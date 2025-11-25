Generación Silver

Estilo: qué colores sientan mejor a las mujeres mayores

La “armocromía” es un método para identificar la mejor paleta para cada persona, en base a sus tonos naturales, piel, ojos, cabello. Esta armonización permite elegir looks que iluminen el rostro, realcen los mejores rasgos y disimulen imperfecciones

Guardar
La coquetería no tiene edad.
La coquetería no tiene edad. Tampoco al elegancia y el buen gusto (Imagen ilustrativa Infobae)

Según los expertos, hay un método científico para identificar la propia paleta de colores personal, y aprender a elegir los matices que realzan lo mejor de cada uno. El nombre de esta “ciencia” es armocromía, es decir, armonización de los colores.

Esto permite elegir ropa, accesorios y maquillaje, evitando errores y potenciando los encantos.

Además del color, se determina el subtono (cálido o frío), el valor (claro y oscuro) y se presta atención al contraste.

Meryl Streep en El diablo
Meryl Streep en El diablo viste de Prada, con un color de ropa y cabello que le sienta muy bien (20th Century Fox/X)

Con el correr de los años, el rostro cambia y los colores que favorecían de jóvenes, pueden no ser los más apropiados. Alí reside la importancia de armonizar los colores del look con los tonos de la piel y el cabello.

Actualmente, las personas de 60 años en adelante siguen siendo activas tanto social como laboralmente, por lo que la forma de vestirse y la elección de colores no es un detalle secundario.

Beatrice Canevelli es una experta italiana en armocromía que anima jornadas dedicadas a los mayores de 65 para explicarles los secretos de la combinación de colores.

Meryl Streep en el rodaje
Meryl Streep en el rodaje de El Diablo viste de Prada 2, con un espectacular vestido rojo asimétrico, cinturón fino y una falda de gran volumen, una evolución del estilo icónico de Miranda Priestly. Detrás, Kenneth Branagh, de esmoquin negro (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

“La armocromía ayuda a redescubrir los colores amigos, mejorando no solo la imagen estética, sino también la actitud hacia la vida”, dijo Canevelli en una de estas sesiones realizadas en una residencia senior en Milán.

La armocromía es importante para los adultos mayores porque una elección adecuada de colores puede hacer que el rostro se vea más fresco y luminoso, que sean menos visibles arrugas o manchas y, en consecuencia, aumentar la seguridad en uno mismo.

“Los mayores de 65 años se mostraron entusiastas y deseosos de aprender. La tonalidad adecuada de color tiene el poder de hacerlos sentir más bellos, más seguros y más serenos”, aseguró Canevelli.

La edad no tiene por
La edad no tiene por qué ser sinónimo de monocromía

Cada persona puede aplicar las directrices de la armocromía en la elección de la vestimenta, la coloración del cabello, el maquillaje, según sus colores amigos.

“Durante la sesión de armocromía tuve la oportunidad de hablar con muchas mujeres y con algunos hombres. Me llevo a casa una experiencia que me ha enriquecido tanto desde el punto de vista humano como profesional. Los mayores son curiosos y están abiertos a cualquier nueva iniciativa. Tienen el deseo de superarse, de parecer agradables y atractivos a los ojos de sus coetáneos. Les gusta confiar en las manos de expertos y siempre saben enriquecer a las personas más jóvenes que tienen cerca”, dijo Canevelli.

La llamada tercera edad ya no es vista como una etapa de retiro o declive, sino como una que se valoriza porque las personas de esa franja etaria todavía tienen mucho para dar.

Meryl Streep en El Diablo
Meryl Streep en El Diablo viste de Prada (Photo by Moviestore/REX/Shutterstock)

La armocromía no vale solo por lo estético, que en sí mismo ya es importante, sino también como herramienta de valorización. ¿Quién no ha experimentado la potencia de un look adecuado a la ocasión, a la edad y a los rasgos?

Los sí y los no en materia de colores para los silver

La madurez ya no es sinónimo de monotonía en materia de colores. Nada está categóricamente vedado, todo es una cuestión de tono.

Por caso, no todos los blancos son iguales y si un blanco puro intenso no es lo más favorecedor, basta que el blanco sea algo opaco o tenga un matiz para que todo cambie: champagne, marfil, etcétera. Un blanco puro atrae demasiado la atención hacia los rasgos de la cara.

La camisa blanca combinada con
La camisa blanca combinada con negro y beige claro, un must de elegancia (20th Century Fox)

El otro detalle importante está en los accesorios que pueden realzar por completo un color.

Los llamados tonos joya son aliados a la hora de buscar un look rejuvenecedor. Un verde esmeralda o un azul zafiro resultan refinados y vivaces. Son intensos sin excesos.

Al igual que para el traje de los varones, un gran aliado de la elegancia a toda edad pero especialmente en la madurez, es el azul marino. Afina la silueta y permite vestir elegante de día y de noche, evitando el negro, que endurece las facciones. Por otra parte, el azul se combina muy bien con las joyas, tanto doradas como plateadas, y con otros colores.

Helen Mirren y una perfecta
Helen Mirren y una perfecta "armocromía" entre vestido, collar, cabello y maquillaje

La paleta de los terracota da calidez al look. No favorece siempre a los más pálidos, pero puede combinarse con blanco o con negro.

El camello es un color también muy versátil y combinable con blanco, con negro o con otros marrones.

Los pasteles, lavanda, celeste, beige claro, suavizan el rostro maduro aunque el total look en estos colores es un tanto difícil de llevar, y no favorece a todas las siluetas.

El negro no tiene por qué estar totalmente vedado, pero “cortarlo” con otros tonos o accesorios es aconsejable.

Andie MacDowell, elegante en azul
Andie MacDowell, elegante en azul marino, en el Festiva de Cine de Berlín en 2019 (REUTERS/Michele Tantussi)

Si se es amante del rojo, lo mejor es evitar el tono vivo. Hay opciones como el borravino que sienta mejor. Lo mismo vale para la gama del violeta.

Como se ve, las opciones son muchas. No hay por qué aburrirse.

Temas Relacionados

adultos mayorespaleta de coloresarmocromíacombinación de coloresMeryl StreepEl Diablo viste de PradaBeatrice Canevelligeneracion-silver

Últimas Noticias

El ejercicio recomendado por expertos para fortalecer los músculos y promover una longevidad vital

Esta práctica reúne consenso entre profesionales por su impacto positivo en la salud y calidad de vida

El ejercicio recomendado por expertos

Andrea Frigerio: “Alguien le tiene que poner la cara al paso del tiempo”

La exmodelo y conductora explica por qué decidió no operarse -“me gusta mirarme en el espejo y encontrarme a mí”-. Dice que le llevó tiempo dejar aflorar otros talentos, pero que no puede liberarse del “estigma” de modelo

Andrea Frigerio: “Alguien le tiene

Un documental imprescindible para los que se preguntan si es posible vivir muchos años más

No es un estreno, pero en medio de la enorme oferta de programas, películas y series disponibles en las plataformas de streaming, tal vez esta joyita se nos haya pasado por alto

Un documental imprescindible para los

Secretos de la alimentación en las Zonas Azules: los hábitos e ingredientes que impulsan la longevidad

En estas regiones del mundo la población alcanza edades avanzadas con bajo índice de enfermedades crónicas. Un repaso por los factores asociados a la dieta que favorecen esta dinámica

Secretos de la alimentación en

Catherine Cesarsky, 82 años, astrofísica: “Soy una de las pioneras, nunca paré de trabajar ni tengo ganas de hacerlo”

Esta destacada científica francoargentina asegura haber roto el techo de cristal muchas veces abriendo caminos y derribando prejuicios: “Cuando empecé, no había mujeres o bien, bien pocas, pero no nos preocupaba la cuestión”. Una trayectoria impactante que describe con admirable humildad

Catherine Cesarsky, 82 años, astrofísica:
DEPORTES
La revelación de Gustavo Costas

La revelación de Gustavo Costas que sorprendió en la conferencia de prensa posterior al gran triunfo de Racing ante River

La confesión de Santiago Sosa tras adelantar su regreso de la lesión y jugar con una máscara ante River: “Miedo nunca tuve”

Jazmín Ortenzi ganó en su debut en el WTA 125 de Buenos Aires: Lourdes Carlé y Julia Riera saltan a la cancha

7 frases de Gallardo tras la eliminación de River ante Racing: fuerte autocrítica y los cambios para la próxima temporada

Increíble error de Galarza Fonda y arremetida de Martirena: la lupa sobre el gol con el que Racing eliminó a River del Clausura

TELESHOW
Darío Barassi echó a una

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

Denise Dumas debutó como “angelita” en LAM y recibió un cálido mensaje de su amigo José María Listorti

La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú: su álbum de fotos

María Belén Ludueña lució por primera vez su pancita de embarazada en Mar del Plata: “Mostrándole sus raíces al bebé”

Marina Bellati le contó a Riquelme cuál es su mayor sueño como fanática de Boca : “Sería una maravilla”

INFOBAE AMÉRICA

20 buques de guerra y

20 buques de guerra y 5.000 soldados: Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a once aliados de la OTAN

Tensión entre China y Japón: Beijing cuestionó a Tokio tras anunciar el despliegue de misiles en una isla cercana a Taiwán

La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

Trump ordenó designar a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamas