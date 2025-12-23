Cómo es el consumo senior durante las fiestas: tendencias globales y el caso argentino

El segmento de personas mayores concentra una porción creciente del gasto mundial durante el cierre del año.

La generación silver se consolida como un actor central de la economía plateada durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. Este segmento representa aproximadamente el 27% del gasto mundial y será responsable de cerca del 48% del crecimiento global del consumo en 2025, según el informe Silver Economy Industry Market Consumption.

En Argentina, ese protagonismo convive con un escenario más complejo, marcado por el acelerado envejecimiento poblacional y un endeudamiento creciente de los hogares, en particular a través del uso de tarjetas de crédito, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina y el Informe de Proveedores No Financieros correspondiente a noviembre de este año.

La economía plateada es hoy uno de los principales motores del consumo a escala global. En 2025, la población mundial de 60 años o más alcanzó los 1.200 millones de personas y las proyecciones indican que para 2050 superará los 2.000 millones.

Este grupo etario no solo participa activamente del consumo, sino que también impulsa la innovación y la diversificación de productos y servicios, con especial intensidad durante la temporada festiva.

En fechas festivas, las decisiones de compra priorizan planificación y control del presupuesto.

Durante las fiestas de fin de año, el gasto global en retail superó el billón de dólares, con un crecimiento estimado de entre 3,7 % y 4,2 % interanual, según la National Retail Federation.

Aunque no existen estudios globales específicos sobre el consumo silver en Navidad y Año Nuevo, las tendencias generales permiten inferir que se trata de un segmento que prioriza compras planificadas, experiencias y productos vinculados al bienestar y la calidad de vida.

Los hábitos de consumo de la generación silver muestran preferencias claras en este período. El turismo y los viajes aparecen entre las categorías más dinámicas, tanto como actividad de ocio como en su formato de regalo experiencial. A esto se suman los artículos deportivos, el equipamiento para el hogar y los electrodomésticos, que figuran entre los productos más adquiridos.

Los viajes y las experiencias ganan terreno frente a los bienes materiales tradicionales.

Diversos estudios indican que los mayores de 55 años gastan en promedio un 14 % más que la media poblacional, con una inclinación marcada hacia el comercio físico y una menor adopción tecnológica en comparación con generaciones más jóvenes.

El 75 % prefiere realizar sus compras en locales presenciales, donde valoran la atención personalizada y la confianza en el trato humano.

Solo un 23 % opta por tiendas digitales y persiste una reticencia significativa hacia el uso de inteligencia artificial y chatbots en los procesos de compra.

La digitalización avanza de manera desigual entre países y grupos etarios.

Aun así, la digitalización avanza de manera gradual en mercados como Estados Unidos y Reino Unido, donde un porcentaje creciente de adultos mayores ya utiliza smartphones y servicios online para realizar compras, según reportes de Kadence.

Entre los rubros con mayor crecimiento dentro del consumo silver se destaca la inversión en salud. El gasto en anteojos y audífonos supera en más de un 40 % al del resto de la población y se proyecta que esta tendencia continúe en alza.

Las reformas del hogar y la mejora del confort también ocupan un lugar relevante: el 57% de los seniors realiza reformas por necesidad y el 71% prioriza la eficiencia energética.

En materia de servicios, la generación silver destina parte de su presupuesto a experiencias, como viajes y actividades culturales, y a servicios de salud y bienestar, que incluyen seguros, gimnasios y clínicas de atención preventiva.

A esto se suma una demanda creciente de productos financieros, vivienda adaptada y transporte accesible, lo que refleja la diversificación de necesidades de este segmento.

La confianza y la calidad pesan más que la novedad en los hábitos de compra senior.

En el plano local, Argentina se ubica entre los países más envejecidos de América Latina. Más de 7,4 millones de personas tienen 60 años o más, lo que representa el 16 % de la población. En la Ciudad de Buenos Aires, casi uno de cada cuatro habitantes pertenece a este grupo etario, lo que la convierte en la jurisdicción más envejecida del país.

Sin embargo, el contexto económico introduce fuertes tensiones. El endeudamiento de los hogares creció de manera sostenida durante 2025. El BCRA informó que la deuda promedio por deudor alcanzó los 985.000 pesos en julio, un 6% más que en enero.

En el mismo período, la cantidad de deudores aumentó un 12% y el stock total de financiamiento se incrementó un 19%. Las tarjetas de crédito lideraron ese crecimiento, con un alza interanual del 53%, mientras que los préstamos personales avanzaron un 25%.

El uso del crédito para financiar consumos básicos y festivos se volvió una práctica extendida. Más de 11 millones de personas mantienen deudas con tarjetas de crédito, con un saldo impago que asciende a 20,3 billones de pesos. El 91 % de los deudores registra atrasos de hasta 30 días, lo que da cuenta de una dinámica de refinanciación constante.

El pago mínimo se consolidó como estrategia recurrente, en un contexto de tasas de interés que llegaron al 63 % anual sobre los saldos financiados. Este mecanismo profundiza el ciclo de endeudamiento y reduce la capacidad de gasto discrecional durante las fiestas, incluso en segmentos tradicionalmente activos como la generación silver.

El crecimiento de la economía plateada abre oportunidades para el mercado y plantea desafíos para las políticas públicas. La demanda de productos y servicios adaptados a las necesidades de los adultos mayores impulsa la innovación en sectores como salud, tecnología, servicios financieros y turismo. Al mismo tiempo, la escasez de estudios específicos sobre el consumo silver en Navidad y Año Nuevo evidencia un vacío de información relevante para la planificación y la toma de decisiones.

El crecimiento del gasto senior obliga a repensar productos, servicios y canales de venta.

En Argentina, la combinación de envejecimiento acelerado y endeudamiento creciente refuerza la necesidad de políticas orientadas a la inclusión financiera, la educación en el uso responsable del crédito y la protección de los consumidores seniors.

El escenario actual muestra que, aunque la generación silver mantiene un peso significativo en el consumo festivo, las restricciones financieras condicionan cada vez más la posibilidad de destinar recursos a regalos, experiencias o consumos no esenciales durante las fiestas.