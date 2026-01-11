Un cuarto de la población de India tendrá más de 60 años en 2050

India se encamina a un envejecimiento acelerado que modificará su estructura social y económica.

Para 2050, uno de cada cuatro habitantes de India tendrá más de 60 años. Este rápido envejecimiento poblacional en India plantea desafíos inéditos para la salud pública, la integración social y los servicios destinados a las personas mayores, patrones también detectados en otros países de ingresos medios y bajos.

India atraviesa una transformación demográfica profunda. Para mediados de siglo el país tendrá una cuarta parte de su población conformada por personas de 60 años y más. A nivel mundial, la proporción de mayores de 60 pasará del 12% en 2015 al 22% en 2050.

La OMS señala que el 80% de las personas mayores vivirá entonces en países de bajos y medianos ingresos, situando a India en el centro de este fenómeno. En 2020, hubo mundialmente más adultos mayores de 60 años que niños menores de cinco; para 2050, se espera que el total de mayores de 60 alcance los 2.100 millones, y que 426 millones superen los 80 años.

Principales retos para la población

El envejecimiento acelerado enfrenta obstáculos estructurales importantes. Existe un déficit crítico de especialistas en geriatría: en 2024 había solo entre 300 y 350 en el país, aunque para 2050 se necesitarían más de 59.000 para alcanzar la proporción recomendada de uno por cada 700 personas mayores, según un informe realizado por la periodista Rashi Bisaria para upstox.com. Este déficit limita el diagnóstico y manejo adecuado de problemas de salud propios de la edad.

A esto se suman las enfermedades crónicas: datos del Estudio Longitudinal del Envejecimiento en India (2020) muestran que el 32% de los adultos mayores padece hipertensión, el 14% diabetes y el 18% artritis, lo que genera altos niveles de comorbilidad.

Las enfermedades crónicas y la comorbilidad marcan el perfil sanitario de la población mayor.

Desde la perspectiva económica, únicamente un tercio de los adultos mayores está empleado, mientras que el 70% depende de la familia o de pensiones para subsistir, aumentando la vulnerabilidad financiera en el contexto de una mayor tasa de dependencia.

Además, la brecha tecnológica es amplia: en 2024, el 85,8% de las personas mayores carecía de alfabetización digital, algo que afecta principalmente a quienes viven en zonas rurales o ciudades intermedias y dificulta el acceso a servicios esenciales.

En materia de infraestructura, la oferta de viviendas y servicios especializados resulta muy limitada frente a la demanda creciente. Un informe de Savills India indica que entre 2025 y 2030 se necesitarán inversiones entre 41.000 y 72.000 millones de rupias para cubrir el déficit residencial de la tercera edad.

El sector carece de regulación integral, políticas fiscales específicas y mecanismos de financiamiento suficientemente accesibles, retrasando el desarrollo de comunidades adaptadas a esta población.

Desafíos de salud asociados al envejecimiento

El envejecimiento implica una acumulación progresiva de daños celulares y moleculares, lo que reduce, de forma paulatina, capacidades físicas y mentales y eleva el riesgo de enfermedades. La OMS destaca que la mayoría de adultos mayores presenta varias enfermedades no transmisibles al mismo tiempo, como hipertensión, diabetes, pérdida auditiva, cataratas y depresión.

Los llamados síndromes geriátricos —como fragilidad, incontinencia, caídas y úlceras por presión— muestran una complejidad clínica que a menudo excede la capacidad de los sistemas sanitarios para dar respuesta adecuada. El aumento de la dependencia y la demanda de cuidados a largo plazo ejerce presión sobre un sistema que no siempre cuenta con recursos o protocolos especializados.

El envejecimiento en países de ingresos medios concentra la mayor presión demográfica global.

La OMS advierte que este proceso avanza a mayor velocidad que en décadas anteriores. Si bien la esperanza de vida crece, el tiempo que se vive sin discapacidad o dependencia permanece estable, lo que exige repensar los modelos de atención para las personas mayores.

Inclusión social, económica y tecnológica

Según coinciden el informe de Upstox y la OMS, la integración real de la población mayor requiere superar tanto la dependencia económica como la escasez de oportunidades laborales y la exclusión digital.

La mayoría reside en ciudades medianas o pequeñas, con acceso limitado al empleo formal y a tecnologías. El aislamiento digital en este grupo impide su participación activa en una sociedad que avanza hacia la digitalización, dificultando el uso de servicios y el contacto con redes de apoyo.

La falta de adaptación en el entorno urbano y social —transporte público, espacios accesibles, servicios— aumenta la dificultad para realizar actividades cotidianas. Además, el prejuicio que asocia vejez con fragilidad o dependencia refuerza la marginación y debilita el impulso de políticas orientadas a la autonomía.

Tendencias y oportunidades emergentes

Frente a este panorama, el mercado de atención a la tercera edad en India muestra signos de diversificación. Según Upstox, el sector de viviendas especializadas para mayores registra un crecimiento marcado tanto en grandes urbes como en ciudades secundarias, promoviendo independencia, acceso a cuidados integrados y vida social activa.

La atención domiciliaria, con servicios de enfermería, visitas médicas y rehabilitación en el hogar, también crece con rapidez. Al mismo tiempo, la tecnología para la tercera edad avanza mediante sensores, plataformas de teleconsulta y dispositivos de comunicación adaptados para facilitar la monitorización remota y el contacto social, especialmente en zonas periféricas.

El aumento de la dependencia desafía la capacidad de los sistemas de atención a largo plazo.

En el plano gubernamental, se destacan las iniciativas del Ministerio de Justicia Social y Empoderamiento, incluidas políticas como la National Policy on Older Persons y el Programa Nacional para la Atención Sanitaria de los Mayores, enfocados en ampliar el acceso a servicios y recopilar datos para atender nuevas necesidades.

Por su parte, la OMS impulsa desde 2021 la Década del Envejecimiento Saludable, promoviendo acciones conjuntas de gobiernos, sociedad civil y sector privado para el desarrollo de entornos y sistemas sanitarios más ajustados a la realidad de los mayores.

Perspectiva y recomendaciones de organismos internacionales

La OMS subraya la necesidad de reducir las desigualdades en salud y de adoptar sistemas centrados en la persona. Recomienda fortalecer políticas de integración laboral, participación social y acceso equitativo a cuidados sanitarios prolongados, además de entornos que permitan preservar la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Lograr una atención verdaderamente integral y sostenible exigirá una colaboración activa entre sectores públicos, privados y comunitarios, adaptando servicios e infraestructuras a las nuevas realidades del envejecimiento en India.