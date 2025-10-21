Generación Silver

Qué tratamientos son realmente efectivos para frenar la caída del cabello

La técnica a aplicar depende de la causa de este problema. La alopecia afecta especialmente a los varones, pero a partir de los 50 años también a las mujeres aunque de distinta manera

Guardar

La promesa de soluciones efectivas ante la caída del cabello ha impulsado el desarrollo de diversos tratamientos médicos y tecnologías en las últimas décadas. Expertos consultados por la revista especializada Le Bel Âge coinciden en que es esencial identificar la causa precisa del problema antes de iniciar cualquier terapia.

Hasta 100 cabellos diarios pueden perderse sin que ello represente un motivo de alarma, pero cuando la caída se vuelve notoriamente mayor, suelen estar implicados factores temporarios como episodios de estrés, alteraciones tiroideas, anemias, intervenciones quirúrgicas, carencias nutricionales o los efectos secundarios de varios medicamentos y terapias, como los usados contra el cáncer.

Lo positivo es que este tipo de alopecia es pasajera y reversible: “Una vez que el problema que la origina se resuelve, el cabello vuelve a crecer”, dijo a Le Bel Âge Michel Chagnon, director médico de la Clínica de injerto de cabello Bédard.

Pero si la pérdida es paulatina y permanente, hay motivo para preocuparse: se trata de la alopecia androgénica o hereditaria.

Chagnon explicó que “la alopecia androgénica afecta al 60 % de los hombres mayores de 60 años y al 50 % de las mujeres en esa franja etaria”, aclarando que el patrón de pérdida difiere: los hombres suelen evidenciar retracción en la frente y calvicie en la cima del cráneo, mientras en las mujeres predomina un debilitamiento generalizado del cabello.

Aunque ningún tratamiento es cien por ciento eficaz, algunas técnicas ayudan a estabilizar la caída y mejorar la repoblación.

Una de las más antiguas es el uso de minoxidil, considerado la terapia de entrada tanto para hombres como mujeres. Este compuesto puede aplicarse en forma de loción o espuma sobre el cuero cabelludo, aunque la versión oral se ha vuelto popular por su practicidad. “Es más sencilla de administrar y arroja mejores resultados que la tópica”, dijo Julio Jasso Olivares, dermatólogo especialista en cabello, a la misma publicación, aunque advirtió que entre dos y tres pacientes de cada diez presentan efectos colaterales, como por ejemplo crecimiento de vello facial, palpitaciones, hinchazón de manos y pies y baja presión. La alternativa tópica, en cambio, reporta menos reacciones adversas y se sugiere en aplicaciones diarias. El doctor Chagnon añadió: “El minoxidil funciona en uno de cada dos pacientes. El efecto comienza entre cuatro y seis meses después de iniciar el tratamiento, pero una vez suspendido, la caída de cabello se reactiva como al inicio”.

La pérdida de cabello puede
La pérdida de cabello puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos, nutricionales o ambientales que afectan la salud capilar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El finasteride, medicamento oral, es otra opción muy usada: actúa inhibiendo la enzima responsable de transformar la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), hormona ligada a la caída capilar. Este medicamento, usado tanto en hombres como en mujeres con alopecia androgénica, tiene efectos secundarios no deseados, como disfunción sexual y ansiedad. El doctor Jasso Olivares recomendó abordar el uso del fármaco tras una conversación detallada con el médico, ya que “existen muchas informaciones sin base científica sobre el finasteride”. Según Chagnon, “el finasteride estabiliza la caída en el 85 % de los casos”, aunque los hombres presentan los mejores resultados. Es frecuente combinar su uso con minoxidil para potenciar los efectos, pero tal como sucede con este último la suspensión del tratamiento suele ir acompañada de la reaparición del problema.

Las opciones no invasivas avanzaron con el desarrollo de tecnologías como el TED (Trans Epidermal Delivery), orientado tanto a hombres como mujeres interesados en recuperar densidad capilar o frenar la caída. De acuerdo con Marie-Claude De Blois, cofundadora de la clínica capilar Effloressence, el método integra ultrasonidos de baja frecuencia y presión de aire para facilitar la penetración de ingredientes activos y factores de crecimiento directamente en los folículos: “No implica agujas, dolor ni tiempo de convalecencia. El tratamiento requiere tres o cuatro sesiones mensuales de una hora y luego un mantenimiento anual”, afirmó a Le Bel Âge. Luego del cuarto procedimiento suele observarse un aumento de densidad. Los efectos secundarios se limitan a enrojecimiento pasajero o leve hinchazón.

Otra modalidad innovadora es el PRP (Plasma Rico en Plaquetas), que parte de la extracción y centrifugado de sangre propia para aislar el plasma enriquecido con factores de crecimiento. Este se inyecta estratégicamente en el cuero cabelludo para “reactivar y fortalecer los folículos”, lo que reduce la caída y favorece el crecimiento de pelo ya existente. Chagnon puntualizó que “el PRP no genera cabello donde ya no existe ni incrementa la cantidad de cabellos en la cabeza”, pero sí mejora el ciclo de crecimiento. Se recomienda un esquema de tres o cuatro sesiones con mantenimiento cada cuatro a seis meses, y su tasa de éxito oscila entre el 70 y el 90 %, según el paciente. Además, la combinación PRP-minoxidil intensifica aún más sus efectos.

En cuanto a las soluciones quirúrgicas, el injerto capilar se posiciona como la mejor opción para quienes han perdido más del 50 % de su densidad capilar. El método FUE (Extracción de Unidades Foliculares) suele preferirse frente al tradicional FUT, ya que permite transferir folículos unidad por unidad desde áreas donantes hacia las zonas despobladas, con menor invasividad y mejor recuperación. “La FUE ofrece resultados más naturales, recuperación rápida y evita las cicatrices lineales”, señaló el doctor Chagnon. El procedimiento requiere anestesia local y puede demandar de una mañana a una jornada entera, dependiendo del número de unidades trasplantadas. Los hombres, detalló el especialista, son candidatos ideales por la mayor densidad en la zona donante. Más del 95 % de los cabellos trasplantados sobreviven y los resultados son permanentes, ya que los nuevos folículos no están programados genéticamente para caer.

Treatment of baldness with beauty
Treatment of baldness with beauty injections. Cosmetologist hands in gloves make a subcutaneous injection. Plasmalifting male patient

A pesar de los avances, los especialistas subrayan que “no debe esperarse recuperar el 100 % del volumen inicial con ningún tratamiento”. “Incluso el injerto capilar tiene limitaciones”, advirtió Chagnon. La recomendación general apunta a consultar con un profesional ante cualquier cambio significativo en la densidad capilar para establecer un diagnóstico certero y elegir la opción terapéutica más adecuada.

Temas Relacionados

alopeciaminoxidilfinasteridealopecia androgénicainjerto capilargeneracion-silver

Últimas Noticias

La ciencia afirma que la mayoría de las personas podrían vivir hasta los 95 con buena salud, pero con 4 condiciones

Eric Verdin, experto en envejecimiento, afirmó a TIME que algunas simples acciones permiten impulsar la longevidad. Claves para ponerlas en práctica

La ciencia afirma que la

Sobrevivió a un infarto, la guerra y la pandemia: estas son las 7 claves del periodista de 101 años para una vida longeva

Un episodio cardíaco a los 39, 13 misiones bélicas a Alemania y diversas patologías pusieron en jaque a Si Liberman. Por qué asegura que su realidad es el resultado de una combinación entre la familia, una actitud optimista y la constancia ante las adversidades

Sobrevivió a un infarto, la

Tercera edad, segunda vida: de práctico en el puerto a criador de ovejas en Entre Ríos

La jubilación no fue el retiro para Daniel Durán Costa, que pasó de guiar barcos de gran porte por los canales a dar de mamar a un corderito guacho. “Me siento de 39 ó 40, tapo los espejos porque si me miro me digo ‘qué viejo estás…’”

Tercera edad, segunda vida: de

Turismo Silver Plus: tendencias, destinos y modalidades de un fenómeno que vive un auge en Europa

Nuevas tendencias redefinen el sector de viajes y residencias para mayores de 55 años, impulsando cambios en servicios, inversión y estrategias de promoción en destinos clave del continente europeo

Turismo Silver Plus: tendencias, destinos

Diagui, el asistente virtual que impulsa la reinvención laboral para mayores de 45 años

La experiencia de uso revela cómo la tecnología puede ofrecer contención y recursos a quienes enfrentan barreras en el mercado de trabajo

Diagui, el asistente virtual que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos platos argentinos quedaron entre

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

Encontraron cabezas de animales muertos en una caja frente a un supermercado en La Plata

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Hallazgo inédito: identifican una galaxia

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

La fiscalía de Estambul pidió más de 400 años de cárcel para alcaldes opositores

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

TELESHOW
El error de Juana Repetto

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”

La palabra de Valentina Cervantes sobre la polémica versión de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández