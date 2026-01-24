Los adultos mayores ya superan a los menores de 18 años en once estados de Estados Unidos

En 11 estados de Estados Unidos, la población de 65 años o más ya supera a la menor de 18, según el U.S. Census Bureau.

En once estados de Estados Unidos, los adultos mayores de 65 años ya superan en número a los menores de 18, según estimaciones recientes del U.S. Census Bureau. Esta transformación demográfica obliga a gobiernos locales y federal a replantear presupuestos, atención sanitaria y servicios sociales orientados a personas mayores.

En 2024, Montana, Oregón y Pensilvania se sumaron al grupo de estados donde la población adulta mayor sobrepasa a la infantil. Esta tendencia ya era una realidad en 2023 en Delaware, Florida, Hawái, Maine, Nueva Hampshire, Rhode Island, Vermont y Virginia Occidental. En 2020 solo se contabilizaban cuatro estados bajo este patrón, de acuerdo con el Census Bureau.

La proporción de adultos de 65 años o más respecto a menores de 18 aumentó en todos los estados, según el análisis de Stateline. El promedio de edad nacional alcanzó en 2024 un máximo histórico de 39,1 años, mientras que en 2023 era de 38,9. Hasta 1980, ese promedio se mantenía por debajo de 30, y antes de 1870 no superaba los 20 años, según datos oficiales del Census Bureau.

El envejecimiento poblacional se acelera: en 2020 eran cuatro los estados con más adultos mayores que menores, y en 2024 ya son once.

En el ámbito geográfico, Maine y Vermont exhiben las proporciones más altas, con aproximadamente 1,3 adultos mayores por cada niño, seguidos de Nueva Hampshire (1,2), y de Florida y Virginia Occidental (alrededor de 1,1), según estimaciones del Census Bureau.

Los condados con las mayores diferencias se encuentran en Florida; en Sumter, por ejemplo, la relación es de ocho adultos mayores por cada niño, impulsada por el desarrollo de comunidades de retiro como The Villages.

En condados como Charlotte y Sarasota (Florida), Brunswick (Carolina del Norte) y Barnstable (Massachusetts), la diferencia alcanza tres a uno. También se observan proporciones de dos adultos mayores por cada niño en Santa Fe (Nuevo México), Mohave y Yavapai (Arizona), además de cinco condados adicionales en Florida, según el Census Bureau.

Montana, Oregón y Pensilvania se sumaron en 2024 al grupo de estados con mayoría relativa de población adulta mayor.

Este escenario de envejecimiento poblacional EE.UU. impacta de manera directa en las políticas públicas. Los gobiernos estatales y locales ajustan presupuestos frente a una demanda creciente de servicios sociales y atención sanitaria, de acuerdo con el informe del Maxwell School of Citizenship & Public Affairs.

Se prevé que, si la población mayor sigue creciendo, podría haber mayor desigualdad y limitaciones en la oferta de servicios, según especialistas citados en el informe.

El cambio demográfico Estados Unidos afecta también a la economía y la fuerza laboral. Un informe del Federal Reserve Bank de Boston resalta una recuperación laboral más lenta tras la pandemia en Nueva Inglaterra, en parte por el envejecimiento de la población y la menor presencia de jóvenes en el mercado laboral.

Con la vista puesta en los próximos años, las proyecciones demográficas del U.S. Census Bureau indican que para 2030 uno de cada cinco estadounidenses tendrá 65 años o más.

La población mayor podría llegar a los 73 millones en ese año, frente a los 61,3 millones estimados en 2024. Esto anticipa que el predominio de adultos mayores se extenderá por el país y lo que hoy ocurre en 11 estados podría convertirse en realidad nacional.

La población de 100 años y más creció de forma sostenida entre 1980 y 2020, con una aceleración marcada en la última década.

La población centenaria en Estados Unidos continúa siendo reducida en términos absolutos, pero su crecimiento sostiene una tendencia de largo plazo. De acuerdo con el informe Centenarians: 2020 del U.S. Census Bureau, el país registró 80.139 personas de 100 años o más en el último censo, lo que equivale a 2,42 centenarios por cada 10.000 habitantes.

Esta proporción representa un aumento respecto de 2010, cuando se ubicaba en 1,73 por cada 10.000, y confirma que el crecimiento de este grupo etario fue más acelerado que el de la población total y que el de las personas de 65 años o más entre 1980 y 2020.

El informe del U.S. Census Bureau señala que la población centenaria presenta rasgos demográficos distintivos. La mayoría son mujeres, una diferencia que se profundiza con la edad avanzada y se vincula con la brecha de esperanza de vida entre sexos. En 2020, casi ocho de cada diez centenarios eran mujeres, aunque la proporción masculina mostró un leve incremento respecto del censo anterior.

Los datos del Censo 2020 permiten dimensionar la magnitud y las características del envejecimiento extremo en Estados Unidos.

En paralelo, los datos del National Center for Health Statistics, citados en el informe, indican que mientras entre 2000 y 2010 la esperanza de vida mejoró en todos los tramos de edad analizados, entre 2010 y 2020 se registró un retroceso generalizado, incluido entre las personas de 100 años o más.

Fuera de las estadísticas, el Pew Research Center muestra que las percepciones sobre la vejez difieren entre generaciones. Los adultos mayores suelen tener opiniones más positivas sobre su salud, seguridad económica y bienestar emocional, mientras que los jóvenes expresan preocupación por el futuro y las oportunidades ante el envejecimiento de la población. Esta brecha de expectativas agrega complejidad al debate sobre políticas de cuidado y recursos sociales.

El informe del Maxwell School, citado por Missouri Independent, advierte que la capacidad de los sistemas de atención sanitaria y social no avanza al ritmo necesario para acompañar el rápido crecimiento de la población adulta mayor. La sostenibilidad de los recursos destinados a este sector permanece en duda ante el escenario demográfico actual.