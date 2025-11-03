Generación Silver

Por mano propia, la tragicomedia que denuncia el maltrato en los geriátricos

Declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, expone las situaciones que viven adultos mayores en algunas de estas instituciones pero también el abandono o el desinterés de sus propias familias

Guardar

La situación que plantea la trama de “Por mano propia” es la de la toma de un geriátrico por las personas que se alojan en él, como una reacción desesperada ante una situación de violencia por parte del personal.

Como suele suceder ante los escándalos, de inmediato llega la televisión para transmitir en vivo los acontecimientos y entrevistar a vecinos que en general saben poco o nada de lo que realmente sucede.

El afiche de la obra
El afiche de la obra que se presenta en el Teatro La Máscara

Una puesta y recursos sencillos resuelven bien los diferentes escenarios en que se desarrolla la historia. Aunque algo estereotipadas, están presentes en la obra todas las situaciones habituales en los asilos de ancianos que no cumplen con humanidad el servicio al cual están destinados.

Mala comida, trato displicente o autoritario, hijos que no visitan a sus padres internados o lo hacen muy esporádicamente, cuando no se pelean entre ellos echándose mutuamente en cara el abandono, etcétera. Y cosas mucho más graves, que ya entran en el plano del delito, como el apoderamiento de bienes mediante maniobras fraudulentas o extorsión a personas que están en situación de vulnerabilidad.

La autora de la obra
La autora de la obra y uno de los actores

“¡Abuelo, las pelotas!”, grita uno de los personajes en un momento, apuntando contra la costumbre, enojosa para muchos adultos mayores, de tratarlos de “abuelo” o “abuela”. A veces la intención es cariñosa pero no deja de ser condescendiente.

Del mismo modo que el infantilizar a los viejos: “Son todos como niños nuestros abuelos”, le dice la directora del geriátrico al profesor de música que viene a entretenerlos y hacerlos cantar. Pero los “abuelos” le piden temas de rock pesado.

Quizás haya cierta estigmatización de los geriátricos, a la que esta obra no escapa y que hasta puede estar justificada por las evidencias de atención deficiente y malos tratos en muchos establecimientos del rubro a lo largo de los años. Pero también es cierto que existen muchas instituciones que funcionan bien y brindan un trato más que digno a las personas internadas. La clave, como en todo, está en el control y supervisión de estas entidades que debe llevar adelante el Estado, tanto en los geriátricos públicos como en los privados que, al igual que en el caso de las escuelas privadas, reciben fondos estatales, en este caso vía PAMI.

Volviendo a la obra, lo interesante es que el elenco tiene la edad del rol: no son jóvenes disfrazados sino una troupe de actores maduros que, aunque tal vez no tan viejos como sus personajes, no necesitan mucho disfraz ni maquillaje.

Con la dirección general de Silvia Silva, y producida por Bouleverse, la obra de Eleonora Lotersztein -que también actúa en ella- fue declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Se estrenó el 5 de octubre pasado y se da todos los domingos a las 18 horas en el Teatro La Máscara (Piedras 736, en el barrio de San Telmo). Entradas de precio accesible con descuento a jubilados, por supuesto.

El elenco, además de Lotersztein, se completa con Jorge Cantero, Teresa Abdallah, María del Carmen Toro Ramos, Juan Maiztegui, Alejandro Stordeaur, María Buscaglia, Susana Fantini, Omar Gómez, Karina Palacios y Christian Álvarez.

Temas Relacionados

Por mano propiaEleonora LoterszteinSilvia SilvaTeatro La Máscarageriátricosgeneracion-silver

Últimas Noticias

El viejismo sin eufemismos: viejo no debería ser una mala palabra

Los prejuicios y estereotipos sobre la última etapa de la vida generan barreras sociales y culturales que afectan la integración y el bienestar psicológico

El viejismo sin eufemismos: viejo

Por qué la discriminación por edad afecta a la mitad de la población mundial

Las cifras internacionales revelan el impacto de los prejuicios etarios en la vida diaria y en la economía

Por qué la discriminación por

Cómo imaginaron los Beatles su vejez en una canción compuesta en 1967

Paul McCartney la compuso cuando tenía 25 años, en homenaje a su padre. John Lennon agregó algunas líneas. El tema refleja la idea de la época sobre lo que era ser viejo, en contraste con la realidad actual

Cómo imaginaron los Beatles su

“27 noches”: la película que expone el caso de hijos que quieren declarar incapaces a sus padres ancianos

Está basada en el caso real de la artista plástica Natalia Kohen. Sus hijas la internaron con un falso diagnóstico de demencia frontotemporal por temor a que dilapidara su fortuna. Qué dicen los profesionales del derecho sobre estos conflictos familiares judicializados

“27 noches”: la película que

“Nunca tuve un orgasmo”: la película de Emma Thompson que todos los +50 deberían ver

Hasta hace poco, la sensualidad y el deseo de las mujeres mayores era un tema tabú en el cine. Seducción y placer a cualquier edad estaban reservados a los hombres. Una excepción lejana fue el “American Gigolo” de Richard Gere en los 80

“Nunca tuve un orgasmo”: la
DEPORTES
La sorpresiva decisión de Marcelo

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

El caótico final de la caída de River ante Gimnasia: la polémica del penal, el gesto de Salas que no se vio y el tiro atajado a Borja

Marcelo Torres, el verdugo de River: de la cantera de Boca a dar el golpe en el Monumental con un dorsal especial

Paulo Dybala falló un penal después de cuatro años en la caída de la Roma, se lesionó y se retiró entre lágrimas

TELESHOW
Las tiernas postales de Alexis

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”

El álbum de Florencia Peña durante sus vacaciones en República Dominicana: “Los mejores viajes siempre son juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky anunció la recepción de

Zelensky anunció la recepción de sistemas de misiles estadounidenses Patriot “para proteger las infraestructuras clave” de Ucrania

Trinidad y Tobago redujo en un 82% los permisos de trabajo para venezolanos en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Violencia en Ecuador: el Ejército decomisó una ametralladora instalada en la terraza de una vivienda en Guayaquil

Estados Unidos y China analizan establecer una línea de comunicación militar para reducir las tensiones bilaterales

Un poderoso terremoto de magnitud 6.3 sacudió el norte de Afganistán