía por la resolución de crímenes como adulto mayor en El club del crimen de los jueves. Esta primera novela de Osman, publicada en 2020, está ambientada en una lujosa comunidad de jubilados en la ficticia ciudad de Fairhaven, en Kent. Cuatro de sus residentes han formado un “club de asesinatos” que se reúne una vez por semana para revisar casos no resueltos del pasado. Entonces, alguien es asesinado en la puerta de su casa y centran su atención en resolver las pistas que tienen justo delante.

Los protagonistas de 'El club del crimen de los jueves': Celia Imrie, Ben Kingsley, Helen Mirren y Pierce Brosnan

Para escribir este libro, Osman dice haberse inspirado en la comunidad de jubilados donde vive su madre Brenda. Los miembros del club de asesinatos son interpretados por Helen Mirren (como la exespía Elizabeth Best), Ben Kingsley (como el psiquiatra jubilado Ibrahim Arif), Celia Imrie (como la exenfermera Joyce Meadowcroft) y Brosnan (como el exlíder sindical Ron Ritchie, fanático del West Ham).

Brosnan se siente muy cómodo con el paso de los años: “Me he convertido en un adulto mayor. Uno madura con los años, y eso es un regalo en sí mismo. Es maravilloso a los 72 años haber tenido una carrera y seguir encontrando trabajo”.

“Esta generación no protesta lo suficiente”, dice en un claro mensaje a los más jóvenes. “Parece haber perdido la capacidad de alzar la voz en contra de lo que está pasando, ya sea en política, en el medio ambiente o en la vida. Pero ahora las restricciones son bastante severas. Se puede sentir el grillete del poder. Sin embargo, creo que si uno mantiene viva la esperanza y la fe, el péndulo volverá a un equilibrio de dignidad y compasión mutua”.

Pierce Brosnan junto a Halle Berry en "Die another day", una de las cuatro películas de James Bond que protagonizó en el año 2002 Manhattan, New York Photo® Matt Baron/BEImages.net

Esta fe en el valor de luchar por un mundo mejor es una fuerte convicción en este católico irlandés. Brosnan logró llegar a la fama desde una infancia y adolescencia llenas de adversidades. La actuación fue un camino para dejar todo eso atrás. Nacido en Drogheda, en la costa este de Irlanda, a 48 kilómetros (30 millas) al norte de Dublín, pasó la mayor parte de sus primeros años con sus abuelos en Navan, luego de que su padre abandonara a la familia cuando él aún era un bebé. Su madre emigró a Inglaterra como trabajadora para construir una nueva vida como enfermera, luego se casó de nuevo y llevó a su hijo consigo poco antes de la adolescencia.

Hoy, desde sus nuevos papeles en la madurez, insiste: “Sé lo que es enfrentarse al sistema, protestar, ser parte del esfuerzo por hacer el bien por tus semejantes, por tu entorno, ya sea el océano o los bosques antiguos”. Y como parte del equipo de detectives vocacionales, residentes en un hogar de personas mayores, insta a no temer el “resolver los crímenes” de cualquier tipo.

'El club del crimen de los jueves', dirigida por Chris Columbus y con Pierce Brosnan y Helen Mirren al frente del reparto