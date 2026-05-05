El ruido electoral se coló en los mercados: por qué el factor político preocupa a los inversores en la Argentina

Pese a que falta más de un año para las elecciones, analistas detectaron que el ruido electoral ya incide en el humor de los mercados. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Los inversores no reaccionan y están acorralados entre el escenario internacional, que se agrava día a día, y las dudas políticas que ponen en juego la reelección del presidente Javier Milei. Esto lo expresa el mercado diariamente, pero nunca lo hizo con la fuerza de este principio de semana.

La mala performance de las Bolsas de Nueva York, la caída del oro y la inflación que se desatará en el mundo por el conflicto en Medio Oriente, juegan en contra de una reacción consistente de la actividad económica local.

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Los escándalos políticos agravan el escenario y, por eso golpean más a la Argentina que a Latinoamérica. Por caso, el índice de países emergentes cayó 0,1% y el riesgo país local subió 3,5% a 558 puntos básicos.

Walter Stoeppelwerth CIO de Grit indicó que “tras más de 25 reuniones con inversores en Washington DC y encuentros con clientes relevantes a nivel local, identificamos dos principales focos de preocupación: existe una fuerte atención sobre cómo el equipo económico va a administrar los vencimientos de 2027 y 2028 sin recurrir a los mercados internacionales”.

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“Si bien las emisiones de AO27 y AO28 fueron exitosas -con una colocación de USD 3.100 millones- y en las últimas semanas se observó acumulación de reservas, el mercado ya está haciendo números: en los primeros cinco meses del próximo año hay vencimientos de REPO por alrededor de USD 6.000 millones (USD 1.000 millones en enero y USD 5.000 millones en abril)”, continuó Stoeppelwerth.

Y concluyó: “En este contexto, estimamos que en los próximos tres meses la compra de dólares podría ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones mensuales (mayo, junio y julio), lo que ayudaría a mitigar las dudas sobre la necesidad de una emisión internacional en el marco de una estrategia de liability management (administración eficiente). En segundo lugar, y de forma más llamativa, el mercado ya comenzó a poner en duda la reelección en 2027 de Javier Milei”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista subió $11,50 (+0,8%) a $1.402,50 con operaciones por USD 632 millones y compras del Banco Central de 71 millones de dólares.

En la plaza financiera, la abundancia de dólares presionó a la baja. El MEP cedió $2 a $1.440 y el contado con liquidación bajó $3 a 1.497 pesos. El “blue” subió $5 a $1.405 y sigue siendo el segmento más barato fuera del cepo cambiario.

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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el dólar se fortaleció en el mundo y la escalada en los precios de los commodities energéticos empujó a las expectativas de inflación y con ellos los rendimientos de bonos del Tesoro americano alcanzaron 4,45% para 10 años. El riesgo país volvió a acercarse a 560 puntos con el contexto internacional desfavorable pero tampoco hubo nueva información desde el ámbito local que ayude a dar vuelta las malas nuevas que venían desde afuera”.

Al mismo tiempo, la recaudación tributaria de abril daba cuenta de una caída de 3,9% comparado con el mismo mes del año anterior. Pero el dato optimista, a pesar de la caída, es la suba de los ingresos por IVA que puede deberse a un repunte del consumo interno.

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Isabel Botta, Product Manager en Balanz, coincidió en que “la principal preocupación de los inversores pasa por la incertidumbre electoral, que se traduce rápidamente en dos definiciones clave: pesos vs dólares y corto vs largo plazo. Por un lado, se reabre el debate sobre si continuar haciendo tasa en pesos o comenzar a dolarizar carteras, en un escenario donde la liquidación de la cosecha aporta calma transitoria”.

“Esta decisión no es menor, ya que depende en gran medida de las expectativas sobre el rumbo político y macroeconómico hacia adelante. Por otro lado, quienes optan por mantenerse en instrumentos en pesos enfrentan una segunda disyuntiva: extender duración para capturar mejores retornos o mantenerse en el corto plazo, priorizando liquidez hasta tener mayor visibilidad electoral”, agregó Botta.

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La Bolsa fue otro espejo donde mirar la crisis. El S&P Merval de las acciones líderes perdió 2,3% en pesos y 1,8% en dólares. No se salvó ningún sector. De hecho, la mayor caída de 5,9% correspondió a la cementera Loma Negra seguida de Banco Macro con 5% y Metrogas con 4,2 por ciento.

Los inversores eluden el riesgo y apuestan a las tasas. Para Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, “la curva CER volvió a ganar protagonismo en los últimos meses porque el mercado recalibro sus expectativas de inflación. En los últimos meses, la dinámica de precios viene mostrando más persistencia de la esperada, lo que obliga a los inversores a buscar cobertura en instrumentos que ajustan por inflación”.

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“En ese contexto, los bonos CER aparecieron como una alternativa natural: ofrecen protección frente a desvíos inflacionarios y permiten capturar valor si el mercado vuelve a subestimar la nominalidad futura. Esto hizo que todos los bonos CER 2026 pasaran a rendir negativo. Las LECAP y los instrumentos a tasa fija lucen atractivos cuando el proceso de desinflación es claro y sostenido, pero pierden atractivo si la inflación mensual deja de sorprender a la baja o empieza a ubicarse por encima de lo previsto”, acotó Maquieyra.

La rueda negativa parece prolongarse según lo que estaba sucediendo en el mercado overnite que opera entre la noche y la madrugada hasta la apertura de hoy de los mercados. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York marcaban leves alzas, pero no superaban 0,10%, por lo que su apertura de hoy es incierta. El petróleo estaba en la misma situación, pero subían la soja, el maíz y el trigo. Tal vez estén esperando noticias de dos contendientes que, a esta altura, parecen irse en amagues a la espera de que los separen.

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