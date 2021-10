Dos mercados digitales que se unen: exchange de criptomonedas como sponsors de equipos de esports en Argentina

El mundo de las criptomonedas y de las finanzas se cruzan

El mercado de los deportes electrónicos está en constante crecimiento, y gracias al aumento masivo de audiencia y a la llegada de figuras de otros ámbitos, como el deporte o la música, cada vez son más las marcas no endémicas que deciden ingresar a la industria. Pero si bien no tienen una relación directa con los esports y el gaming, suele haber un denominador común: el target de público. La gran mayoría de los consumidores del ambiente son adolescentes y jóvenes adultos, y en una temporada en la que prima lo digital, las compras por internet y aumenta el interés por las criptomonedas y los Token estilo NFT, las plataformas de compra y venta de criptos buscan hacerse un lugar.

Un gran número de jóvenes no se siente identificado o a gusto con el sistema financiero tradicional y encuentran una beta en las monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum o las stable coins, cuyo valor no fluctúa y se mantiene siempre en paralelo con el dólar. En Argentina ya hay compañías que decidieron invertir en los esports, y el caso más reciente es el de la start up Lemon Cash, una aplicación de compra y venta de criptomonedas en pesos, que busca facilitarle a los jóvenes la entrada a dicho mundo. Desde agosto es sponsor de Hawks, organización de deportes electrónicos con presencia en Counter Strike, RainbowSix y distintos creadores de contenido.

“El objetivo es llevar el mundo cripto, que es bastante complejo, al día a día y al usuario normal. Que lo pueda usar cualquiera. Queremos darle accesibilidad a la gente. Ese es el objetivo y la visión que tenemos. Sabemos hablarle al público general. No usamos lenguaje cripto, tratamos de evitar eso. El mundo cripto tiene un lenguaje muy particular que solo entiende la gente que está muy metida y nosotros tratamos de masificarlo”, le contó Franco Bianchi, CMO de Lemon Cash a Infobae Latin Power.

Hawks sumó a Lemon Cash, exchange de criptmonedas de Argentina.

En esa búsqueda por impartir educación financiera, entienden que su llegada al mundo de los deportes electrónicos es fundamental para acceder a un nuevo segmento con el que tienen muchas cosas en común: “También tratamos de diferenciarnos en cómo comunicamos y a quienes. Desde los eventos, las alianzas y partnership que hacemos hasta meternos en el mundo de los esports. La industria del gaming está muy alineada con lo que hacemos. Nacimos digitales los dos, somos como primos. Hay una correlación muy grande”.

“A los chicos de Hawks los conocimos y fue como nuestro primer paso en el mundo esports. Estábamos convencidos de que había una alineación y que compartíamos segmento. A diferencia de los que veíamos en otros casos, notamos que tenían una pasión real y mucho profesionalismo. Son chicos que no se subieron a la ola, sino que la vienen peleando hace rato. De alguna forma son parte de la creación y del auge de los deportes electrónicos. En su medida y aportando lo suyo, eso fue un poco lo que nos gustó y nos pareció un buen equipo y un buen partnership para avanzar con ellos”, puntualizó sobre el sponsoreo con la organización.

Por su parte, Emiliano Penart, uno de los fundadores de Hawks, destacó la posibilidad de “llegar a un acuerdo con una empresa argentina”: “Compartimos muchos ideales, los tres fundadores se manejan día a día con criptomonedas. Fue un gran eje para cerrar la negociación. La facilidad y el eje que nosotros teníamos sobre criptos y además de que Lemon estaba buscando gente del palo y no tanto del mundo más empresarial o del deporte tradicional. En parte nuestra idea es meter a los jóvenes y darles una alternativa financiera”.

Hawks es una organización en crecimiento y apuesta por la educación financiera con Lemon.

Además de sumar su logo a la nueva camiseta del equipo, el acuerdo incluye sorteos semanales en criptos desde las cuentas de los creadores de contenido y desde el canal de Twitch oficial. Los puntos de la plataforma se llamarán Lemon Coins y podrán canjearse por pesos en la app. La alianza también incorpora Bitcoins y Ethereum como premios para los próximos certámenes de esports organizados por la organización, y a futuro planean utilizar monedas digitales para compras en su marketplace.

“Queremos traer una alternativa financiera a nuestro público, Lemon se está enfocando mucho en educar sobre las criptomonedas, nosotros lo que hacemos es dar a conocer a través de nuestras redes sociales y creadores de contenidos las posibilidades que te pueden dar estos activos y una billetera/Exchange como Lemon, totalmente simple e intuitiva para cualquier persona”, agregaron desde Hawks.

Otro de los equipos pioneros en contar con casas de cripto como sponsors en el país es Wygers, que a mediados de septiembre hizo oficial su acuerdo con Binance, uno de los exchange de criptomonedas más grandes de todo el mundo, con más de $100.000.000.000 en transacciones (entre mercados spot y futuros). “Para nosotros es súper beneficioso y un motivo de orgullo contar con el apoyo de una empresa de esta envergadura. Además de la parte económica es un espaldarazo y un apoyo de otra marca hacia la nuestra”, le aseguró a Infobae Martín González, Head of Marketing de la organización.

Wygers sumó a Binance como sponsor en un acuerdo comercial.

El mercado de las criptomonedas es relativamente nuevo y no todo el mundo está informado acerca de cómo funciona, y uno de los desafíos que se plantea Wygers es poder educar para que todos entiendan de manera práctica y sencilla: “La estrategia que estamos utilizando es en base a hacer contenido temático de criptomonedas que apele a la educación. Que sea super pedagógico y que brinde información a nuestra audiencia para que puedan dar el paso, invertir en cripto y estar presente en la industria, quizás sin un temor o sacándose algún prejuicio que haya en el medio. La educación es el valor más fuerte que podemos transmitir. Si bien somos un equipo de esports que funciona bien en la parte deportiva y de entretenimiento, creemos que el valor de la educación es super fuerte. Sobre todo pensando en el público en el que impactamos. Gente de entre 15 y 25 años, quizás con su primer trabajo, o con poca capacidad de ahorro. La palabra inversión siempre fue un cuco, y pensamos que es para unos pocos. Lo loco es que es todo lo contrario. Es muy amplio el mundo que nos ofrece Binance”.

El club cuenta actualmente con tres fuertes disciplinas competitivas, más un grupo de creadores de contenido. Disputan certámenes de Counter Strike con un equipo main, con figuras de renombre como Straka y Forg1, y buscan ampliarse a una escuadra academy. También cuentan con un team de RainbowSix y con jugadores de fighting games. La alianza estratégica no es solo económica, sino que el objetivo de Wygers será traccionar gente desde sus diferentes plataformas a Binance mediante un código para generar nuevos usuarios y movimiento en la web.

Wygers cuenta con creadores de contenido, jugadores de CS:GO, RainbowSix y Fighting Games.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance explicó que la empresa “siempre estuvo cerca del mundo de los esports, ya que este ecosistema siempre apostó por las criptomonedas. Fue uno de los primeros casos de uso real a nivel mundial, donde se comercializaban skins y packs por bitcoins, por lo que era muy natural nuestro acompañamiento al ecosistema”. A su vez también explicó por qué les sedujo el proyecto de Wygers: “Nos interesa trabajar con equipos serios y eso lo vimos reflejado en Wygers. Buscamos gente con ganas de crecer, que se enfoquen en ser los mejores en lo suyo, tal como nosotros hacemos en Binance”.

Además sostuvo que el contexto económico de Latinoamérica “juega un rol muy importante en el desarrollo del mercado de las cripto, y por eso existe una adopción tan grande”: “Al mismo tiempo, países como la Argentina tienen una educación financiera por arriba de la media según estudios internacionales, con lo que no es sorprendente que la gente tenga cierto interés por este tipo de activos”.

Las inversiones de las exchange también llegaron al fútbol local, por ejemplo, ya que el Club Atlético Huracán anunció a Decrypto como principal sponsor de su camiseta, en una alianza que se extiende hasta diciembre del 2022. Unos meses antes, en junio de este año, la división de esports del Globo había anunciado a Binance como patrocinador. Actualmente el club cuenta con representantes en Efootball, FIFA y Counter Strike.

Un nuevo paso para los esports: la FiReLEAGUE será la primera liga en pagar su premio en criptomonedas

No solo equipos y organizaciones comienzan a recurrir a las criptomonedas como inversión o método de pago, sino que también hay ligas y organizadores de certámenes que se suman a la movida. Recientemente FiReLEAGUE, una de las competencias de CS:GO más importantes de la región, anunció un acuerdo con SeSocio, exchange de criptos, para que los equipos que alcanzaron las finales presenciales de la liga, que se disputarán en noviembre, puedan cobrar hasta un 25% de sus premios en stable coins. El evento se va a llevar a cabo en Buenos Aires, en el Gaming Center de FiReSPORTS, que recibirá a 12 equipos de diferentes partes del mundo. La docena de escuadras llegaron tras atravesar diferentes qualys: Cono Sur, Andino, Norteamérica, Brasil e Iberia.

Además de los casos en Argentina hay dos ejemplos que en su momento fueron noticia en todo el mundo. El primer caso tiene al conjunto norteamericano TSM como protagonista, ya que firmó contrato de derechos de naming con FTX Trading Limited y West Realm Shires Services Inc, propietarios y operadores de las casas FTX.com y FTX.US por 210 millones de dólares por diez años. Es uno de los acuerdos más importante en la historia de los esports, y desde junio de este año la organización pasó a llamarse TSM FTX. También informaron que adquirieron un millón de FTX Token para repartirlos entre los empleados y jugadores de TSM.

El otro caso se dio a conocer hace apenas unas semanas, y es la alianza entre Fnatic y Crypto.com por cinco años y 15 millones de dólares, que también incluye beneficios para los fanáticos y un futuro NFT (Non-Fungible-Token) del equipo que lanzarán próximamente. Además ofrecerán oportunidades de educación financiera para quienes quieran ingresar en este mundo, y en su sitio web sumaron una sección respondiendo las preguntas más comunes acerca del acuerdo y las criptomonedas.

Fnatic y TSM firmaron acuerdos millonarios con dos casas de criptomonedas.

SEGUIR LEYENDO: