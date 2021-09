Whitelotus, ADC campeón con INFINITY: “El objetivo es llevar a Latinoamérica al siguiente nivel internacionalmente”

Whitelotus se consagró campeón con KLG, Lyon Gaming, Rianbow7, INTZ e Infinity.

En una de las series más emocionantes de la historia de Latam, INFINITY venció 3-2 a Estral Esports por la final de la Liga Latinoamérica y se consagró como el mejor equipo de la región. Estuvo dos veces abajo en el marcador y se encontró en desventaja en el último game, pero logró sobreponerse con categoría y demostró que es un equipo sólido con la cabeza fría para instancias decisivas. Ahora ya tienen la mente de Worlds, el Mundial de League of Legends que se realizará en Europa.

El roster del campeón es el único del certamen compuesto únicamente por jugadores latinoamericanos, y el Poder Latino es una de las ideologías que pregonan en el club. Es un equipo de estrellas, y cada uno de los integrantes es de lo más destacado en su posición.

El toplaner uruguayo Mateo “Buggax” Aroztegui sumó su cuarta copa de la LLA y probó tener la cabeza fría para reponerse de malas situaciones, además de que es una bestia mecánicamente y en cuanto al conocimiento del juego. El jungla es el peruano Diego “Solidsnake” Vallejos, que no tuvo el mejor 2020, pero durante la temporada mostró todo su potencial y fue una pieza clave para el equipo. Además es el jugador más antiguo de la institución, y un emblema del Infinito. El midlaner es el chileno Sebastián “Cody” Quispe que llegó como una promesa y mostró ser uno de los players con más futuro en la Liga. Fue elegido como el MVP del torneo y recientemente renovó por un año más con la institución.

Por último la botlane está conformada por dos cordobeses: Matías “Whitelotus” Musso como ADC y Gabriel “Ackerman” Aparicio como soporte. El primero es considerado por muchos como el mejor tirador de la historia de Latam, y ganó títulos en el Norte, en el Sur, en Brasil y sumó su segunda estrella en la LLA. El support por su parte llegó como rookie y se consolidó de inmediato en el roster titular. Ambos se entienden a la perfección y son una dupla de temer para cualquier rival.

Whitelotus dialogó con Infobae Gaming tras la consagración y detalló alguno de los puntos fuertes de INFINITY.

- ¿Por qué pensás que sacaron adelante la serie después de estar en desventajas en varias ocasiones?

- Siento que sacamos la serie adelante porque en los momentos en los que estábamos atrás fuimos pacientes y confiamos en que somos mejores teamfighteando. Siento que la paciencia que tuvimos estando atrás fue clave para remontar la partida.

- ¿Cómo viviste el enfrentamiento contra la botlane de Estral?

- Sabíamos que el enfrentamiento contra la botlane de Estral no iba a ser fácil porque le dan todos los recursos y juegan alrededor. Siento que el plan de juego era neutralizar esa línea, que no saquen ventaja, y sabíamos que por el resto del mapa íbamos a ganar 100%.

- Querías volver a Latam para ser campeón y ahora sos bicampeón. ¿Cuál es tu siguiente objetivo?

- Obviamente después de tanto tiempo sin ganar mi objetivo era volver a ser campeón. Este año lo pude lograr dos veces y creo que el siguiente objetivo es el que tengo pendiente desde que volví a jugar: llevar a Latinoamérica al siguiente nivel internacionalmente, que fue algo que nunca pudimos llevar, a una fase de grupos de Mundial o MSI. Estaría bueno que en este Mundial podamos demostrar eso y llegar a alcanzar ese objetivo.

- Trajeron muchos imports pero seguís siendo el mejor de la región. ¿Qué significa eso para vos?

- Este año hubo un montón de imports, sobre todo AD Carries. Personalmente esas cosas me las tomo como un desafío jugar contra gente de otras regiones que jugaron en equipos de mejor nivel. Siento que esas cosas me motivan un montón a seguir mejorando y a seguir manteniéndome. Está bueno poder demostrarme a mí mismo que sigo siendo el mejor.

Paul Vengeas y Diego Foresi, CEO de INFINITY.

Uno de los puntos importantes en el armado del roster actual fue el costarricense Paul “Monrrow” Venegas, fundador, CEO y director deportivo de la institución, quien aseguró que el equipo está preparado para dar un salto internacional: “Me parece que es momento de que INFINITY ya rompa su propio récord, de quizás ser la mejor representación. Siento que tenemos los jugadores, la capacidad y podría darse”. Será el segundo Mundial que juegue el Infinito en su historia. El primero fue en 2018 y es para muchos el mejor desempeño de Latam en Worlds. En aquella ocasión lograron vencer a EDward Gaming de China e incluso le sacaron un juego a G2 en el Best of 5 del Play In.

- ¿Cómo viste anímicamente al equipo después de cada derrota?

- El equipo siempre ha mantenido un temple muy interesante. El trabajo psicológico con el equipo ha dado resultados. Ha hecho que a pesar de ir abajo en el marcador podamos tomar las mejores decisiones. Por más de que fuéramos 0-1 en la serie siempre la mentalidad estable estuvo.

- ¿Es el mejor momento de INFINITY en su historia?

- Siento que si hablamos en general como organización sí. No solamente estamos ganando en LOL; sino que también estamos presentes en todas las finales de los esports más relevantes de Latinoamérica. Alcanzamos las instancias decisivas en VALORANT, Wild Rift, Counter Strike, estuvimos disputando un cupo al Mundial de Dota. Probablemente este sea nuestro año deportivo más exitoso.

INFINITY llega a Worlds con rodaje internacional este año, porque a mediados de temporada disputaron en Islandia el Mid-Season Invitational, junto a los campeones de cada región. No tuvo una buena actuación y finalizó último en el Grupo C, con una victoria y cinco derrotas, pero ahora prometen encarar el Mundial de otra manera. En cuanto a la preparación, el jungla Solidsnake detalló: “Creo que lo que más aprendimos del MSI es que hay que leer bien el meta, hay que definir bien lo que creemos que está fuerte y compararlo también con lo que hacen otros equipos. Hacer eso rápido y poder armar draft buenos que nosotros podamos ejecutar. Y también siento que más que nada como equipo no enfocarnos tanto en jugar individualmente y jugar nosotros de manera colectiva como lo hacemos muchas erces en entrenamientos o aquí en la Liga. Porque en general siento que en MSI muchos de nosotros buscaban jugar solos, no buscamos jugar muchos con la información que había en ele quipo y es un error que vamos a corregir”.

Por último, hizo referencia al cambio de sede, y por consecuente las variantes para jugar SoloQ: “Pienso que hubiera estado mucho mejor estar en China, todo el mundo habla de ese súper server chino que es buenísimo. Europa igualmente es un buen server, pero hay que llegar a master GrandMaster o Challenger para poder topare a buenos jugadores”.

Solidsnake integra el roster de INFINITY desde finales de 2017.